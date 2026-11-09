Hóa đơn trên 5 triệu đồng, thanh toán một phần tiền mặt có được khấu trừ thuế không?

Hỏi:

Công ty chúng tôi kính đề nghị hướng dẫn việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào và xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hai trường hợp sau:

1. Trường hợp thanh toán một phần bằng tiền mặt, phần còn lại bằng chuyển khoản Nhân viên Công ty thực hiện tiếp khách tại nhà hàng và đã đặt cọc 1.000.000 đồng bằng tiền mặt. Tổng giá trị hóa đơn ăn uống là 8.500.000 đồng. Sau khi trừ khoản đặt cọc, nhân viên thanh toán 7.500.000 đồng còn lại bằng hình thức chuyển khoản cho nhà hàng. Trong trường hợp Công ty loại phần thanh toán bằng tiền mặt 1.000.000 đồng khi xác định số thuế GTGT được khấu trừ và chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, phần giá trị 7.500.000 đồng đã thanh toán bằng chuyển khoản có được xem xét khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN hay không?

2. Trường hợp thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt Tổng giá trị hóa đơn ăn uống là 8.500.000 đồng, được nhân viên Công ty thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt cho nhà hàng. Trong trường hợp này, Công ty có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với một phần giá trị hóa đơn dưới 5.000.000 đồng, đồng thời loại phần giá trị còn lại hay không? Hay điều kiện thanh toán phải được xem xét trên toàn bộ giá trị hóa đơn?

Trả lời:

Thuế tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn nội dung trên như sau:

Tại Điều 26 Nghị định 181/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với chứng từ không dùng tiền mặt quy định:

“Cơ sở kinh doanh phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ 05 triệu đồng trở lên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong đó:

1. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là chứng từ chứng minh việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán.

2. Một số trường hợp đặc thù theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Luật Thuế giá trị gia tăng…”

Tại điểm c, Khoản 1, Điều 9 Nghị định 320/2025/NĐ-CP quy định:

“c. Khoản chi có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác từng lần có giá trị từ 05 triệu đồng trở lên. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng”.

Căn cứ các quy định trên, Công ty không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng và không được tính vào chi phí được trừ đối với các khoản thanh toán từng lần bằng tiền mặt trên 5 triệuđồng.