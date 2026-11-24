Một lời khuyên, hóa giải chuyện nhỏ trong ngõ

Chưa đến 9h, trong con ngõ nhỏ ở thôn Bùng, xã Tây Phương, Hà Nội ồn ào bởi có hai hộ gia đình đang “lời qua tiếng lại”. Nguyên nhân là một người làm nghề mộc phun sơn tại ngõ, hộ gia đình bên cạnh không hài lòng, từ đó phát sinh tranh cãi. Không phải chuyện lớn, nhưng nếu ai cũng giữ cái lý của mình, không chịu lắng nghe, mâu thuẫn rất dễ kéo dài.

Ông Đỗ Ngọc Lành, an ninh cơ sở thôn Bùng, xã Tây Phương, Hà Nội. Ảnh: N.M

Ông Đỗ Ngọc Lành, nguyên Trưởng thôn Bùng, Tổ an ninh cơ sở cho biết, ngay trong buổi sáng đó, ông đã tham gia giải quyết hai vụ việc phát sinh trong khu dân cư. Với tình huống phun sơn trong ngõ, ông lựa chọn cách tiếp cận gần gũi, khuyên nhủ hai bên giữ bình tĩnh, nhường nhịn nhau trong sinh hoạt.

Ông Đỗ Ngọc Lành cho biết, những va chạm như vậy thường xuất phát từ việc một người chưa để ý đến ảnh hưởng hành vi của mình đối với hàng xóm, người còn lại lại cảm thấy bị làm phiền, không được tôn trọng. Khi bức xúc, đôi bên dễ buông những lời không hay, khiến sự việc từ nhỏ trở nên lớn hơn.

Thay vì để các bên tiếp tục tranh cãi, người làm công tác hòa giải ở cơ sở cần có mặt kịp thời, lắng nghe để hiểu nguyên nhân, đồng thời lựa lời phân tích. Ông Lành thường nhắc đến tình cảm láng giềng, việc mọi người cùng sinh sống trong một ngõ, một thôn, ngày ngày gặp gỡ, qua lại, vì vậy không nên để những chuyện vụn vặt ảnh hưởng đến quan hệ lâu dài.

Theo ông Lành, ở những vụ việc không quá phức tạp, sự chân tình, gần gũi có thể giúp người dân dễ tiếp nhận lời khuyên hơn. Hòa giải viên không nhất thiết phải đưa ra những lời lẽ cứng rắn, mà quan trọng là làm sao để người trong cuộc bình tĩnh, hiểu được sự việc và tự điều chỉnh cách ứng xử. Khi một bên biết lùi lại, bên kia cũng không tiếp tục đẩy căng mâu thuẫn, cuộc sống trong khu dân cư sẽ sớm trở lại bình thường.

Gỡ mâu thuẫn tranh chấp đất đai, không để bất đồng kéo dài

Không chỉ những va chạm trong sinh hoạt, các vấn đề liên quan đến xây dựng nhà cửa, tường rào, lối đi chung cũng là nguyên nhân dễ phát sinh tranh chấp giữa các hộ dân. Ông Lành kể, trường hợp khác, khi một hộ dân tiến hành xây dựng nhà, phá dỡ bức tường cũ. Quá trình thi công khiến gia đình liền kề có ý kiến, cho rằng việc phá tường, xây dựng mới có liên quan đến ranh giới đất giữa hai nhà. Từ những bất đồng ban đầu, hai bên nảy sinh tranh cãi, không ai muốn phần đất, ranh giới liên quan đến gia đình mình bị ảnh hưởng.

Khi sự việc xảy ra, ông Lành cùng cán bộ thôn, lực lượng an ninh cơ sở phối hợp với Công an xã có mặt để nắm bắt tình hình. Theo ông, điều cần thiết trước tiên là giữ bình tĩnh, không để những lời tranh cãi khiến sự việc trở nên căng thẳng hơn. Mỗi gia đình đều có lý lẽ và suy nghĩ riêng, vì vậy phải để các bên trình bày, lắng nghe ý kiến của nhau, đồng thời xem xét thực tế để tìm hướng giải quyết phù hợp.

Trong quá trình trao đổi, hòa giải viên không tìm cách phân định phần đúng, sai, mà hướng các gia đình nhìn nhận sự việc trên tinh thần tôn trọng, tránh vì một bất đồng về ranh giới mà mất đi tình cảm láng giềng. Những vấn đề liên quan đến đất đai cần được xem xét thấu đáo, trên cơ sở hiện trạng và các căn cứ cụ thể, không thể giải quyết bằng nóng giận hay lời nói thiếu kiềm chế.

Sau đó, thôn báo cáo lên xã, nhờ địa chính xã xuống phân tích hiện trạng, mốc giới đất. Tại buổi làm việc ở nhà văn hóa, địa chính xã đã phân tích cho hai gia đình biết về mốc giới đất của mình cũng như ranh giới đất giữa hai gia đình. Tiếp theo đó, hai bên xác định mốc giới trên thực địa, xác định hai nhà không ai lấn đất của nhau, hai bên đều vui vẻ, bắt tay nhau hóa giải mâu thuẫn.

Theo ông Lành, ở khu dân cư nông thôn, các gia đình vốn có mối quan hệ gần gũi, sống cạnh nhau trong thời gian dài, hôm nay có thể xảy ra tranh chấp nhưng ngày mai vẫn gặp nhau trong ngõ, ngoài đường, trong những công việc chung của thôn. Bởi vậy, khi hòa giải, ngoài việc giải thích để người dân hiểu vấn đề, cần chú trọng khơi gợi sự nhường nhịn, giữ gìn mối quan hệ lâu dài.

Từ những vụ việc hòa giải, ông Lành nhận thấy sự có mặt kịp thời của cán bộ thôn, tổ hòa giải và lực lượng an ninh cơ sở có ý nghĩa quan trọng. Khi được tiếp cận, trao đổi ngay từ đầu, người dân có thêm cơ hội bình tĩnh nhìn nhận sự việc, hạn chế những hành động nóng nảy. Với những vụ việc cần xác minh cụ thể về đất đai, ranh giới, các lực lượng cũng phối hợp để hướng dẫn người dân giải quyết theo quy định, tránh để tranh chấp kéo dài trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương Nguyễn Tuấn Trung cho biết, Tổ hòa giải thôn Bùng đã phát huy vai trò trong việc nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và tháo gỡ những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư.

Các thành viên tổ hòa giải gần gũi với người dân, kiên trì lắng nghe, tìm hiểu nguyên nhân sự việc, lựa chọn cách vận động, thuyết phục phù hợp với từng trường hợp. Qua đó, nhiều bất đồng được giải quyết từ sớm, hạn chế nguy cơ phát sinh vụ việc phức tạp, góp phần củng cố tình đoàn kết trong nhân dân và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.