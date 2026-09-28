Hòa giải viên cũng là tuyên truyền viên pháp luật

Ông Nguyễn Quang Hội trong một lần đi vận động người dân trong thôn. Ảnh: Bảo Châu

Người “vác tù và” được nhân dân tin yêu

Ở thôn Phương Viên 4, nhắc đến chuyện hòa giải hay vận động người dân, cái tên Nguyễn Quang Hội thường được bà con nhớ đến đầu tiên.

Vì ông có mặt khắp nơi trong xóm, từ các cuộc họp dân cư, những vụ tranh chấp nhỏ trong đời sống thường nhật, đến những nhiệm vụ lớn như vận động di dời mộ phục vụ dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô. Người dân tin ông và người làm công tác pháp luật ở cơ sở cũng luôn tìm đến ông như một “điểm tựa mềm”.

Nhắc lại đợt vận động di dời mộ phục vụ giải phóng mặt bằng Vành đai 4, ông Hội cho rằng, giai đoạn ấy đúng là giai đoạn vất vả. Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đi qua xã Song Phương (cũ), nay là xã Sơn Đồng với hơn 41,8ha đất bị thu hồi. Riêng thôn 6 (cũ), nay là thôn Phương Viên 4 có 29 ngôi mộ, trong đó có mộ tổ của các dòng họ lớn. Chỉ cần một chút thiếu khéo léo, mâu thuẫn có thể phát sinh.

Khi đó, Đảng ủy, UBND xã Song Phương, nay là xã Sơn Đồng đã phân công, giao nhiệm vụ cho Chi ủy thôn 6 (nay là Chi ủy thôn Phương Viên 4) lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền vận động các dòng họ, hộ gia đình di dời mộ để phục vụ dự án xây dựng đường Vành đai 4. Chi ủy thôn 6 (cũ) đã giao nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ hòa giải thôn phối hợp các chi hội đi tuyên truyền, vận động nhân dân.

Nhận nhiệm vụ, ông Hội cùng các thành viên tổ hòa giải đã năng nổ, nhiệm tình ngày đêm, tuyên truyền thuyết phục những hộ gia đình, cá nhân, các dòng họ trên địa bàn thực hiện việc di dời. Lúc đầu có một số hộ dân còn băn khoăn, lo lắng, song với sự giải thích của ông Nguyễn Quang Hội, các hộ gia đình, cá nhân đã di dời mộ phần xong sớm hơn dự tính.

Những câu chuyện bình dị nhưng ấm lòng

Theo ông Hội, ngoài các cuộc vận động lớn, trong đời sống hàng ngày, ông và các thành viên Tổ hòa giải thôn Phương Viên 4 vẫn tích cực hóa giải mâu thuẫn ở những vụ việc xích mích, mâu thuẫn nhỏ. Với ông Hội, hòa giải không có kịch bản, chỉ có sự chân thành, lắng nghe và thấu hiểu để đưa ra phương án tốt nhất.

Như chuyện tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Nguyễn Văn A và ông Trần Văn B. Gia đình ông A. thì cho rằng gia đình ông B. đã lấn chiếm của nhà mình 20cm đất mặt đường. Trong khi gia đình ông B. thì cho rằng mình xây theo mốc giới trên sổ đỏ, không lấn chiếm của gia đình ông A.

Xích mích xảy ra, thành viên tổ hòa giải nắm được thông tin đã đến làm việc. Sau khi nghe các bên trình bày về ý kiến của mình, ông Nguyễn Quang Hội cùng các thành viên Tổ hòa giải đã phân tích điều đúng, điều sai của mỗi bên theo Luật Đất đai 2024, đồng thời còn phân tích cho các bên về tình cảm hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, không phải vì mâu thuẫn ranh giới rồi xảy ra xô xát dẫn tới vi phạm pháp luật, mọi việc đều phải kiềm chế.

Ông Hội cho biết thêm, công việc hòa giải không kể ngày hay đêm, có mâu thuẫn là lên đường nắm tình hình hóa giải mâu thuẫn. Có hôm, chưa kịp ăn cơm tối, ông đã nhận được cuộc gọi báo xóm dưới có vợ chồng cãi nhau, mọi người đang sang can ngăn, ông lại lên đường.

Tổ hòa giải thôn Phương Viên 4 với ông Nguyễn Quang Hội là thành viên đã vận dụng những cách làm rất linh hoạt trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giúp người dân hiểu và thêm kiến thức về vấn đề đang tranh chấp.

Theo thống kê của xã Song Phương (cũ), Tổ hòa giải thôn 6 (cũ) luôn nằm trong nhóm có tỷ lệ hòa giải thành công cao nhất. Nhiều năm liền không có vụ việc nào phải chuyển lên cấp xã giải quyết. UBND xã Song Phương (cũ), nay là xã Sơn Đồng nhiều năm tặng Giấy khen cho ông Nguyễn Quang Hội và các thành viên Tổ hòa giải thôn Phương Viên 4.