Tại Tổ dân phố 24, phường Khương Đình, Hà Nội bằng việc chủ động nắm bắt tình hình, gặp gỡ từng bên để lắng nghe, phân tích và tìm tiếng nói chung, nhiều mâu thuẫn trong gia đình, giữa các hộ dân đã được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm và ổn định địa bàn dân cư.

Chủ động nắm bắt, giải quyết mâu thuẫn từ sớm

Chia sẻ về công tác hòa giải tại địa bàn, bà Phan Thị Thu Hương, Tổ trưởng Tổ dân phố 24, phường Khương Đình cho biết, sau khi sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố, quy mô dân cư tăng lên đáng kể. Trước đây, tổ dân phố có 625 hộ dân, nhưng sau sáp nhập từ ngày 1-7-2026, số hộ tăng lên 1.254 hộ với hơn 5.000 nhân khẩu.

Bà Phan Thị Thu Hương, Tổ trưởng Tổ dân phố 24, phường Khương Đình. Ảnh: PV

Quy mô dân cư lớn hơn cũng đặt ra nhiều yêu cầu trong công tác quản lý địa bàn, nắm bắt tình hình và giải quyết những vấn đề phát sinh trong đời sống nhân dân. Theo bà Phan Thị Thu Hương, mâu thuẫn có thể xuất hiện trong quan hệ gia đình giữa cha mẹ và con cái, vợ chồng; giữa các hộ dân với nhau, hoặc giữa cư dân với ban quản trị, đơn vị quản lý tòa nhà.

Khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, những người tham gia công tác hòa giải thường trực tiếp đến tìm hiểu tình hình, gặp gỡ từng bên để lắng nghe và xác định nguyên nhân. Tùy từng trường hợp, tổ hòa giải lựa chọn cách tiếp cận phù hợp, không vội vàng đưa ra nhận xét khi chưa nắm đầy đủ sự việc.

“Ví dụ, khi xảy ra mâu thuẫn giữa mẹ và con, chúng tôi gặp riêng người mẹ để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng; đồng thời gặp người con để phân tích, giúp cháu hiểu được sự vất vả, lo lắng của cha mẹ. Với người mẹ, chúng tôi cũng động viên cần tìm hiểu con nhiều hơn, chia sẻ và có cách ứng xử phù hợp. Mục đích là để hai bên hiểu nhau, cùng nhìn nhận lại vấn đề và tháo gỡ bất đồng”, bà Phan Thị Thu Hương chia sẻ.

Đối với những mâu thuẫn giữa các hộ dân, chẳng hạn tình trạng thấm dột từ căn hộ tầng trên xuống tầng dưới hoặc những bất đồng trong sinh hoạt chung, người làm công tác hòa giải cũng phải kiên trì giải thích, phân tích trách nhiệm của từng bên. Bởi để giải quyết triệt để sự việc, không thể chỉ trông chờ vào một phía mà cần có sự phối hợp, thiện chí từ cả hai bên liên quan.

Theo bà Phan Thị Thu Hương, điều quan trọng nhất để hòa giải thành công là người làm công tác hòa giải phải tạo dựng được niềm tin trong nhân dân. Khi người dân tin tưởng, họ mới sẵn sàng chia sẻ, hợp tác và cùng tìm hướng giải quyết. Bản thân bà trong quá trình tham gia công tác tổ dân phố, chi ủy và tổ hòa giải đã trực tiếp xử lý nhiều vụ việc, từ đó từng bước tạo được sự tin tưởng của cư dân đối với những người làm công tác ở cơ sở.

Không ngại đêm khuya, kiên trì tháo gỡ mâu thuẫn

Nhắc đến những vụ việc đáng nhớ trong quá trình tham gia hòa giải, bà Phan Thị Thu Hương kể lại một trường hợp mâu thuẫn nghiêm trọng giữa hai mẹ con trong một gia đình sống tại chung cư. Sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ, khi người mẹ quá bức xúc với con, trong lúc nóng giận đã đuổi con ra ngoài hành lang.

Người dân Tổ dân phố 24, phường Khương Đình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: PV

“Một người hàng xóm chứng kiến sự việc rất lo lắng nhưng không dám sang can ngăn nên đã gọi điện cho tôi. Nhận được thông tin, tôi lập tức chạy đến. Lúc đó chúng tôi càng ý thức rõ trách nhiệm phải kịp thời xử lý, không để xảy ra những sự việc phức tạp trên địa bàn”, bà Hương nhớ lại.

Khi có mặt tại hiện trường, bà Phan Thị Thu Hương chứng kiến hai mẹ con đang đuổi nhau ngoài hành lang chung cư. Không chần chừ, bà cùng với một thành viên tổ hòa giải nhanh chóng tiếp cận, can ngăn và tìm cách giữ hai mẹ con bình tĩnh, tránh để sự việc diễn biến nghiêm trọng hơn.

Điều khiến bà Phan Thị Thu Hương xúc động là trong thời khắc ấy, cả người mẹ và người con đều bật khóc. Những người đến hòa giải cũng không khỏi nghẹn ngào trước hoàn cảnh và sự căng thẳng của gia đình. Dù đã khuya, các thành viên tổ hòa giải vẫn kiên trì ở lại, vừa động viên, vừa phân tích để hai mẹ con bình tĩnh, không tiếp tục có những hành động gây tổn thương cho nhau.

Sau sự việc, người con có nhiều chuyển biến tích cực, ngoan ngoãn và tiến bộ hơn. Với bà Phan Thị Thu Hương, đó là niềm vui và cũng là động lực để tiếp tục gắn bó với công việc tưởng chừng nhỏ bé nhưng mang nhiều ý nghĩa đối với cộng đồng.

“Sau một thời gian, cháu đã ngoan hơn và tiến bộ rất nhiều. Những người làm công tác hòa giải như chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, phấn khởi khi thấy mâu thuẫn được tháo gỡ, tình cảm gia đình được cải thiện. Dù công việc có những lúc vất vả, phải đi lại vào ban đêm, nhưng khi giúp được người dân giải quyết vấn đề, chúng tôi thấy mọi cố gắng đều xứng đáng”, bà Phan Thị Thu Hương bày tỏ.

Từ những việc làm cụ thể, không quản ngại thời gian, kiên trì lắng nghe và chia sẻ, những người làm công tác hòa giải ở Tổ dân phố 24, phường Khương Đình đang góp phần giải quyết mâu thuẫn ngay từ địa bàn dân cư. Qua đó, không chỉ hạn chế những tranh chấp kéo dài mà còn vun đắp sự đồng thuận, gắn kết trong cộng đồng, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.