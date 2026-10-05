Hóa đơn học phí có dễ lấy để giảm trừ khi tính thuế thu nhập?

Trường hướng dẫn, phụ huynh chủ động hơn

Chính sách mới về giảm trừ một số khoản chi giáo dục khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đang khiến nhiều phụ huynh quan tâm hơn đến việc lấy hóa đơn, chứng từ học phí. Thực tế cho thấy, cùng với việc chính sách thay đổi, các trường cũng bắt đầu chủ động hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị thông tin để xuất hóa đơn phù hợp.

Chị Thu Hương - phụ huynh có con học tại một trường mầm non tư thục ở Hà Nội - cho biết vừa được nhà trường thông báo hướng dẫn đăng ký thông tin xuất hóa đơn học phí, để phục vụ lưu trữ chứng từ và quyết toán thuế TNCN cuối năm.

Phụ huynh đóng học phí và các khoản thu có hóa đơn đủ điều kiện sẽ được áp dụng chính sách giảm trừ thuế thu nhập cá nhân. Ảnh minh họa: HHT.

Theo thông báo, trước đây trường vẫn xuất hóa đơn học phí với thông tin thể hiện theo tên học sinh. Tuy nhiên, trước các quy định mới liên quan đến giảm trừ một số khoản chi cho giáo dục, nhà trường khuyến nghị phụ huynh chủ động đăng ký thông tin phù hợp ngay từ thời điểm phát sinh học phí.

Phụ huynh có nhu cầu sử dụng hóa đơn cho hồ sơ thuế được yêu cầu cung cấp họ tên người nộp thuế, mã số thuế hoặc số căn cước công dân, địa chỉ, cùng họ tên và số định danh cá nhân của học sinh. Nhà trường cũng khuyến nghị phụ huynh thanh toán học phí bằng cách chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của chính người nộp thuế hoặc người đứng tên trên hóa đơn vào tài khoản của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Nội dung chuyển khoản được yêu cầu ghi rõ tháng học phí, tên học sinh và tên phụ huynh. Nhà trường đồng thời lưu ý phụ huynh tách riêng khoản học phí với tiền ăn và các khoản thu khác nếu có, để thuận tiện trong việc đối chiếu chứng từ sau này.

Phụ huynh thanh toán học phí qua ứng dụng, hóa đơn lưu trữ trên phần mềm. Ảnh: PHCC.

Chị Hà Giang có con học cấp 2 tại Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, trước đây chị thường nhận thông báo học phí, thanh toán qua nền tảng trực tuyến mà trường liên kết. Sau khi biết chính sách mới liên quan đến khoản chi cho giáo dục, kiểm tra lại thì thấy các hóa đơn đã được xuất và lưu trữ trên ứng dụng.

“Con tôi còn học thêm bên ngoài nhưng từ trước tới nay, tôi không lấy hóa đơn. Tới kỳ đóng học phí tới, tôi sẽ hỏi lại trung tâm xem có thể xuất hóa đơn và cần đăng ký thông tin thế nào”, chị Giang nói.

Đầu năm học mới, nhiều cơ sở giáo dục cũng đã thông báo về việc lấy hóa đơn học phí. Trường Đại học Thành Đô trong thông báo tháng 9 yêu cầu người học cung cấp họ tên, số định danh cá nhân/căn cước công dân, địa chỉ, mã sinh viên, học viên và email nhận hóa đơn trước khi trường lập hóa đơn.

Tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi, hóa đơn được lập sau khi hệ thống ghi nhận sinh viên nộp học phí; trường hợp cần xuất hóa đơn cho cơ quan, đơn vị công tác, người nộp tiền phải cung cấp thông tin. Một số cơ sở đào tạo khác gửi hóa đơn điện tử trực tiếp qua email hoặc cho phép người học đăng ký nhu cầu xuất hóa đơn với bộ phận tài chính.

Phụ huynh không yêu cầu thì không xuất hóa đơn?

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Vũ Thị Bình - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Quản trị doanh nghiệp Bình Vũ - cho biết, hóa đơn là căn cứ ghi nhận doanh thu. Do đó, cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn sẽ dẫn đến việc không ghi nhận đầy đủ doanh thu.

Theo bà Bình, cơ quan thuế Hà Nội gần đây đã có công văn gửi các đơn vị y tế, giáo dục, nhấn mạnh việc thực hiện đầy đủ quy định về xuất hóa đơn. Đây không chỉ là việc hỗ trợ người nộp thuế mà trước hết là nghĩa vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ.

“Không nên đặt vấn đề phụ huynh có yêu cầu thì trường mới xuất hóa đơn. Trách nhiệm lập hóa đơn thuộc về người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ”, bà Bình nói.

Trong năm đầu đưa chi phí giáo dục vào tính giảm trừ gia cảnh, theo các chuyên gia, phụ huynh nên chủ động tìm hiểu về cách nhận hóa đơn điện tử, cung cấp chính xác thông tin người nộp thuế và học sinh, đồng thời lưu cùng chứng từ thanh toán. Không nên chờ đến thời điểm quyết toán thuế mới quay lại trường để tìm hóa đơn hoặc đề nghị điều chỉnh thông tin.