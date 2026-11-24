Chủ động tiếp cận, không để mâu thuẫn kéo dài

Là Trưởng ban Công tác Mặt trận, đồng thời là thành viên Tổ hòa giải tổ dân phố Nhật Tảo 1, bà Nguyễn Thị Mai Thanh hiểu rằng nhiều bất đồng trong đời sống dân cư nếu được quan tâm, tháo gỡ kịp thời sẽ không trở thành tranh chấp phức tạp. Vì vậy, khi nhận thấy giữa các hộ gia đình có dấu hiệu xích mích, các thành viên tổ hòa giải thường chủ động tìm hiểu sự việc, tiếp cận những người liên quan để nắm bắt tình hình.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Trưởng ban Công tác Mặt trận, thành viên Tổ hòa giải tổ dân phố Nhật Tảo 1 chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hòa giải ở cơ sở. Ảnh: Cao Kỳ

“Phát hiện có sự xích mích là các cô, các chú trong tổ hòa giải đều phải đến tiếp cận ngay để nắm bắt thông tin, có ý kiến để hai bên đồng thuận và thống nhất, không để xảy ra những vụ việc lớn”, bà Thanh chia sẻ.

Theo bà Thanh, việc tiếp cận sớm có ý nghĩa quan trọng bởi khi mâu thuẫn mới phát sinh, các bên thường vẫn còn khả năng lắng nghe, trao đổi và điều chỉnh cách ứng xử. Nếu để những bức xúc tích tụ, mỗi bên giữ một quan điểm, sự việc có thể bị đẩy lên mức căng thẳng hơn, khiến việc hòa giải trở nên khó khăn.

Không chỉ chủ động khi phát hiện dấu hiệu bất đồng, tổ hòa giải còn phải nhanh chóng vào cuộc khi người dân có ý kiến, phản ánh. Bà Thanh cho rằng, muốn định hướng cách giải quyết phù hợp, trước hết phải nắm chắc sự việc, lắng nghe đầy đủ thông tin từ cả hai phía, tìm hiểu nguyên nhân và hoàn cảnh cụ thể. Có như vậy, người hòa giải mới tránh được việc đánh giá phiến diện hoặc khiến bức xúc của người dân gia tăng.

“Các cô luôn luôn phải nắm bắt, có những định hướng, chia sẻ và động viên. Chủ yếu là làm sao tạo sự đồng thuận, sự chia sẻ, giúp đỡ trong nhân dân để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc”, bà Thanh nói.

Thành viên tổ hòa giải tổ dân phố Nhật Tảo 1, phường Phú Thượng. Ảnh: Cao Kỳ

Với những người làm công tác hòa giải ở khu dân cư, sự gần gũi và am hiểu địa bàn là lợi thế quan trọng. Họ không chỉ biết các hộ gia đình, mối quan hệ giữa những người liên quan mà còn có điều kiện nắm bắt những thay đổi trong đời sống cộng đồng. Tuy nhiên, để sự gần gũi ấy phát huy hiệu quả, người hòa giải cần giữ thái độ khách quan, lắng nghe các bên và không áp đặt quan điểm cá nhân.

Bà Thanh cũng nhấn mạnh vai trò cung cấp thông tin pháp luật cho người dân. Theo bà, có những vướng mắc xuất phát từ việc người dân chưa cập nhật đầy đủ quy định, chưa hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình. Vì vậy, tổ hòa giải cần tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, hiểu đúng quy định, từ đó cùng phối hợp tuyên truyền và thực hiện. Công việc ấy không chỉ nhằm giải quyết một bất đồng trước mắt mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, tinh thần tương trợ trong cộng đồng.

Phát huy vai trò của mạng lưới hòa giải ở cơ sở

Tại phường Phú Thượng, công tác hòa giải được tổ chức theo địa bàn từng tổ dân phố, hướng tới việc gần dân, sát dân và kịp thời nắm bắt tình hình. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp, các tổ hòa giải không chỉ tiếp nhận đề nghị của người dân khi mâu thuẫn đã phát sinh mà còn được định hướng chủ động phát hiện sớm những bất đồng, xung đột trong cộng đồng.

