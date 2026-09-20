Hòa Fiorentina 1-1, Napoli chững lại giữa bảng còn chủ nhà tiếp tục lận đận

📊 Xem thống kê chi tiết trận Fiorentina 1-1 Napoli: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Fiorentina1 - 1NapoliKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Fiorentina tiếp đón Napoli.

12'Napoli kiểm soát bóng nhỉnh hơn

Trận đấu trôi qua những phút đầu với tỷ số 0-0 khi hai bên vẫn đang thi đấu khá thận trọng. Napoli chủ động cầm bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ kiểm soát 43% - 57%, trong khi Fiorentina duy trì cự ly đội hình kín kẽ và chưa phải phạm lỗi lần nào (thống kê phạm lỗi là 0 - 2).

23'B. Gilmour mở tỷ số cho Napoli

Phút 23, từ đường chuyền dọn cỗ của M. Politano, B. Gilmour đã tận dụng thời cơ dứt điểm chính xác đưa Napoli vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Fiorentina. Bàn thắng mở điểm phản ánh đúng thế trận khi đội khách đang kiểm soát bóng vượt trội (57% so với 43%).

24'Napoli kiểm soát tốt thế trận

Nửa đầu hiệp một trôi qua với lợi thế nghiêng về phía Napoli khi họ kiểm soát bóng tới 57% so với 43% của Fiorentina. Đội khách cũng tỏ ra sắc bén hơn trong các tình huống tấn công với 2 lần dứt điểm trúng đích (Fiorentina có 1 lần), qua đó bảo toàn vững chắc lợi thế dẫn trước 0-1.

36'Napoli kiểm soát tốt lợi thế dẫn bàn

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Napoli vẫn đang duy trì thế chủ động khi nắm tới 58% thời lượng kiểm soát bóng. Dù Fiorentina nỗ lực dâng cao và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (4 - 3), các pha lên bóng của đội khách lại tỏ ra sắc bén hơn với 1 - 2 lần trúng đích để bảo toàn cách biệt mong manh 0-1.

42'Mastantuono nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 42, F. Mastantuono bên phía Fiorentina phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống ngáng chân đối phương. Đội chủ nhà vẫn đang gặp nhiều bế tắc khi bị dẫn 0-1 ngay trên sân Stadio Artemio Franchi.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Fiorentina điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Fiorentina quyết định làm mới đội hình khi V. Valdepenas được tung vào sân thay thế cho Viery. Đang bị Napoli dẫn trước 0-1, đội chủ nhà rất cần những phương án đột biến nhằm cải thiện thế trận tấn công.

49'Napoli duy trì lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 49, Napoli vẫn nắm thế chủ động với thời lượng cầm bóng 56% và bảo toàn cách biệt 0-1. Dù vậy, Fiorentina không hề chịu trận khi đã có 6-7 pha dứt điểm so với đội khách, khiến tốc độ những phút đầu hiệp hai diễn ra khá giằng co.

51'A. Jimenez gỡ hòa 1-1 cho Fiorentina

Phút 51, từ đường chuyền dọn cỗ của C. Ndour, A. Jimenez dứt điểm chuẩn xác đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1. Bàn gỡ quý giá ngay đầu hiệp hai giúp Fiorentina lấy lại tinh thần trước Napoli trên sân Stadio Artemio Franchi.

58'Napoli thay người làm mới hàng công

Phút 58, Napoli tiến hành điều chỉnh nhân sự trên hàng tấn công khi L. Lucca được tung vào sân để thế chỗ cho R. Hojlund. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội khách kỳ vọng sự thay đổi này sẽ tạo nên đột biến nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng.

58'Napoli tăng cường hàng công với David Neres

Phút 58, Napoli thực hiện sự thay đổi nhân sự khi David Neres được tung vào sân để thay thế cho N. Lang. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của David Neres sẽ giúp làm mới các phương án tấn công nhằm tìm kiếm trọn vẹn điểm số.

61'Thế trận giằng co sau một giờ thi đấu

Bước qua phút 61, trận đấu vẫn diễn ra rất cân bằng với tỷ số hòa 1-1. Fiorentina nhỉnh hơn về số lần hãm thành với tổng số pha dứt điểm là 12-8, tuy nhiên độ chuẩn xác của hai bên ngang nhau khi cùng có số lần sút trúng đích là 2-2 trong một thế trận kiểm soát bóng sít sao 48% - 52%.

62'L. Ranieri nhận thẻ vàng sau lỗi kéo người

Phút 62, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo L. Ranieri bên phía Fiorentina sau một tình huống cố tình kéo người đối phương. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 đầy căng thẳng, đội chủ nhà đã phải nhận thẻ phạt thứ hai kể từ đầu trận.

66'Fiorentina làm mới tuyến giữa với Pote

Phút 66, Fiorentina tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Pote được tung vào sân thế chỗ A. Atta. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội chủ sân Stadio Artemio Franchi muốn tìm kiếm thêm đột biến nhằm hướng tới kết quả thuận lợi hơn trên bảng xếp hạng.

66'Fiorentina làm mới hàng công với Beto

Phút 66, Fiorentina quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Beto được tung vào sân để thế chỗ M. Pellegrino. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại sức bật mới nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước.

73'Napoli rút Politano ra nghỉ

Phút 73, Napoli tiến hành điều chỉnh nhân sự khi C. Favasuli được tung vào sân thế chỗ cho M. Politano. Đội khách cần thêm nguồn năng lượng mới ở tuyến trên trong bối cảnh tỷ số đang giằng co 1-1.

