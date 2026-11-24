Kiên trì tìm tiếng nói chung từ một tranh chấp đất đai

Thanh Trí là một trong những thôn có mật độ dân cư đông bậc nhất xã Kim Anh, với khoảng 1.386 hộ dân, hơn 5.500 nhân khẩu. Trong môi trường dân cư đông đúc, những va chạm trong sinh hoạt, quan hệ gia đình, hàng xóm hoặc liên quan đến đất đai là điều khó tránh khỏi. Bởi vậy, công tác hòa giải ở khu dân cư không chỉ là giải quyết những bất đồng cụ thể, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tranh chấp, giữ gìn sự bình yên và xây dựng khối đại đoàn kết.

Ông Dương Văn Hiệp, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Thanh Trí cho biết, người dân địa phương chủ yếu sinh sống bằng nghề nông nghiệp, đời sống cộng đồng gắn bó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, không phát sinh điểm nóng hay vấn đề phức tạp.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn Thanh Trí ổn định, không phát sinh điểm nóng hay vấn đề phức tạp. Ảnh: Sỹ Hào

Theo ông Hiệp, để làm tốt công tác hòa giải, các thành viên phải thực sự gần gũi, bám sát nhân dân, thường xuyên cập nhật kiến thức, nắm vững các quy định pháp luật để giải thích, vận động và thuyết phục người dân. Đặc biệt, việc phát hiện những mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh có ý nghĩa quyết định, bởi nếu để bất đồng tích tụ, kéo dài thì việc tháo gỡ sẽ ngày càng khó khăn.

Một trong những vụ việc điển hình về công tác hòa giải tại thôn Thanh Trí được triển hiệu quả là hóa giải thành công vụ tranh chấp giữa hai gia đình liên quan đến lối vào ngôi mộ cổ. Đây là vụ việc có những tình tiết phức tạp, bởi quyền lợi của hai gia đình đều gắn với quá trình sử dụng đất qua nhiều thời kỳ.

Cụ thể, khoảng tháng 9-2026 ông Dương Văn Khánh có đơn gửi chính quyền địa phương với nội dung đề nghị giải quyết đường đi vào ngôi mộ cổ, mà ngôi mộ này lại nằm trong đất nhà ông Nguyễn Văn Đức đang quản lý, sử dụng (tên các gia đình trong câu chuyện hòa giải này đã được thay đổi).

Được biết, ngôi mộ đã tồn tại từ rất lâu, trước thời điểm nhà ông Đức được chia đất. Tuy nhiên, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đức, phần diện tích đất dành làm lối đi vào ngôi mộ cổ của gia đình ông Khánh lại không được trừ ra, dẫn đến bất đồng giữ hai bên.

Không tìm được tiếng nói chung, ông Khánh đã làm đơn đưa sự việc ra UBND xã đề nghị giải quyết. Sau khi tiếp nhận đơn, chính quyền xã Kim Anh đã hướng dẫn hai gia đình về thôn Thanh Trí để tiến hành hòa giải.

Lắng nghe, phân tích để tháo gỡ bất đồng

Tiếp nhận vụ việc, thành viên Tổ hòa giải thôn Thanh Trí tổ chức họp bàn, phân công các thành viên tìm hiểu nguyên nhân, gặp gỡ và lắng nghe ý kiến của từng gia đình. Qua quá trình nắm bắt thông tin, tổ nhận thấy đây không phải tranh chấp đơn giản, bởi mỗi bên đều có những lý lẽ và căn cứ riêng để bảo vệ quyền lợi của mình.

Trước tình hình đó, các thành viên được quán triệt phải giữ nguyên tắc khách quan, công tâm, không thiên vị trong quá trình vận động. Tổ hòa giải sau đó tổ chức hội nghị với sự tham gia của hai gia đình để các bên trực tiếp trình bày quan điểm, đồng thời cùng phân tích nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và những tình tiết liên quan.

