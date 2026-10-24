Hòa giải ở cơ sở phải 'thấu tình, đạt lý'

Đời sống của bà con dân tộc thiểu số tại tỉnh Tuyên Quang tuy đã cải thiện đáng kể song vẫn còn nhiều khó khăn. Ảnh: PHÚC KHANG

Nữ Bí thư chi bộ sâu sát với bà con dân tộc thiểu số

Chị Bế Thị Kim Hưng, cán bộ Phòng Truyền thông của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang - một người năng động, nắm bắt sâu sát tình hình tuyên truyền phổ biến pháp luật và công tác của những cán bộ cơ sở, những người có uy tín tại các xã trên địa bàn - đã giới thiệu cho đoàn chúng tôi một tấm gương cán bộ cơ sở điển hình tại xã Nhữ Khê.

Cùng tham gia đoàn công tác của chúng tôi đến thăm cô Chính còn có 02 nữ cán bộ của xã. Trên tuyến đường liên xã, liên thôn đến với thôn Đồng Tâm tuy quanh co, song rất sạch sẽ, hai bên đường là những vườn cây trái, ruộng hoa màu của bà con nông dân. Ngay trên đường đi, chúng tôi đã được các cán bộ xã Nhữ Khê chia sẻ rất nhiều về những việc cô Chính đã và đang làm để giúp thôn ngày càng phát triển cả về kinh tế và đời sống văn hóa, tinh thần, có tính tuân thủ pháp luật cao và đặc biệt là sự trợ giúp cho tình làng, nghĩa xóm ngày càng thêm đoàn kết, gắn bó.

Dáng người cao ráo, nhanh nhẹn, hoạt bát, vừa đón chúng tôi ở cửa, cô Chính đã trách khéo: “Sao lại hẹn vội vàng, gấp gáp như vậy, tôi chưa kịp chuẩn bị gì, đang làm dở việc đồng áng cũng phải chạy vội về đây”. Trách vậy thôi, nhưng cô vẫn niềm nở hỏi thăm đoàn công tác…

Cô Nguyễn Thị Chính (áo đỏ) trong một buổi họp tại địa phương. Ảnh: ĐỨC ANH

Theo chúng tôi được biết, cô Chính là người rất tích cực trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại địa phương. Hơn nữa, cô còn rất giỏi trong công tác hòa giải ở cơ sở. Theo cô Chính: “Chúng tôi cũng phát huy tốt vai trò Tổ hòa giải của thôn. Khi trong thôn có vụ việc gì thì tôi cũng phối hợp với Tổ hòa giải đến các hộ dân để hòa giải ngay. Quan điểm của chúng tôi là “không để chuyện bé xé thành to” và “hóa giải những chuyện to thành chuyện nhỏ” để bà con giữ mối đoàn kết, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân”.

Cô Chính phấn khởi kể, trong thôn chúng tôi vừa rồi đã giải quyết thành công 03 vụ hòa giải, không có vụ nào phải chuyển cấp trên xem xét, xử lý. Cụ thể gồm vụ việc: trồng hàng tre lấn vào bờ ruộng, bờ đất của người khác; xây cổng, xây tường, làm hàng rào chắn không cho xe đi qua lại một tuyến đường nội thôn để thu hái hoa màu; hòa giải vợ chồng mâu thuẫn, cãi cọ nhau.

“Thấu tình, đạt lý” khi hòa giải mâu thuẫn của bà con

Trong công tác hòa giải, quan trọng nhất là phải thấu tình, đạt lý để người dân đồng thuận và nghe theo. Nói là vậy, nhưng làm thì không dễ. Kinh nghiệm của cô Chính và các thành viên Tổ hòa giải là trước hết khi nhận được tin báo thì phải nhanh chóng đến tận nơi để xác minh sự việc như thế nào và lắng nghe ý kiến của từng bên liên quan.

Khi thực hiện hòa giải, cùng với việc lắng nghe ý kiến của hai bên thì chúng tôi nhận thấy công tác "dân vận khéo" rất quan trọng đối với người dân. Cô Chính chia sẻ: “Mình phải biết khai thác những cái gì tốt mà người ta đã đạt được trong thời gian qua để biểu dương những mặt tốt người ta đã đạt được. Còn với sự việc mâu thuẫn xảy ra cũng có thể chỉ là một sơ suất nhỏ. Với quan điểm như vậy, mình lựa lời khuyên giải, phân tích cho họ thấy làm như thế là không được, chưa đúng”.

