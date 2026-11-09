Hòa giải viên gỡ mâu thuẫn, giữ tình làng nghĩa xóm

Hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua đã huy động nhiều nguồn lực xã hội tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn đoàn kết cộng đồng và các giá trị văn hóa truyền thống.

Các hòa giải viên thường xuyên giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong đời sống như tranh chấp lối đi chung, vợ chồng mâu thuẫn do ghen tuông, mẹ chồng - nàng dâu... Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, các hòa giải viên kiên trì vận động, thuyết phục, góp phần hóa giải mâu thuẫn, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, ổn định an ninh, trật tự tại khu dân cư.

Đục Khê là thôn đông dân cư của xã Hương Sơn, với 2.461 hộ dân, 9.500 nhân khẩu. Trong đời sống cộng đồng, những va chạm, bất đồng liên quan đến đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình... khó tránh khỏi. Nếu không được giải quyết kịp thời, những mâu thuẫn nhỏ có thể kéo dài, phát sinh tranh chấp phức tạp, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình và sự đoàn kết trong khu dân cư.

Nhận thức rõ điều đó, tổ hòa giải thôn Đục Khê luôn chú trọng nắm bắt tình hình, vận động, thuyết phục các bên giải quyết bất đồng ngay từ khi mới phát sinh. Từ năm 2020 đến nay, với vai trò Trưởng thôn, đồng thời là thành viên tổ hòa giải, ông Phạm Văn Quyền đã trực tiếp tham gia hòa giải thành nhiều vụ việc mâu thuẫn, xích mích. Câu chuyện được ông Phạm Văn Quyền chia sẻ cùng phóng viên dưới đây là một ví dụ điển hình:

Ông Phạm Văn Quyền (bên phải) chia sẻ câu chuyện hòa giải thành mâu thuẫn giữa gia đình ông Lãi và ông Dụ với phóng viên. Ảnh: Văn Phúc

Nhà ông Lãi và ông Dụ cùng chung sống tại một ngõ. Ngăn cách giữa tường hậu của hai gia đình là diện tích đất sử dụng chung, được lát gạch sạch sẽ, với chiều rộng 60 cm, chiều dài chạy hết phần đất của hai gia đình.

Trong nhiều năm, hai gia đình sống hòa thuận, nhưng một ngày ông Lãi phá tường hậu nhà mình, mở lối đi và bày hàng loạt chậu cây cảnh trang trí trên phần đất sử dụng chung. Trên phần tường hậu, ông Lãi bắn các giá đỡ và treo hàng chục giò phong lan.

Thấy ông Lãi mở lối đi và bày biện cây cảnh trên phần đất sử dụng chung mà không hỏi ý kiến mình, đặc biệt là mỗi khi mở cửa sổ thấy chướng mắt, ông Dụ không đồng ý, hai bên lời qua tiếng lại…mâu thuẫn phát sinh.

Một thời gian dài hai gia đình liên tiếp gây mất an ninh trật tự, tình làm nghĩa xóm bị ảnh hưởng. Mặc dù, đại diện lãnh đạo thôn đã hơn một lần nhắc nhở nhưng mâu thuẫn giữa hai bên gia đình cũng không được hóa giải.

Sau nhiều lần bị nhắc nhở, vì không muốn xấu hổ với bà con trong ngõ, ông Dụ mời tổ hòa giải thôn vào cuộc giải quyết.

Tại buổi hòa giải, ông Phạm Văn Quyền lần lượt mời ông Lãi và ông Dụ trình bày. Hai ông ai cũng một mực cho mình là đúng, cáo buộc đối phương là bên khơi mào mâu thuẫn trước.

Sau khi nghe hai bên trình bày, ông Quyền mới phân tích tình - lý cho các bên hiểu đúng - sai.

Thứ nhất, 60 cm đất đó là diện tích sử dụng chung. Trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cả hai nhà đều không có phần diện tích đó.

Thứ hai, cả ông Lãi và ông Dụ đều có cái sai. Ông Lãi sai là vì xếp nhiều đồ dùng của gia đình và mở lối đi ra phần đất chung nhưng không hỏi ý kiến ông Dụ. Còn ông Dụ sai vì trên tầng 3 đã làm “chuồng cọp” đua ra phần đất sử dụng chung 40cm.

Sau khi phân tích cho hai bên hiểu, hòa giải viên yêu cầu hai bên phải hòa hợp, gạt bỏ hiềm khích, thống nhất sử dụng chung phần đất trên cho hợp lý, vui vẻ, đoàn kết. “Chính quyền thôn không chấp nhận những người sống trong tổ nhìn nhau bằng mặt mà không bằng lòng. Nếu hai gia đình không vui vẻ được với nhau thì tổ hòa giải sẽ mời UBND xã vào giải quyết”, ông Quyền nhấn mạnh.

Trước những lý lẽ đầy thuyết phục của ông Quyền, ông Lãi và ông Dụ đồng ý gạt bỏ mâu thuẫn, vui vẻ ký biên bản hòa giải. Trước các sự chứng kiến của các thành viên tổ hòa giải có mặt hôm đó, hai ông hứa chung sống hòa thuận.

Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp xã Hương Sơn Nguyễn Trung Kiên cho biết, tại thôn Đục Khê, người dân vẫn gọi vui ông Phạm Văn Quyền là người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Trên cương vị cán bộ thôn, ông luôn nhiệt tình với công việc chung; còn với vai trò hòa giải viên, ông chủ động nắm bắt tình hình, kiên trì gặp gỡ, vận động và tổ chức hòa giải các vụ việc phát sinh, góp phần mang lại sự yên vui trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. “Bằng uy tín của mình, sự chân thành, nghĩa tình trong cuộc sống, sự khéo léo, linh động trong công việc và hiệu quả mang lại từ những việc ông Phạm Văn Quyền đã làm, càng khiến người dân trân quý ông, thêm tin yêu vào cấp ủy, chính quyền cơ sở”, ông Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh.