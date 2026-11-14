Hòa giải ở Tổ dân phố Đại Cát: Giữ bình yên từ những việc nhỏ

Khi mâu thuẫn gia đình cũng cần một nhịp cầu hòa giải

Trong đời sống dân cư, mâu thuẫn đôi khi bắt nguồn từ những bất đồng nhỏ như quan hệ gia đình, ranh giới đất đai, lối đi chung, vệ sinh môi trường hay tiếng ồn. Nếu không được giải quyết kịp thời, những khúc mắc này có thể kéo dài, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình và sự đoàn kết trong cộng đồng.

Hòa giải cơ sở. Ảnh minh họa

Trường hợp xảy ra tại tổ dân phố Đại Cát liên quan đến quyền sử dụng đất nông nghiệp của gia đình anh N.M.H và chị N.T.T là một ví dụ. Theo thông tin từ người làm công tác hòa giải, diện tích đất nông nghiệp của gia đình được Nhà nước giao sử dụng từ năm 2001, trong đó có mẹ và ba người con cùng sử dụng. Năm 2010, anh H. lập gia đình và về ở nhà vợ; mẹ anh ở cùng hai người con gái. Đến năm 2017, khi mẹ ốm, anh H. thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất sang tên mình và đến năm 2018, mẹ anh mất.

Năm 2026, khi thành phố thu hồi đất nông nghiệp tại địa phương để thực hiện dự án tái định cư cho các hộ dân mất đất trong thành phố, gia đình anh H. có 218m² đất bị thu hồi trên tổng diện tích 586m². Sau khi có phương án hỗ trợ, đền bù về đất và hoa màu, chị dâu cho rằng các em gái không có quyền lợi đối với diện tích đất này. Bất đồng từ đó nảy sinh, chị T. tìm đến người làm công tác hòa giải để trao đổi, nhờ hướng dẫn về quyền lợi của mình.

Trước sự việc trên, tổ hòa giải không vội đưa ra nhận định mà chủ động gặp chị T., lắng nghe câu chuyện, tìm hiểu giấy tờ liên quan và chụp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình. Người làm công tác hòa giải tiếp tục hỏi thăm tình hình kiểm đếm đất đai, hoa màu, phương án hỗ trợ của phường và những vướng mắc của gia đình.

Khoảng 10 ngày sau, hòa giải viên trực tiếp gặp anh H. để tìm hiểu sự việc từ phía người anh trai. Tại buổi trao đổi, những vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình tại thời điểm được giao đất năm 2001, hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất năm 2017, quyền thừa kế đối với phần quyền sử dụng đất của người mẹ nếu còn và chưa được định đoạt hợp pháp, cũng như việc xác định người được hưởng tiền hỗ trợ, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được phân tích cụ thể.

Không chỉ phân tích quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi thành viên, hòa giải viên còn khơi gợi tình cảm gia đình, nhắc nhở anh chị em ruột không nên vì chuyện đất đai, tiền bồi thường mà đánh mất tình thân. Các thành viên cần bình tĩnh kiểm tra giấy tờ, hồ sơ, bàn bạc và thống nhất cách giải quyết trên cơ sở pháp luật, bảo đảm công bằng, có tình có lý.

Từ sự kiên trì trao đổi, phân tích và thuyết phục, những khúc mắc từng bước được tháo gỡ. Đến nay, khi gia đình nhận được tiền hỗ trợ, đền bù về đất, các anh chị em đã có sự thống nhất, đồng thuận và đều được hưởng quyền lợi hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất bị thu hồi theo quy định của Nhà nước.

Câu chuyện cho thấy, hòa giải ở cơ sở không chỉ giải quyết một bất đồng hay tranh chấp mà còn góp phần gìn giữ tình cảm gia đình, quan hệ láng giềng và sự gắn kết cộng đồng. Khi được lắng nghe, hướng dẫn và giải thích thấu đáo, người dân có thêm cơ sở để hiểu, tôn trọng quyền lợi của nhau và tìm được hướng giải quyết phù hợp.

Buổi sinh hoạt trao đổi về công tác hòa giải tại Tổ dân phố Đại Cát, phường Thượng Cát. Ảnh: Nguyễn Hương

Hòa giải không chỉ bằng lý lẽ mà còn bằng sự chân thành

Từ thực tiễn giải quyết các vụ việc, Tổ hòa giải tổ dân phố Đại Cát xác định điều quan trọng trước tiên là nắm chắc tình hình, tìm hiểu đúng nguyên nhân và bản chất mâu thuẫn. Người làm công tác hòa giải cần lắng nghe đầy đủ ý kiến các bên, tránh nhận định vội vàng khi mới tiếp nhận thông tin từ một phía.

Khi có vụ việc phát sinh, Tổ hòa giải thường gặp gỡ riêng từng bên để tìm hiểu nguyên nhân, tâm tư, nguyện vọng và lựa chọn phương pháp phù hợp, sau đó mới tổ chức hòa giải chung. Kết quả hòa giải được ghi nhận và tiếp tục theo dõi.

Trong thực tế công tác, người làm công tác hòa giải tại Tổ dân phố Đại Cát luôn thực hiện phương châm: “Lắng nghe bằng sự chân thành, phân tích bằng lý lẽ, thuyết phục bằng tình cảm và giải quyết trên cơ sở pháp luật”.

Bà Nguyễn Thị Bích Hồng, Trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố Đại Cát, người làm công tác hòa giải gần 10 năm chia sẻ: Để được người dân tin tưởng, hòa giải viên cần có tâm huyết, trách nhiệm, công tâm, khách quan, trung thực; có kiến thức pháp luật, am hiểu thực tế đời sống, biết lắng nghe và có khả năng phân tích, thuyết phục; có sự chân thành và khả năng thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân là yếu tố quan trọng.

Tuy nhiên, hòa giải cần được thực hiện đúng giới hạn. Với những vụ việc có dấu hiệu bạo lực, xâm hại hoặc nguy cơ mất an toàn, cần kịp thời thông báo, phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng để bảo vệ người bị bạo lực, không xem hòa giải là biện pháp thay thế việc xử lý theo quy định pháp luật.

Xây dựng cộng đồng đoàn kết để ngăn ngừa mâu thuẫn từ sớm

Bên cạnh công tác hòa giải, tổ dân phố Đại Cát luôn chú trọng phòng ngừa mâu thuẫn từ gốc thông qua việc xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình và trách nhiệm. Tổ thường xuyên phối hợp với Ban công tác Mặt trận cùng các đoàn thể vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước, xây dựng gia đình văn hóa và khu dân cư văn minh. Đồng thời, các hoạt động văn nghệ, thể thao, bảo vệ môi trường và phong trào tương thân tương ái giúp đỡ hộ khó khăn luôn được duy trì sôi nổi, qua đó thắt chặt tình làng nghĩa xóm và giữ vững sự bình yên tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Bích Hồng (bên trái), Trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố Đại Cát, phường Thượng Cát.

“Những hoạt động này giúp người dân có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu, cùng tham gia công việc chung, từ đó củng cố sự hiểu biết và tin tưởng giữa các gia đình. Những khúc mắc nhỏ được trao đổi kịp thời sẽ không tích tụ thành mâu thuẫn lớn. Mỗi người dân cũng nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động giúp đỡ nhau và cùng giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn” bà Hồng chia sẻ.

Có thể thấy, từ giải quyết bất đồng trong từng gia đình đến xây dựng nếp sống đoàn kết trong cộng đồng, công tác hòa giải ở Tổ dân phố Đại Cát đang được triển khai theo hướng lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy sự đồng thuận của Nhân dân làm mục tiêu. Mỗi mâu thuẫn được tháo gỡ kịp thời không chỉ giúp các bên tìm được tiếng nói chung mà còn góp phần củng cố niềm tin, giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

“Đoàn kết là nền tảng, đồng thuận là sức mạnh” – đó cũng là điều Tổ hòa giải Tổ dân phố Đại Cát luôn tâm niệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bởi giữ gìn an ninh, trật tự không chỉ bắt đầu từ việc giải quyết những vụ việc đã xảy ra mà còn từ sự quan tâm, chia sẻ, trách nhiệm của mỗi người dân và sự gắn kết trong từng gia đình, từng ngõ phố.