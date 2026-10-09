Hòa Espanyol 1-1 tại La Rosaleda, Malaga vẫn chôn chân ở đáy bảng La Liga

📊 Xem thống kê chi tiết trận Malaga 1-1 Espanyol: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Malaga1 - 1EspanyolKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Malaga tiếp đón Espanyol.

13'Bryan Zaragoza mở tỷ số cho Espanyol

Phút 13, Bryan Zaragoza tỏa sáng mang về bàn thắng khai thông thế bế tắc cho Espanyol ngay trên sân La Rosaleda. Pha lập công sớm đưa đội khách vươn lên dẫn trước 0-1, tạo ra lợi thế tâm lý lớn trong chuyến làm khách trước Malaga.

13'Espanyol nắm quyền chủ động sau bàn mở tỷ số

Sớm có lợi thế dẫn 0-1, Espanyol chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu với thời lượng cầm bóng nhỉnh hơn 46% - 54%. Dù vậy, Malaga cũng đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội đáp trả khi đã có 1 - 0 pha dứt điểm trúng đích, buộc thủ môn đội khách phải có 0 - 1 lần cứu thua để bảo toàn cách biệt.

24'Thẻ vàng cho Francisco Javier Hernandez Coarasa

Phút 24, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Francisco Javier Hernandez Coarasa sau một pha phạm lỗi. Dù đang dẫn 0-1 ngay trên sân La Rosaleda, đội khách Espanyol bắt đầu phải đối mặt với áp lực và lối chơi quyết liệt hơn từ phía Malaga.

25'Espanyol duy trì lợi thế dẫn bàn

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Espanyol vẫn bảo toàn được lợi thế dẫn trước 0-1 nhờ lối chơi sắc sảo và hiệu quả hơn ở khâu hãm thành. Dù Malaga nỗ lực kiểm soát bóng nhỉnh hơn đôi chút với 51% - 49%, đội khách mới là bên tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý hơn với thông số dứt điểm vượt trội 2 - 4 (trúng đích 2 - 3).

28'Bryan Zaragoza nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 28, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Bryan Zaragoza bên phía Espanyol sau tình huống tranh cãi gay gắt trên sân. Dù đang tạm dẫn trước 0-1, đội khách cần giữ được sự bình tĩnh trước sức nóng ngày một tăng tại La Rosaleda.

28'Carlos Puga nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 28, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Carlos Puga của Malaga sau pha tranh cãi trên sân. Đang bị dẫn 0-1 ngay tại La Rosaleda, đội chủ nhà bắt đầu cho thấy dấu hiệu nóng vội khi liên tục để trận đấu gián đoạn bởi những pha va chạm.

37'Malaga nỗ lực kiểm soát bóng tìm bàn gỡ

Tiến về những phút cuối hiệp một, Malaga nỗ lực dâng cao và nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 55% - 45%. Dù vậy, Espanyol vẫn giữ vững lợi thế dẫn 0-1 nhờ sự hiệu quả trong các pha phản công, khi tổng số pha dứt điểm đang cân bằng 4-4 nhưng đội khách vượt trội về số lần trúng đích (2-3).

41'Carlos Ruiz Rubio nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 41, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Carlos Ruiz Rubio bên phía Malaga sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà đang phải nhận thêm bất lợi về thẻ phạt trong bối cảnh vẫn đang bị dẫn 0-1 ngay trên sân La Rosaleda.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Malaga nỗ lực kiểm soát thế trận

Bước sang đầu hiệp hai, Malaga chủ động cầm bóng nhiều hơn với thời lượng 56% - 44% nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng Espanyol vẫn duy trì thế dẫn 0-1 đầy chặt chẽ. Đội khách sẵn sàng chơi rình rập và cho thấy sự nguy hiểm tương đương khi tổng số pha dứt điểm đang là 5 - 6, trong đó đôi bên cùng có 3 - 3 cú sút trúng đích.

57'Espanyol điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 57, Espanyol quyết định làm mới đội hình khi rút Francisco Javier Hernandez Coarasa ra nghỉ để nhường chỗ cho Urko Gonzalez. Trong bối cảnh đang tạm dẫn 0-1 nhưng cầu thủ rời sân đã phải nhận thẻ vàng từ trước, sự thay đổi này có thể nhằm đảm bảo an toàn cho thế trận của đội khách.

60'Omar El Hilali nhận thẻ vàng

Phút 60, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Omar El Hilali sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh Espanyol đang tạm dẫn 0-1, những tình huống va chạm quyết liệt liên tục diễn ra khiến trận đấu càng thêm nóng.

61'Malaga nỗ lực dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 61, Malaga đang chủ động dâng cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (53% - 47%) cùng 4 - 1 quả phạt góc. Dù hai bên đều sở hữu 7 - 7 cú dứt điểm, song hàng thủ Espanyol vẫn đứng vững nhờ sự xuất sắc của thủ thành đội khách với 1 - 4 pha cứu thua để bảo toàn lợi thế 0 - 1.

62'Malaga làm mới nhân sự, Adam Aznou vào sân

Phút 62, Malaga thực hiện sự thay đổi người khi Carlos Puga rời sân nhường chỗ cho Adam Aznou. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm xoay chuyển tình thế khi vẫn đang bị dẫn 0-1.

62'Malaga điều chỉnh hàng công ở phút 62

Phút 62, Malaga quyết định làm mới thế trận khi rút Rafael Rodríguez Ruiz ra nghỉ và đưa Adrian Nino vào sân. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm phương án tạo đột biến trong bối cảnh vẫn đang để Espanyol dẫn trước 0-1.

62'Malaga tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 62, Malaga có sự thay đổi người khi Carlos Dotor được tung vào sân thế chỗ Joaquín Muñoz. Trong thế trận đang bị dẫn 0-1, đội chủ nhà nỗ lực làm mới tuyến giữa nhằm gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ hòa.

66'Carlos Dotor nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 66, tiền vệ Carlos Dotor bên phía Malaga phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị Espanyol dẫn 0-1, sự nóng vội đã khiến đội chủ nhà nhận thêm án phạt ở khu trung tuyến.

73'Espanyol điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 73, Espanyol quyết định làm mới đội hình khi rút Bryan Zaragoza ra nghỉ để nhường chỗ cho Álex Calatrava Torrado. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1 ngay trên sân La Rosaleda.

74'Malaga điều chỉnh nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 74, Malaga thực hiện quyền thay người khi đưa Izan Merino vào sân thay thế Fernando Calero. Trong bối cảnh đang bị Espanyol dẫn trước 0-1 ngay tại La Rosaleda, đội chủ nhà rất cần những luồng gió mới để xoay chuyển tình thế trong khoảng thời gian còn lại.

74'Malaga nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 74, Malaga kiểm soát bóng nhỉnh hơn với thời lượng 57% - 43% và hưởng phạt góc 5 - 1 hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Dẫu vậy, Espanyol vẫn duy trì thế dẫn trước 0-1 nhờ sự tập trung của hàng thủ, thể hiện qua số lần cứu thua 2 - 4.

82'Espanyol điều chỉnh nhân sự ở tuyến trên

Phút 82, Espanyol có sự thay đổi người khi Roger Hinojo được tung vào sân để trám vị trí của Roberto Fernández Jaén. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn 0-1 trước sức ép liên tục từ phía Malaga trong những phút cuối trận.

82'Espanyol làm mới hàng công ở những phút cuối

Phút 82, Espanyol có sự điều chỉnh nhân sự khi Pere Milla được tung vào sân để thay thế cho Eduardo Expósito Jaén. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1 mong manh trong bối cảnh chịu nhiều sức ép từ phía Malaga.

82'Espanyol điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 82, Espanyol có sự thay đổi người khi Marcos Fernández được tung vào sân thế chỗ Tyrhys Dolan. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1 ngay trên sân La Rosaleda trong những phút thi đấu căng thẳng cuối trận.

82'Malaga tăng cường hỏa lực tìm bàn gỡ

Phút 82, Malaga thực hiện sự thay đổi người khi Haitam Abaida được tung vào sân thế chỗ Pablo Martínez Andrés. Đội chủ nhà đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều.

84'Clemens Riedel nhận thẻ vàng ở phút 84

Phút 84, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Clemens Riedel bên phía Espanyol sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trôi về những phút cuối với sự căng thẳng tăng cao khi đội khách nỗ lực bảo vệ cách biệt mong manh 0-1 trước sức ép từ Malaga.

87'Roger Hinojo nhận thẻ vàng ở phút 87

Phút 87, Roger Hinojo bên phía Espanyol phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trôi về những phút cuối với sự căng thẳng gia tăng khi đội khách nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 0-1 trước sức ép từ Malaga.