Ông Dương Văn Hiệp, Trưởng ban Công tác mặt trận, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Thanh Trí, xã Kim Anh thông tin về công tác hòa giải tại địa phương. Ảnh: Sỹ Hào

Một căn cứ quan trọng được đưa ra tại hội nghị là trước đây, khi xã Minh Phú của huyện Sóc Sơn cũ khi ký trích lục đất của gia đình nhà ông Đức, phần diện tích dành làm lối đi vào khu mộ cổ thuộc gia đình ông Khánh đã được thể hiện trong hồ sơ. Tuy nhiên, khi cấp sổ thì lại không trừ ra phần đất dành làm lối vào khu mộ cổ này.

Từ những thông tin đó, tổ hòa giải kiên trì phân tích các khía cạnh của vụ việc, giúp hai gia đình nhìn nhận rõ hơn quyền lợi, trách nhiệm của mình. Cùng với việc giải thích những vấn đề liên quan đến đất đai, các thành viên cũng vận động hai bên bình tĩnh, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau, tránh để bất đồng phát triển thành tranh chấp pháp lý kéo dài.

“Tổ hòa giải trên tinh thần khách quan đã kiên trì phân tích các khía cạnh đúng, sai trong quan điểm của hai bên, yêu cầu các bên tuân thủ quy định, đồng thời cũng nên nhường nhịn, tạo điều kiện cho nhau. Mục đích là tránh dẫn đến tranh chấp pháp lý, phải ra tòa kiện tụng, trong khi sự việc hoàn toàn có thể lựa chọn giải pháp ôn hòa, hữu nghị để không sứt mẻ tình cảm”, ông Dương Văn Hiệp chia sẻ.

Sau nhiều nỗ lực của tổ hòa giải, gia đình ông Dương Văn Khánh và ông Nguyễn Văn Đức đã hiểu rõ vấn đề, cùng thống nhất giải quyết sự việc trên tinh thần tôn trọng, tạo điều kiện cho nhau. Kết quả, các hiềm khích giữa hai bên được tháo gỡ – ông Nguyễn Văn Đức đồng ý dành ra một phần đất để gia đình ông Dương Văn Khánh làm lối đi vào khu mộ cổ.

Hòa giải bằng sự thấu hiểu và trách nhiệm cộng đồng

Từ kinh nghiệm hòa giải, ông Dương Văn Hiệp cho rằng, chìa khóa để tháo gỡ thành công các hiềm khích bất hòa trong cư dân là thành viên tổ hòa giải phải nắm được tâm tư nguyện vọng của người dân, hiểu rõ quyền lợi của người dân cũng như nắm rõ ngọn ngành nguyên nhân dẫn đến tranh chấp.

Trong quá trình vận động, bên cạnh việc phân tích các quy định của pháp luật, cần trú trọng khơi dậy tinh thần đoàn kết, sự tôn trọng và truyền thống yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau của người dân trong cộng đồng. Khi các bên nhận thức được rằng sự nhường nhịn, sẻ chia không đồng nghĩa với từ bỏ quyền lợi chính đáng mà là cách cùng tìm kiếm giải pháp hài hòa, khả năng tháo gỡ bất đồng sẽ cao hơn.

Tiết mục văn nghệ chao mừng Ngày Đại đoàn kết toàn dân và Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 của cư dân thôn Thanh Trí. Ảnh Sỹ Hào

Khi người làm công tác hòa giải thực sự gần dân, hiểu dân, có kiến thức pháp luật và đủ kiên trì để kết nối những bên đang bất đồng, những mâu thuẫn tưởng chừng khó tháo gỡ vẫn có thể tìm được hướng giải quyết phù hợp. Đó cũng chính là giá trị sâu xa của hòa giải ở cơ sở: lấy sự thấu hiểu để hóa giải bất đồng, lấy tình người để vun đắp đồng thuận và lấy trách nhiệm cộng đồng làm nền tảng giữ gìn bình yên từ mỗi thôn xóm.