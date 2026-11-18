Hóa dầu Long Sơn lỗ 3,6 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: DN.

Tập đoàn Xi măng Siam (SCG, Thái Lan) công bố báo cáo tài chính quý III/2026, ghi nhận doanh thu 121,8 tỷ baht, tương đương với khoảng 92,6 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế hơn 2,38 tỷ baht, khoảng 1,8 nghìn tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2025 báo lỗ 669 triệu baht, khoảng 508 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi nhuận của SCG có thể cao gấp rưỡi, tức đạt mức hơn 5,1 tỷ baht, khoảng 3,9 nghìn tỷ đồng, nếu không tính khoản lỗ của Tổ hợp hóa dầu Long Sơn.

Báo cáo của SCG ghi nhận, Hóa dầu Long Sơn báo lỗ hơn 3,3 tỷ baht trong quý III/2026, tương đương khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng vọt so với mức lỗ 631 triệu baht trong quý II/2026 và 757 triệu baht trong quý I/2026.

Mức lỗ tăng mạnh của Hóa dầu Long Sơn đến từ việc tổ hợp hóa dầu lớn nhất Việt Nam này đã phải tạm ngừng vận hành thương mại kể từ tháng 5/2026. Theo SCG, việc ngừng vận hành xuất phát từ áp lực về nguyên liệu đầu vào khi giá dầu tăng cao, nguồn cung khan hiếm do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Trung Đông.

Một lý do khác được ông lớn Thái Lan đưa ra là tập trung đẩy mạnh tiến độ dự án cải tạo tổ hợp hóa dầu. Dự án này được SCG khởi động trong giai đoạn Hóa dầu Long Sơn tạm ngừng vận hành thương mại trước đây, với mục tiêu tái cơ cấu nguyên liệu đầu vào, giảm bớt phụ thuộc vào giá và nguồn cung dầu mỏ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, SCG ghi nhận lợi nhuận ròng tăng 13% so với cùng kỳ lên 20,14 tỷ baht, tương đương với khoảng 15,3 nghìn tỷ đồng. Mức lợi nhuận này rất tích cực so với kết quả kinh doanh năm 2025 với 96% lợi nhuận đến từ khoản lãi kế toán nhờ mua lại công ty con với giá thấp hơn giá sổ sách.

Trong khi đó, Hóa dầu Long Sơn lỗ lũy kế hơn 4,7 tỷ baht, tương đương với gần 3,6 nghìn tỷ đồng. Tức, lợi nhuận của SCG có thể tăng thêm 25% nữa nếu không tính khoản lỗ của Hóa dầu Long Sơn.

Trước đó, Hóa dầu Long Sơn từng tạm ngừng vận hành thương mại một lần vào giai đoạn từ tháng 11/2024 đến tháng 8/2025 do áp lực giá hạt nhựa đầu ra. Việc khởi động lại Hóa dầu Long Sơn từng được SCG kỳ vọng sẽ đem lại thêm 1,5 tỷ USD doanh thu cho tập đoàn vào năm 2026.

Tìm động lực tăng trưởng từ Việt Nam

Bất chấp bức tranh tài chính ảm đạm từ khoản đầu tư lớn nhất Việt Nam là Hóa dầu Long Sơn, Tập đoàn SCG khẳng định, Việt Nam vẫn đóng vai trò trụ cột tăng trưởng doanh thu và duy trì đà kinh doanh tích cực cho doanh nghiệp, nhờ tiềm năng tăng trưởng kinh tế cao và hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) diễn ra mạnh mẽ.

Việt Nam là thị trường lớn nhất ngoài Thái Lan của SCG. Ảnh: DN.

9 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn SCG ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu tại thị trường Việt Nam tăng 10% so với cùng kỳ, đóng góp 9% vào tổng doanh thu bán hàng toàn cầu của SCG, tăng 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2025. Qua đó, Việt Nam trở thành thị trường lớn nhất ngoài Thái Lan của SCG.

Trong đó, mảng vật liệu hoàn thiện và trang trí của SCG chứng kiến sự tăng trưởng vượt trội tại Việt Nam so với các thị trường khác. Quý III/2026, mảng kinh doanh này đem về mức doanh thu tính theo đồng Việt Nam tăng 16% so với cùng kỳ và 2% so với quý II/2026.

Mảng vật liệu hoàn thiện và trang trí của SCG hiện diện tại Việt Nam chủ yếu thông qua công ty con là Tập đoàn Prime. Theo SCG, Prime ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 70% về sản lượng xuất khẩu tính riêng quý III/2026.

Mảng xi măng và vật liệu xây dựng của SCG cũng ghi nhận đà tăng trưởng kinh doanh tích cực tại thị trường Việt Nam, trong bối cảnh ông lớn Thái Lan đang đẩy mạnh các dòng sản phẩm xi măng carbon thấp.

Mặt khác, SCG cho biết các hạng mục cải tạo Hóa dầu Long Sơn đang đi đúng kế hoạch về tiến độ và ngân sách. Trong đó, doanh nghiệp đã hoàn thành 75% việc lắp đặt bồn chứa ethane, 50% việc điều chỉnh hệ thống cracker và olefins.

Các hợp đồng thương mại về nguồn cung khí ethane từ Mỹ cũng như vận chuyển và kho bãi đã hoàn tất ký kết. Dự kiến, Hóa dầu Long Sơn sẽ khởi động lại từ quý II/2027, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu và bổ sung thêm nguyên liệu là khí ethane, qua đó giảm bớt phụ thuộc vào dầu mỏ.

Song song với dự án cải tạo Hóa dầu Long Sơn, SCG cũng đang tiến hành dự án mở rộng nhà máy nhựa Duy Tân Long An, tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 900 tỷ đồng. Nhà máy này thuộc Công ty CP Sản xuất nhựa Duy Tân, doanh nghiệp nhựa tiêu dùng lớn tại Việt Nam, đã được SCG sở hữu 100% vốn vào giữa năm 2025.