87'Malaga dồn ép tìm bàn gỡ muộn màng

Bước sang phút 87, Malaga vẫn miệt mài đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi nắm tới 58% - 42% thời lượng cầm bóng và vượt trội về số quả phạt góc 8 - 2. Dù vậy, trước hàng thủ Espanyol chơi lăn xả với 6 pha cứu thua, đội chủ nhà vẫn chưa thể chuyển hóa 14 cú dứt điểm thành bàn san bằng cách biệt.

89'Adam Aznou nhận thẻ vàng ở phút 89

Phút 89, đến lượt Adam Aznou bên phía Malaga phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà vẫn đang bị dẫn 0-1, sự sốt ruột và những pha tranh chấp quyết liệt ở cuối trận tiếp tục khiến số thẻ phạt tăng lên.

90+3'Adrian Nino gỡ hòa nghẹt thở ở phút bù giờ

Vào phút 90+3, Adrian Nino đã tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn thắng quý như vàng, san bằng tỷ số 1-1 cho Malaga trước Espanyol. Bàn thắng muộn màng này là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực ép sân của đội chủ nhà tại La Rosaleda trong những phút cuối.

KTKết thúc: Malaga 1-1 Espanyol

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:54 10/10/2026

Trận đấu giữa Malaga và Espanyol diễn ra vào lúc 02:00 ngày 10/10/2026 tại sân vận động La Rosaleda chứng kiến sự đối đầu giữa hai đội bóng đều đang khao khát một kết quả tích cực sau chuỗi ngày thi đấu không như ý. Với việc chưa có được sự ổn định cần thiết, cả hai câu lạc bộ bước vào màn so tài này với quyết tâm rất cao để chấm dứt mạch phong độ nghèo nàn vừa qua.

Malaga và bài toán tìm kiếm sự khởi sắc

Đội chủ nhà Malaga bước vào màn tiếp đón đối thủ với nhiều nỗi lo sau chuỗi trận ảm đạm. Trong 5 trận đấu gần đây nhất, đội bóng này chưa thể giành bất kỳ thắng lợi nào khi chỉ có được 2 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc liên tiếp đánh rơi điểm số khiến họ dậm chân ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm.

Lợi thế sân nhà La Rosaleda sẽ là điểm tựa để Malaga xốc lại tinh thần thi đấu. Đội bóng cần gia tăng sự tập trung nơi hàng phòng ngự và tìm ra những giải pháp hiệu quả hơn ở các tình huống lên bóng nhằm hướng tới màn trình diễn khởi sắc hơn trước khán giả nhà.

Espanyol và nỗ lực ngắt mạch phong độ bất ổn

Ở phần sân đối diện, Espanyol cũng không có được phong độ thực sự thuyết phục trong thời gian qua. Đội khách chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và để thua tới 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Chuỗi kết quả thiếu ổn định này khiến họ hiện đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với 7 điểm.

Dù phong độ thời gian gần đây có phần chững lại, Espanyol vẫn sở hữu điểm tựa tinh thần đáng kể khi nhìn lại thành tích đối đầu trực tiếp. Trong 5 cuộc đọ sức gần nhất giữa hai bên, Espanyol chiếm ưu thế rõ rệt khi giành được 4 chiến thắng trước Malaga mà không để hòa hay thua trận nào. Yếu tố này mang lại sự tự tin lớn cho đoàn quân đội khách trong chuyến hành quân xa nhà.

Toan tính chiến thuật tại La Rosaleda

Cuộc so tài này được dự báo sẽ diễn ra với thế trận giằng co và đầy thận trọng từ cả hai phía. Malaga với ưu thế sân bãi cần chủ động kiểm soát nhịp độ, đồng thời hạn chế tối đa các sai sót cá nhân vốn đã khiến họ phải trả giá đắt trong những trận đấu vừa qua.

Trong khi đó, Espanyol với ưu thế về thành tích đối đầu hoàn toàn có thể triển khai lối chơi chặt chẽ, chờ đợi thời cơ từ những pha chuyển đổi trạng thái nhanh. Đội bóng nào tận dụng tốt hơn cơ hội và duy trì được sự tập trung cao độ sẽ nắm trong tay khả năng giành được kết quả thuận lợi.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)