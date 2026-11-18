Câu chuyện của ông Văn cũng là một nét tiêu biểu trong những kết quả mà công tác hòa giải ở xã Hương Sơn đã đạt được thời gian qua.

Kiên trì tháo gỡ mâu thuẫn từ cơ sở

Trong hơn 10 năm tham gia công tác hòa giải, ông Bùi Chiêu Văn đã trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vụ việc phát sinh trong đời sống dân cư thôn Yến Vỹ. Đó có thể là những bất đồng giữa các thành viên trong gia đình, xích mích giữa hàng xóm hay tranh chấp liên quan đến đất đai. Dù tính chất vụ việc khác nhau, ông luôn xác định muốn hòa giải thành công phải bắt đầu từ việc lắng nghe, tìm hiểu thấu đáo nguyên nhân và kiên trì vận động các bên.

Hòa giải viên Bùi Chiêu Văn. Ảnh: Biên Phạm

Hiện là Tổ phó Tổ hòa giải thôn Yến Vỹ, ông Văn cùng 4 thành viên trong tổ thường xuyên nắm bắt tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn mới phát sinh. Theo ông, phần lớn vụ việc trong cộng đồng dân cư bắt nguồn từ những bất đồng nhỏ, nếu không được giải quyết kịp thời rất dễ kéo dài, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình và quan hệ xóm giềng.

Chia sẻ kinh nghiệm, ông Văn cho biết, để làm tốt công tác hòa giải, trước hết mỗi hòa giải viên phải thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật, nhất là những quy định liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực thường phát sinh tranh chấp. Cùng với đó là sự kiên trì, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm và đặc biệt phải gần dân, hiểu dân.

Khi tiếp nhận vụ việc, ông thường tìm hiểu kỹ nguyên nhân, nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, sau đó gặp gỡ từng bên để lắng nghe, phân tích và vận động. Trong quá trình hòa giải, ông cố gắng kết hợp hài hòa giữa quy định pháp luật với phong tục, tập quán và tình làng, nghĩa xóm, giúp các bên hiểu rõ vấn đề, tự nguyện chia sẻ và tìm được tiếng nói chung.

“Việc hòa giải phải có lòng kiên nhẫn và sự nhiệt tình. Hiếm có vụ việc nào chỉ hòa giải một lần là thành công mà phải đi lại nhiều lần, lựa lời hỏi han, chia sẻ để các bên cùng lắng nghe, thấu hiểu nhau”, ông Văn tâm sự.

Theo ông, uy tín của hòa giải viên không chỉ được tạo nên từ kiến thức pháp luật hay kỹ năng vận động mà còn phải xuất phát từ chính sự gương mẫu trong cuộc sống. Muốn thuyết phục người khác làm đúng thì trước hết bản thân và gia đình mình phải chấp hành tốt các quy định, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Đặc biệt, các thành viên trong tổ hòa giải phải đoàn kết, phối hợp chặt chẽ để tạo được sự đồng thuận trong quá trình giải quyết vụ việc.

Đội ngũ hòa giải viên và nhân dân của xã Hương Sơn tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Ảnh: Biên Phạm

Đánh giá về hoạt động của Tổ hòa giải thôn Yến Vỹ, Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp xã Hương Sơn Nguyễn Trung Kiên cho biết, đây là một trong những tổ hòa giải tiêu biểu của địa phương. Khi có mâu thuẫn phát sinh, thông tin nhanh chóng được kết nối tới tổ hòa giải, các thành viên chủ động vào cuộc để kịp thời tháo gỡ, không để vụ việc kéo dài, trở nên phức tạp hoặc phát sinh thành khiếu kiện vượt cấp.

Ông Bùi Chiêu Văn là một trong những thành viên luôn tận tâm, trách nhiệm với công việc, chủ động nắm bắt tình hình và kiên trì vận động các bên. Những đóng góp thầm lặng của ông không chỉ giúp giải quyết các bất đồng cụ thể mà còn góp phần mang lại sự yên vui trong mỗi gia đình, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Từ những hòa giải viên tận tâm đến hiệu quả chung của địa phương

Không chỉ tại thôn Yến Vỹ, công tác hòa giải ở cơ sở đang được triển khai đồng bộ tại các thôn trên địa bàn xã Hương Sơn. Những hòa giải viên như ông Bùi Chiêu Văn chính là lực lượng nòng cốt, trực tiếp kết nối chính quyền với người dân, phát hiện và tháo gỡ mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh.

Phó trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp xã Hương Sơn Nguyễn Thị Bích Hằng cho biết, hòa giải ở cơ sở là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư. Làm tốt công tác này không chỉ củng cố tinh thần đoàn kết trong nhân dân mà còn góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Hiện nay, xã Hương Sơn có 14 tổ hòa giải với 70 hòa giải viên, gồm 53 nam và 17 nữ. Thành viên các tổ là đại diện ban lãnh đạo thôn và các ban, chi hội đoàn thể, đều là những người nhiệt tình, có uy tín, trách nhiệm với cộng đồng.

Kết quả triển khai cho thấy hiệu quả tích cực của mô hình này. Từ đầu năm 2026 đến nay, các tổ hòa giải trên địa bàn xã đã tiếp nhận 27 vụ việc, trong đó có 14 vụ việc mới và 13 vụ việc chuyển tiếp từ năm 2025. Qua quá trình vận động, thuyết phục, các tổ đã hòa giải thành 24 vụ, còn 3 vụ đang tiếp tục giải quyết.

Đáng chú ý, có 7 thôn đạt tỷ lệ hòa giải thành 100%; 4 thôn không phát sinh mâu thuẫn phải đưa ra hòa giải và 3 thôn có tỷ lệ hòa giải thành trên 85%. Các thôn An Thắng, Mỹ Hiền, Mỹ Hà, Đục Khê, Hưng An, Đông Bình và Đốc Tín đều đạt tỷ lệ hòa giải thành 100%.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Hằng, sau 13 năm triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, hoạt động hòa giải tại Hương Sơn ngày càng đi vào nền nếp. Các tổ hòa giải được kiện toàn, bảo đảm số lượng và thành phần theo quy định; chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên, tỷ lệ hòa giải thành ngày càng tăng.

Đội ngũ hòa giải viên với lợi thế gần dân, hiểu dân, am hiểu địa bàn đã phát huy tốt vai trò phát hiện, nắm bắt và xử lý các mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Với phương châm giải quyết dứt điểm những bất đồng từ cộng đồng dân cư, công tác hòa giải góp phần hạn chế các vụ việc phát sinh phức tạp liên quan đến dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai và các lĩnh vực khác; giảm nguy cơ khiếu nại, tranh chấp kéo dài, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Từ những việc làm cụ thể, bền bỉ của các hòa giải viên như ông Bùi Chiêu Văn, có thể thấy hiệu quả của công tác hòa giải không chỉ được đo bằng số vụ việc được giải quyết thành công mà còn ở sự đồng thuận được vun đắp, những mâu thuẫn được tháo gỡ và tình cảm xóm giềng được gìn giữ. Đó cũng chính là giá trị thiết thực mà công tác hòa giải ở cơ sở tại xã Hương Sơn đang hướng tới: giữ bình yên từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.