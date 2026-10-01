'Hoa đẹp Chăm Pa' hội tụ tại Hà Nội, mở thêm kênh kết nối thương mại Việt - Lào

Với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”, Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 4/10, do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN), Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Vụ Nội thương, Bộ Công Thương Lào tổ chức, trong khuôn khổ chương trình “Sức sống hàng Việt”.

Lễ khai mạc do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào Khamphao Ernthavanh chủ trì.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn phát biểu khai mạc tuần lễ.

Không gian chung cho sản phẩm Việt – Lào

Lần đầu tiên tại Hà Nội, các sản phẩm đặc trưng của hai nước cùng hội tụ tại không gian chung, trên tuyến phố Trung tâm của Thủ đô.

Khu vực hàng hóa Lào giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng, từ gạo nếp Yodsam, Champahom; thịt trâu Laofood, thịt bò Deejai đến chè cổ thụ Lanxiang, Xiêng Khoảng, Somnuek, bia Lào, tinh dầu, khăn và cà-vạt. Những sản phẩm được lựa chọn từ nhiều nhóm hàng, đưa trực tiếp đến người tiêu dùng Hà Nội và khách tham quan, mua sắm.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào Khamphao Ernthavanh.

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục TTTN, đây là lần đầu tiên các sản phẩm đặc sản, độc đáo của Lào được giới thiệu chính thức tại Hà Nội. Thông qua sự kiện, văn hóa, doanh nghiệp và các sản phẩm của Lào có cơ hội tiếp cận và kết nối sâu rộng với thị trường nội địa Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, không gian hàng Việt quy tụ các sản phẩm được lựa chọn từ nhiều vùng, miền như chả cốm Việt Hương, bánh chả Hà Nội, ô mai Hồng Lam, tò he của nghệ nhân Đặng Văn Hậu, nước mắm Luận Nghiệp, kẹo cu đơ Lệ Phương, muối tôm Kim Giang, lạp sườn Tùng Dương, đông trùng hạ thảo Sukova, các sản phẩm từ dừa của Lương Quới và mỹ phẩm thuần chay của HTX Hà Nội Xanh.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn khẳng định: “Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị thương mại mà còn mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa của mỗi nước”.

Doanh nghiệp Lào giới thiệu các sản phẩm đặc trưng mang tới tuần lễ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn, chương trình giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của Việt Nam và Lào, tạo cơ hội để người tiêu dùng Thủ đô và khách tham quan trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm, lựa chọn sản phẩm của hai nước. Quan trọng hơn, Tuần lễ mở ra không gian để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất hai nước gặp gỡ, tìm hiểu nhu cầu thị trường, kết nối đối tác, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác và đưa sản phẩm Việt Nam, Lào đến gần hơn với người tiêu dùng.

Thứ trưởng cho biết, Bộ Công Thương Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với phía Lào, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và mở rộng các kênh tiếp cận thị trường hai nước.

Với nhiều sản phẩm đặc trưng của các vùng miền, hàng Việt - Lào được giới thiệu, trưng bày và bán trực tiếp tại Tuần lễ sản phẩm Việt-Lào.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh cho rằng, Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào Khamphao Ernthavanh tại gian hàng của Lào.

Theo Đại sứ, việc đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, kết nối trực tiếp, sẽ góp phần chuyển các thỏa thuận hợp tác thành những hoạt động cụ thể trên thị trường. Qua đó, Tuần lễ không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn mở thêm các kênh kết nối thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và Lào.

Thêm nguồn lực quảng bá hàng Việt

Trước lễ khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào, Cục TTTN và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình “Sức sống hàng Việt”.

Chương trình có sự tham dự của đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và Lào được giới thiệu, trưng bày và bán trực tiếp tại số 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, trong khuôn khổ "Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào".

Theo biên bản, hai bên sẽ phối hợp quảng bá sản phẩm Việt, kết nối hàng Việt với người tiêu dùng và các kênh phân phối trong nước; tổ chức các hoạt động chia sẻ, tập huấn về chuyển đổi số, thương mại điện tử, livestream, xây dựng thương hiệu và truyền thông số. Chương trình cũng kết nối chuyên gia, doanh nhân, nghệ sĩ, người có ảnh hưởng và mạng lưới khởi nghiệp trẻ để hỗ trợ các chủ thể sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ, thế mạnh của Đoàn là mạng lưới đoàn viên, thanh niên rộng khắp tại các bộ, ngành, địa phương và khả năng kết nối các lực lượng trẻ trong truyền thông, công nghệ và khởi nghiệp. Đây là nguồn lực có thể được huy động để giới thiệu sản phẩm Việt, hỗ trợ truyền thông số và kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP với người tiêu dùng.

Các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu và bán trực tiếp.

“Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn đưa sức trẻ, mạng lưới và các nguồn lực của thanh niên vào những hoạt động cụ thể, từ truyền thông sản phẩm đến kết nối các chủ thể sản xuất, kinh doanh với thị trường”, ông Bùi Hoàng Tùng nói.

Sự phối hợp này bổ sung thêm lực lượng và phương thức quảng bá cho chương trình “Sức sống hàng Việt”, đồng thời gắn hoạt động của đoàn viên, thanh niên với việc giới thiệu sản phẩm và phát triển thị trường trong nước.

Ông Lê Văn Uấn, Giám đốc HTX Nông nghiệp, Dược liệu công nghệ cao Sukova cho biết, thông qua chương trình, HTX mong muốn quảng bá các sản phẩm đặc trưng của vùng Tây Bắc, kết nối với doanh nghiệp Lào và đưa sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng Thủ đô. “Đây cũng là dịp để chúng tôi giới thiệu những sản phẩm chất lượng, được sản xuất từ nguồn nguyên liệu của bà con vùng cao, qua đó mở rộng thị trường và tìm thêm cơ hội hợp tác”, ông Uấn chia sẻ.

Từ ngày 1-4/10/2026, hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và Lào được giới thiệu, trưng bày và bán trực tiếp tại số 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, trong khuôn khổ "Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào".