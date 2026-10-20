Hòa Điền bố trí hơn 94 tỷ đồng đầu tư công trình giao thông, trường học

Đại biểu HĐND xã Hòa Điền biểu quyết thông qua nghị quyết.

Ngày 20/10, HĐND xã Hòa Điền tổ chức Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 để xem xét, thông qua các nghị quyết quan trọng.

HĐND xã đã thông qua nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn vốn ngân sách tỉnh. Tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 từ nguồn ngân sách tỉnh trên địa bàn xã là 94,701 tỷ đồng, đầu tư 15 công trình.

Trong lĩnh vực giao thông, xã dự kiến đầu tư xây dựng đường Kênh TĐ3 tại ấp Hòa Lạc; nâng cấp, mở rộng đường Kênh 13 thuộc Cống Tre, ấp Kiên Sơn và đường Kênh Ông Kiểm. Tổng mức đầu tư dự kiến của nhóm công trình này hơn 33,5 tỷ đồng. Các công trình góp phần cải thiện kết nối giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và phục vụ sản xuất.

Lĩnh vực giáo dục được bố trí tổng mức đầu tư dự kiến hơn 55 tỷ đồng, với các hạng mục xây mới, sửa chữa, cải tạo trường lớp tại nhiều điểm trường như điểm Kênh 11, điểm Cờ Trắng, điểm Kiên Sơn, điểm Kiên Thanh, Trường Mầm non Hòa Điền, Trường THCS Hòa Điền, Trường Tiểu học và THCS Hòa Điền 1 và 2. Việc đầu tư nhằm từng bước cải thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học trên địa bàn.

HĐND xã cũng đã thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn ngân sách tỉnh, với tổng vốn sau điều chỉnh là 15,595 tỷ đồng, giảm 4,514 tỷ đồng so với kế hoạch trước điều chỉnh; nghị quyết phê duyệt quy hoạch chung xã Hòa Điền đến năm 2050; nghị quyết về việc giao biên chế cán bộ, công chức và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2026 với tổng số 234 biên chế.