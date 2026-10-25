Hòa giải ở cơ sở – Gắn kết tình làng, nghĩa xóm

Cán bộ Tổ hòa giải thôn 3 tìm hiểu sự việc, tư vấn gia đình chị Trần Thị Nhi.

Từng xảy ra mâu thuẫn với gia đình hàng xóm giáp ranh, gia đình chị Trần Thị Nhi, ở thôn 3, xã Trại Cau, đã được các thành viên Tổ hòa giải của thôn đến gặp gỡ, tìm hiểu sự việc, tư vấn và giải thích.

Từ những bất đồng trong quan hệ láng giềng, thông qua sự phân tích, vận động của các hòa giải viên, những khúc mắc giữa hai gia đình đã được tháo gỡ, góp phần giữ gìn tình cảm và sự hòa thuận trong khu dân cư.

Câu chuyện của gia đình chị Nhi là một trong những ví dụ về vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở. Bằng sự gần gũi và trách nhiệm, các hòa giải viên đã chủ động tiếp cận, lắng nghe ý kiến của các bên, tìm hiểu nguyên nhân để có phương pháp giải quyết phù hợp.

Theo bà Hoàng Thị Mây, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn 3, việc nắm bắt tình hình, tìm hiểu nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn và vận động các bên cùng trao đổi, thống nhất phương án giải quyết có ý nghĩa quan trọng. Trong quá trình hòa giải, bên cạnh việc giải thích các quy định pháp luật, hòa giải viên còn phải vận dụng kinh nghiệm thực tế, phong tục, tập quán và những giá trị tốt đẹp trong quan hệ cộng đồng để tạo sự đồng thuận.

Trong 10 tháng qua, xã Trại Cau đã tiếp nhận và xử lý 27 đơn liên quan đến 20 vụ việc, trong đó các nội dung chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai và chế độ, chính sách. Thực tế này đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời phát huy vai trò của các tổ hòa giải trong việc chủ động nắm bắt, tháo gỡ những mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh.

Công tác hòa giải cũng được gắn với hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Thông qua từng vụ việc, người dân có thêm điều kiện tìm hiểu các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của mình, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Theo bà Phạm Thị Kim Huệ, chuyên viên tư pháp xã Trại Cau, việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phát huy vai trò của hòa giải ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa, hạn chế các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng. Trong đó, sự phối hợp giữa chính quyền, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ hòa giải viên là yếu tố cần được quan tâm.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xã Trại Cau xác định công tác hòa giải ở cơ sở là một trong những nội dung góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Theo ông Lê Anh Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Trại Cau, phát huy vai trò của đội ngũ hòa giải viên trong việc kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cộng đồng dân cư là nhiệm vụ quan trọng, góp phần hạn chế phát sinh những vụ việc phức tạp, khiếu kiện kéo dài.

Mỗi mâu thuẫn được tháo gỡ, mỗi bất đồng được giải quyết trên tinh thần thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau không chỉ góp phần giữ gìn tình cảm láng giềng mà còn vun đắp sự đoàn kết trong cộng đồng.