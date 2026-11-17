Chương trình “Hóa đơn may mắn” được thực hiện trên cơ sở Luật Quản lý thuế năm 2025 và Thông tư số 91/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ Tài chính. Hóa đơn may mắn là hóa đơn được lựa chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm trên hệ thống cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của ngành Thuế.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” được triển khai nhằm khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, góp phần xây dựng thói quen tiêu dùng văn minh.

Đối tượng tham gia là các hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế, bao gồm hóa đơn điện tử có mã khởi tạo từ máy tính tiền của người mua hàng hóa, dịch vụ là cá nhân và có đầy đủ thông tin định danh. Không áp dụng đối với hóa đơn đã bị hủy, hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn có mã số thuế người mua, người bán trùng nhau. Mỗi hóa đơn chỉ được lựa chọn một lần.

Chương trình áp dụng đối với hóa đơn của người bán là doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc Thuế tỉnh Cao Bằng và các Thuế cơ sở thuộc Thuế tỉnh quản lý. Việc mở thưởng được tổ chức hằng tháng và cuối năm đối với hóa đơn điện tử có người mua là người tiêu dùng. Quay thưởng và công bố kết quả được triển khai tập trung định kỳ 3 tháng một lần; việc trao thưởng hoàn thành chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố người trúng thưởng.

Tổng giá trị giải thưởng mỗi tháng là 10 triệu đồng, gồm: 1 giải nhất trị giá 1,5 triệu đồng, 3 giải nhì, mỗi giải 1 triệu đồng, 5 giải Ba, mỗi giải 800 nghìn đồng và 3 giải khuyến khích, mỗi giải 500 nghìn đồng.

Kết quả từng đợt được Thuế tỉnh công bố công khai trên Trang thông tin điện tử Thuế tỉnh và Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng ngay sau khi lựa chọn được hóa đơn may mắn. Người trúng thưởng được nhận thưởng bằng nhiều hình thức thuận lợi. Thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả; quá thời hạn này, hóa đơn trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

Chương trình được thực hiện theo thể lệ và kế hoạch chi tiết của từng đợt. Thông tin về thể lệ, cơ cấu giải thưởng và hóa đơn trúng thưởng được công khai trên Trang thông tin điện tử Thuế tỉnh tại địa chỉ https://caobang.gdt.gov.vn. Quá trình tổ chức có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát, bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch. Người tiêu dùng quan tâm và ủng hộ chương trình, góp phần xây dựng thói quen tiêu dùng văn minh, hạn chế thất thu ngân sách nhà nước.

Thông báo Chương trình “Hóa đơn may mắn”