Khi có vụ việc, tổ hòa giải lựa chọn, phân công hòa giải viên phù hợp với tính chất mâu thuẫn, hoàn cảnh và mối quan hệ giữa các bên. Hòa giải viên trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe, tìm hiểu nguyên nhân; đồng thời phối hợp với tổ dân phố, các đoàn thể và lực lượng liên quan khi cần thiết. Sau hòa giải, việc tiếp tục trao đổi, nắm bắt tình hình cũng được chú trọng để hạn chế mâu thuẫn tái phát.

Trong năm 2026, phường Phú Thượng đã giải quyết 5/5 vụ việc mâu thuẫn và tất cả đều hòa giải thành. Các vụ việc chủ yếu liên quan đến lấn giọt ranh, đất đai và thái độ hành xử, phát ngôn với nhau khi xảy ra bức xúc. Kết quả này cho thấy ý nghĩa của việc phát hiện, tiếp cận và giải quyết bất đồng ngay tại địa bàn dân cư, trước khi sự việc phát triển thành tranh chấp kéo dài.

Theo đó, phường Phú Thượng sau kiện toàn có 16 tổ hòa giải, hướng tới xây dựng đội ngũ hòa giải viên có kiến thức pháp luật, vững kỹ năng, am hiểu địa bàn, gần dân và có trách nhiệm với cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp phường Phú Thượng nhấn mạnh việc hòa giải thành không chỉ giúp giải quyết bất đồng mà còn góp phần củng cố sự đồng thuận, gắn kết trong cộng đồng dân cư. Ảnh: Cao Kỳ

Phó Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp Nguyễn Thị Thanh Mai đánh giá, lợi thế của đội ngũ hòa giải viên là phần lớn sinh sống lâu năm tại địa bàn, am hiểu phong tục, tập quán, văn hóa và các mối quan hệ trong cộng đồng dân cư. Sự gần gũi ấy giúp họ dễ tiếp cận, lắng nghe, phân tích và tháo gỡ mâu thuẫn trên tinh thần thấu tình, đạt lý, tạo sự đồng thuận và tự nguyện của các bên.

Tuy nhiên, công tác hòa giải cũng đang đứng trước những yêu cầu mới. Tính chất vụ việc ngày càng đa dạng, phức tạp trong khi năng lực pháp luật và kỹ năng của hòa giải viên chưa đồng đều. Đáng chú ý, địa bàn phường có sự đan xen giữa khu dân cư truyền thống với các khu đô thị, nhà chung cư, biệt thự. Đời sống đô thị có tính khép kín, những vấn đề pháp lý liên quan đến quản lý, vận hành chung cư cũng như khoảng cách tiếp cận giữa hòa giải viên và cư dân đặt ra không ít khó khăn.

Trước thực tế đó, phường xác định phương châm triển khai là “phát hiện sớm – phối hợp kịp thời – hòa giải ngay từ cơ sở”. Một yêu cầu đặt ra đối với công tác hòa giải hiện nay là không chỉ dừng ở việc giải quyết những vụ việc cụ thể mà còn phát huy vai trò cầu nối giữa người dân với cấp ủy, chính quyền. Thông qua quá trình tiếp xúc, lắng nghe và nắm bắt tình hình, hòa giải viên có thể kịp thời nhận diện những băn khoăn, kiến nghị hoặc vấn đề phát sinh trong cộng đồng dân cư.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Mai, khi phát hiện mâu thuẫn có nguy cơ lan rộng hoặc liên quan đến chính sách, hòa giải viên cần chủ động báo cáo chi bộ, tổ dân phố hoặc chính quyền địa phương để phối hợp xử lý. Đồng thời, những kiến nghị, vướng mắc thực tế của người dân cần được tổng hợp, chuyển đến cấp có thẩm quyền; các quyết sách và phản hồi của chính quyền cũng cần được giải thích rõ ràng để người dân hiểu và đồng thuận.

Để làm được điều đó, phường định hướng tiếp tục rà soát, lựa chọn những người có uy tín, trách nhiệm, am hiểu địa bàn, có kỹ năng giao tiếp và nhiệt tình tham gia công tác hòa giải. Việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật quy định pháp luật mới, cung cấp tài liệu và duy trì mối liên hệ với công chức tư pháp cũng được chú trọng nhằm hỗ trợ hòa giải viên xử lý những tình huống phát sinh.