Hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua đã huy động nhiều nguồn lực xã hội tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn đoàn kết cộng đồng và các giá trị văn hóa truyền thống.

Sau 13 năm triển khai Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013, hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và phường Bồ Đề đã không ngừng phát triển, các tổ hòa giải được kiện toàn bảo đảm đúng số lượng, thành phần theo quy định.

Chất lượng hòa giải được nâng lên, số vụ hòa giải thành ngày càng tăng, hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương trong việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, tiết kiệm thời gian, tiền bạc của cơ quan nhà nước và công dân.

Trong 11 tháng năm 2026, các tổ hòa giải trên địa bàn phường đã tiếp nhận 38 vụ việc và tiến hành hòa giải thành 35 vụ, 3 vụ đang giải quyết.

Các hòa giải viên thường xuyên giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong đời sống như tranh chấp lối đi chung, vợ chồng mâu thuẫn do ghen tuông, mẹ chồng - nàng dâu... Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, các hòa giải viên kiên trì vận động, thuyết phục, góp phần hóa giải mâu thuẫn, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, ổn định an ninh, trật tự tại khu dân cư.

Hòa giải viên Lê Trạc Hội, tổ trưởng tổ dân phố 11 phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Ảnh: Biên Phạm

Là một hòa giải viên, với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với công việc, hơn 7 năm qua, ông Lê Trạc Hội, tổ trưởng tổ dân phố kiêm thành viên tổ hòa giải tổ dân phố 11 phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội đã tích cực, chủ động nắm bắt tình hình, kiên trì tổ chức hòa giải thành công các vụ việc, góp phần mang lại sự yên vui, giữ được tình đoàn kết trong gia đình và cộng đồng dân cư.

Câu chuyện dưới đây được ông chia sẻ là một trong những vụ việc điển hình.

Nhà ông Mong và ông Thọ là hàng xóm, cách nhau cái tường rào. Hai gia đình cùng chung sống hòa thuận hàng chục năm tại tổ dân phố 11, phường Bồ Đề.

Đầu năm 2025, ông Thọ xây nhà mới.Vì diện tích thửa đất nhỏ nên ông Thọ xây hết đất.. Vì xây nhà hết đất nên khi trát tường thì lớp vữa trát lấn sang phần đất nhà ông Mong nhưng không hỏi ý kiến. Ông Mong không đồng ý và đề nghị ông Thọ dóc tường.

Ông Thọ không dóc và hai bên xảy ra cự cãi, gây mất tình đoàn kết xóm giềng và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại tổ dân phố.

Nhận được thông tin, ông Lê Trạc Hội cùng các thành viên tổ hòa giải nhanh chóng vào cuộc giải quyết.

Sau khi gặp gỡ riêng từng gia đình, ông Hội tổ chức buổi hòa giải với sự tham dự của đại diện hai gia đình, ban lãnh đạo tổ dân phố, các thành viên tổ hòa giải, công chức địa chính phường.

Tổ hòa giải đã viện dẫn các quy định của Luật Đất đai năm 2024 và căn cứ khoản 1 Điều 13 Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26-11-2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Điều 175 Bộ luật dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2017 quy định ranh giới giữa các bất động sản.

Bên cạnh việc phân tích “chữ lý”, ông Hội cũng nhẹ nhàng nhấn mạnh “chữ tình”: “Hai gia đình sống hòa thuận với nhau nhiều năm. Không nên vì một vụ việc nhỏ mà ảnh hưởng đến quan hệ xóm giềng và gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư”.

Sau khi được phân tích, ông Thọ thừa nhận đã sai khi trát tường đã không xin phép ông Mong. Về phía ông Mong, qua trao đổi, ông cũng nhìn nhận rằng bản thân đã quá nóng nảy, chưa lựa chọn cách ứng xử mềm mỏng nên đã gây ra căng thẳng không cần thiết.

Sau buổi hòa giải, trước những chia sẻ và xin lỗi chân thành của ông Thọ, ông Mong đồng ý cho ông Thọ tiếp tục thi công để hoàn thiện căn nhà. Không khí căng thẳng giữa hai gia đình được hóa giải. Việc hòa giải thành công không chỉ giúp giải quyết dứt điểm mâu thuẫn ranh giới đất chung mà còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự, củng cố tình đoàn kết và sự gắn bó trong khu dân cư.

Tên nhân vật đã được thay đổi.