Bởi sinh sống trên địa bàn thôn nhiều năm, “chúng tôi nắm rõ trong suốt thời gian qua, bà con nông dân hoặc là hộ gia đình đó, cá nhân đó cơ bản là người tốt, nay chỉ một chút sơ sẩy có khi là nghĩ chưa thông hoặc là chưa hiểu ra mà bà con làm như vậy, thì chúng tôi phân tích để cho bà con thấy rõ và đạt được sự đồng thuận” - cô Chính cho biết.

Để giải quyết thành công các vụ mâu thuẫn thông qua hòa giải từ sớm thì việc nắm bắt tình hình cũng như tâm tư nguyện vọng của bà con phải rất kịp thời. Ảnh: ĐỨC HUY

Cô tâm sự: “Tổ hòa giải của thôn cũng luôn thống nhất quan điểm là phải làm sao "thấu tình, đạt lý" để cho bà con nghe theo một cách tâm phục, khẩu phục. Và đến với bà con thì trước hết thái độ phải hòa nhã, khiêm tốn, gần gũi và lắng nghe để mình nắm được vấn đề mâu thuẫn, kịp thời động viên cho bà con hiểu được thì bà con mới nghe. Còn nếu mình đến mà cứ đùng đùng bảo sai ngay là người ta cũng không nghe đâu”.

Tất nhiên, để giải quyết thành công các vụ mâu thuẫn thông qua hòa giải từ sớm thì việc nắm bắt tình hình cũng như là tâm tư nguyện vọng của bà con cũng phải rất kịp thời. Cô Chính cho biết, để kịp thời nắm bắt tình hình trong thôn thì Chi bộ thôn, cũng như Ban công tác Mặt trận đã phân công cho các đồng chí đảng viên hoặc các đồng chí thành viên trong Ban công tác Mặt trận phụ trách từng cụm dân cư. Mỗi một đồng chí phụ trách một cụm dân cư với khoảng 30 hộ gia đình và luôn là người kịp thời nắm bắt những tâm tư của bà con.

Đặc biệt, Tổ an ninh thôn cũng là lực lượng đắc lực trong nắm bắt những nguy cơ xảy ra, có thể trở thành điểm nóng tại thôn để chúng tôi kịp thời triển khai công tác hòa giải. Khi nhận được tin báo của hộ gia đình là chúng tôi liên hệ ngay với đồng chí phụ trách ở cụm dân cư đó để đồng chí nắm bắt được, xem vụ việc đó hiện giờ đã đi đến đâu, đồng thời nắm bắt cả tình hình của hai bên gia đình. Qua sự phân công các đồng chí đảng viên và các đồng chí thành viên Ban công tác Mặt trận phụ trách cụm dân cư thì hoạt động của chúng tôi đạt hiệu quả hơn rất nhiều.

Các cán bộ xã cũng đánh giá rất cao vai trò của những Bí thư chi bộ thôn như cô Chính, hay những người đảm nhiệm vai trò Trưởng thôn, người có uy tín… tham gia vào Tổ hòa giải cơ sở - bởi đó là những cánh tay nối dài để đưa chính quyền đến gần dân, sát dân hơn.

… Tiết trời nắng nóng cũng không thể làm giảm đi bầu nhiệt huyết của những người cán bộ cơ sở như cô Chính và chúng tôi càng thêm khâm phục khi cô vẫn là nhân lực chính gánh vác công việc đồng áng, nhà cửa của gia đình. Với cô, trong ấm thì ngoài mới êm, gia đình mình, người thân của mình, họ hàng của mình trước hết phải là những người tốt, biết đóng góp xây dựng cộng đồng thì mới có thể là điểm tựa vững chắc để cô sẵn sàng đón nhận và triển khai những nhiệm vụ của người Bí thư chi bộ mẫn cán.

Theo chị Bế Thị Kim Hưng, nhờ có những cán bộ thôn tâm huyết, nhiệt tình, hết lòng vì bà con như cô Chính đã giúp cho công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở, cũng như tại các địa phương và trên địa bàn tỉnh đạt được hiệu quả cao, giúp giảm thiểu nguy cơ vụ việc tiến triển theo chiều hướng xấu và mâu thuẫn giữa các bà con nhanh chóng được hóa giải, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.