73'Fiorentina miệt mài bắn phá khung thành Napoli

Bước sang phút 73, thế trận diễn ra giằng co khi tỷ số vẫn là 1-1. Dù Napoli nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (45% - 55%), Fiorentina lại là đội chơi chủ động hơn ở khâu hãm thành với tổng cộng 14 - 8 lần dứt điểm (trúng đích 3 - 2) nhưng chưa thể tìm thêm bàn thắng vượt lên.

80'Fiorentina làm mới hàng công với Gnonto

Phút 80, Fiorentina quyết định tung W. Gnonto vào sân thay thế cho A. Njie. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội chủ sân Stadio Artemio Franchi muốn tăng cường thêm tốc độ và sức ép cho những phút thi đấu cuối cùng.

83'D. de Gea nhận thẻ vàng vì câu giờ

Phút 83, thủ thành D. de Gea bên phía Fiorentina phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài do lỗi cố tình trì hoãn trận đấu. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn tỷ số hòa 1-1 trước sức ép kiểm soát bóng vượt trội từ Napoli ở những phút cuối.

85'Fiorentina làm mới hàng thủ những phút cuối

Phút 85, Fiorentina quyết định rút L. Ranieri – người trước đó đã phải nhận thẻ vàng – rời sân để nhường vị trí cho M. Pongracic. Đội chủ nhà dường như muốn làm mới khả năng phòng ngự nhằm bảo toàn tỷ số hòa 1-1 trong những phút căng thẳng cuối trận.

85'Fiorentina và Napoli giằng co căng thẳng

Bước sang phút 85, thế trận vẫn đang ở thế giằng co khi tỷ số là 1-1. Dù Napoli nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng 42% - 58%, Fiorentina lại cho thấy sự nguy hiểm trong các pha tổ chức tấn công với tổng số pha dứt điểm vượt trội 15 - 11 (trúng đích 3 - 4).

90'Napoli tăng cường tuyến giữa ở phút 90

Ở phút 90, Napoli thực hiện điều chỉnh nhân sự cuối trận khi F. Anguissa được tung vào sân thay thế cho S. Lobotka. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 1-1, sự xuất hiện của nguồn năng lượng mới nơi tuyến giữa có thể nhằm giúp đội khách bảo toàn thế trận hoặc tìm kiếm cơ hội định đoạt ở những phút bù giờ.

KTKết thúc: Fiorentina 1-1 Napoli

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 19:30 20/09/2026

Napoli thường xuyên gây ra rất nhiều khó khăn cho Fiorentina mỗi khi hai câu lạc bộ chạm trán nhau trong những mùa giải gần đây. Trận so tài diễn ra vào lúc 17h30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Stadio Artemio Franchi hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thử thách cho đội chủ nhà khi những thông số đối đầu đang nghiêng hẳn về phía những vị khách.

Áp lực điểm số và chênh lệch trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, Napoli đang tạm thời chiếm ưu thế về mặt điểm số khi đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 6 điểm. Trong khi đó, Fiorentina khởi đầu chật vật hơn và hiện xếp ở vị trí thứ 16 với vỏn vẹn 3 điểm sau những vòng đấu đã qua.

Sự chênh lệch trên bảng xếp hạng phản ánh khá rõ nét sự ổn định mà hai đội thể hiện ở giai đoạn đầu mùa. Khoảng cách 3 điểm giữa hai đội bóng khiến cuộc đọ sức tại Stadio Artemio Franchi mang ý nghĩa quan trọng đối với hành trình tìm kiếm sự ổn định của cả hai bên.

Phong độ trái ngược trước giờ bóng lăn

Xét về màn trình diễn gần đây, Fiorentina đang gặp nhiều vấn đề về mặt phong độ. Dù từng có 1 chiến thắng, đội chủ sân Artemio Franchi đã trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp ở những lần ra quân gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy sự chững lại đáng báo động trong lối chơi cũng như khả năng duy trì sự tập trung của toàn đội.

Ở chiều ngược lại, Napoli thể hiện bộ mặt tương đối khả quan hơn dù phong độ vẫn có những nốt thăng trầm. Trong 4 trận gần nhất, đội bóng này giành được 2 chiến thắng và phải nhận 2 thất bại. Đáng chú ý, trận thắng ở lần ra sân gần nhất giúp tinh thần thi đấu của Napoli có phần hưng phấn hơn so với đối thủ.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Napoli

Điểm tựa lớn nhất dành cho Napoli trước chuyến hành quân này chính là thành tích đối đầu trực tiếp vượt trội. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Napoli giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm 1 lần, trong khi Fiorentina hoàn toàn không có được chiến thắng nào.

Sự kỵ dơ trong lối chơi khiến Fiorentina thường xuyên lúng túng mỗi khi phải đối đầu với Napoli. Việc không thể giành chiến thắng ở 5 lần gặp nhau gần đây tạo ra áp lực tâm lý không nhỏ cho đoàn quân áo tím ngay trên sân nhà.

Nhận định cục diện trận đấu

Với ưu thế tâm lý từ lịch sử đối đầu vượt trội cùng phong độ có phần nhỉnh hơn, Napoli được đánh giá có nhiều cơ hội để kiểm soát trận đấu và áp đặt lối chơi. Dù có lợi thế sân nhà Stadio Artemio Franchi, Fiorentina sẽ cần phải nỗ lực rất lớn để ngắt mạch thất bại trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)