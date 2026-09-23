Hòa Điền tiếp nhận 78 đơn vị máu

Cán bộ, công chức, người dân xã Hòa Điền tham gia hiến máu tình nguyện.

Với thông điệp "Hiến giọt máu đào, trao đi sự sống", chương trình thu hút hơn 100 cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn xã Hòa Điền tham gia.

Kết quả, ban tổ chức tiếp nhận 78 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác điều trị tại các cơ sở y tế.