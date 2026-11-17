Không chỉ giải quyết những bất đồng, hoạt động hòa giải còn góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh.

Gỡ những khúc mắc từ đời sống thường ngày

Trong cuộc sống cộng đồng, đôi khi chỉ từ những va chạm nhỏ trong sinh hoạt, xây dựng nhà cửa, sử dụng lối đi chung cũng có thể phát sinh bất đồng giữa các gia đình. Nếu không được giải quyết kịp thời, những khúc mắc tưởng chừng đơn giản ấy có thể kéo dài, ảnh hưởng đến tình cảm và sự gắn bó giữa những người hàng xóm. Bởi vậy, phát hiện sớm, chủ động gặp gỡ, lắng nghe và hòa giải ngay từ cơ sở là cách làm được các tổ hòa giải ở phường Khương Đình chú trọng.

Cuộc họp của Chi bộ 9, phường Khương Đình. Ảnh: KĐ

Ông Đinh Tiến Thùy, Bí thư Chi bộ 9, phường Khương Đình chia sẻ, thời gian qua, tại địa bàn chi bộ có một số vụ việc mâu thuẫn giữa các hộ gia đình. Trong đó, đáng chú ý là trường hợp hai gia đình ông K. và ông T. ở phố Vương Thừa Vũ. Do hai nhà liền kề, trong quá trình xây dựng đã xảy ra va chạm, vật liệu xây dựng rơi sang nhà bên cạnh, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình đối diện.

Nắm bắt sự việc, tổ hòa giải đã gặp gỡ, trao đổi với các bên, phân tích những điều chưa phù hợp, đồng thời vận động mỗi gia đình đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để chia sẻ, thông cảm. Từ sự kiên trì giải thích, thuyết phục, hai gia đình đã thống nhất hòa giải thành, cùng ký cam kết giữ gìn đoàn kết, không để mâu thuẫn tiếp diễn.

Một trường hợp khác là gia đình bà Đ. cũng ở phố Vương Thừa Vũ. Cây trồng trong khuôn viên gia đình phát triển, ảnh hưởng đến lối đi, gây cản trở việc đi lại và nhận được phản ánh của người dân xung quanh. Trước tình hình đó, tổ dân phố và tổ hòa giải đã nhiều lần gặp gỡ, vận động gia đình khắc phục. Sau khi được giải thích, thuyết phục, gia đình bà Đức đã tự nguyện chặt tỉa cây, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt chung.

Cũng theo ông Đinh Tiến Thùy, có vụ việc mâu thuẫn giữa hai gia đình ông N.V.Đ và ông N.C.Đ., cùng sinh sống tại tầng 5 khu nhà của quân đội. Những bất đồng xuất phát từ các hoạt động sinh hoạt thường ngày như việc tiếp khách, phơi quần áo, đi lại, lâu dần khiến quan hệ giữa hai gia đình trở nên căng thẳng, có lúc phát sinh lời lẽ đe dọa nhau.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, tổ dân phố đã nhiều lần gửi giấy mời, tổ chức gặp gỡ để hai gia đình trực tiếp trao đổi, làm rõ những khúc mắc. Các thành viên tổ hòa giải cũng phân tích để mỗi bên nhận thức được trách nhiệm trong ứng xử với hàng xóm, đồng thời yêu cầu các gia đình cam kết không tái diễn hành vi gây mất đoàn kết. Trường hợp không khắc phục, tổ dân phố sẽ phối hợp với công an khu vực để xem xét, giải quyết theo quy định. Sau quá trình vận động, cả hai gia đình đều ký cam kết. Đến nay, tình hình đã ổn định, quan hệ giữa các hộ được cải thiện.

Từ những vụ việc trên có thể thấy, hòa giải ở cơ sở không nhất thiết bắt đầu bằng những vấn đề lớn mà nhiều khi chính là tháo gỡ những bất đồng rất đời thường. Điều quan trọng là người làm công tác hòa giải phải kiên trì lắng nghe, khách quan, không áp đặt, giúp các bên hiểu và tôn trọng quyền, lợi ích chính đáng của nhau.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Khương Đình. Ảnh: Hồng Thái

Phát huy vai trò tự quản, vun đắp tình làng nghĩa xóm

Theo ông Đinh Tiến Thùy, một tổ hòa giải thường có khoảng 4-5 thành viên, trong đó tổ trưởng tổ dân phố đảm nhiệm vai trò tổ trưởng tổ hòa giải, bí thư chi bộ làm tổ phó, cùng sự tham gia của đại diện các đoàn thể như Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên. Mỗi thành viên có điều kiện, kinh nghiệm và mối liên hệ khác nhau với người dân, qua đó hỗ trợ nắm bắt tình hình, tìm hiểu nguyên nhân và lựa chọn cách vận động phù hợp với từng trường hợp.

Đáng chú ý, sau khi thực hiện sắp xếp tổ dân phố, địa bàn Chi bộ 9 được mở rộng trên cơ sở hợp nhất 3 tổ dân phố cũ, với hơn 1.000 hộ dân và hơn 3.300 nhân khẩu. Để công tác nắm bắt tình hình không bị gián đoạn, ông Đinh Tiến Thùy đã chủ động trao đổi, tiếp nhận thông tin từ các tổ trưởng tổ dân phố trước đây, qua đó tiếp tục theo dõi những vụ việc phát sinh tại các khu dân cư. Cách làm này giúp cấp ủy chi bộ và các lực lượng ở cơ sở duy trì sự gần gũi, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Không chỉ trực tiếp tham gia hòa giải, các thành viên còn phối hợp tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, vận động người dân chấp hành quy ước, giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh. Việc kiện toàn các Ban Công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn tại 37 tổ dân phố sau sắp xếp cũng tạo thêm điều kiện để các lực lượng ở cơ sở phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, tổ chức tại liên tổ dân phố 18, 19, phường Khương Đình ngày 16-11, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 19 Đặng Thị Bắc cho biết, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố đã phối hợp kiện toàn, duy trì hoạt động tổ hòa giải… Ảnh: Hồng Thái

Thực tế tại phường Khương Đình cho thấy, xây dựng khu dân cư đoàn kết không chỉ được thể hiện qua các phong trào, hoạt động cộng đồng mà còn bắt đầu từ cách ứng xử giữa những người sống gần nhau. Khi một mâu thuẫn được tháo gỡ bằng sự chân thành, một bất đồng được giải quyết trên tinh thần tôn trọng và chia sẻ, niềm tin giữa các gia đình cũng được củng cố.

Đặc biệt, tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, tổ chức tại liên tổ dân phố 18, 19, phường Khương Đình ngày 16-11, việc kiện toàn tổ hòa giải, phát huy quyền tham gia và giám sát của người dân tiếp tục được nhấn mạnh. Đây cũng là một trong những nền tảng để xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, gắn bó và trách nhiệm. Tại liên tổ dân phố này, kết quả bình xét năm 2026 có 96% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Có thể thấy, hòa giải ở cơ sở không chỉ nhằm chấm dứt một vụ việc tranh chấp hay mâu thuẫn cụ thể mà quan trọng hơn là giữ gìn những mối quan hệ tốt đẹp trong cộng đồng. Với phương châm gần dân, hiểu dân, lắng nghe và kiên trì vận động, các tổ hòa giải ở phường Khương Đình đang góp phần xây dựng môi trường sống thân thiện, nghĩa tình, để mỗi người dân cùng chung tay vun đắp khu dân cư đoàn kết, an toàn và văn minh.