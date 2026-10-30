Hòa Cường phải tạo đột phá từ lợi thế đô thị trung tâm, lấy chất lượng phục vụ người dân làm thước đo phát triển

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Cường.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Cường cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Nổi bật là công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ và phát triển đảng viên được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Điểm sáng của phường là lĩnh vực cải cách hành chính. Đến tháng 10-2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận 14.766 hồ sơ, giải quyết 14.524 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,59%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,27%. Trên lĩnh vực kinh tế, địa phương từng bước hình thành 3 không gian đặc trưng, gồm dịch vụ ăn uống, mua sắm, tản bộ ven sông Hàn; vui chơi, giải trí tại khu vực chân cầu Trần Thị Lý và Danang Downtown; văn hóa, nghệ thuật, mua sắm, ẩm thực gắn với đình Nại Nam, các trung tâm thương mại, chợ đêm và rạp phim. Đến ngày 23-10, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 10.483 tỷ đồng, bằng 210,9% dự toán; giải ngân vốn đầu tư đạt 62,167/80,467 tỷ đồng, bằng 77,26% kế hoạch.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường Hòa Cường trong triển khai nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính và chăm lo đời sống nhân dân. Với vị trí quan trọng trong không gian đô thị trung tâm, địa phương cần phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở trên cơ sở lấy kết quả nhiệm vụ làm thước đo. Cùng với việc tập trung tháo gỡ những vướng mắc để hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026, phường chủ động xây dựng nhiệm vụ năm 2027 bằng việc cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương và chương trình, kế hoạch của Thành ủy sát với tình hình của địa phương.

Trên lĩnh vực quản lý đô thị, phân công trách nhiệm cụ thể theo từng tuyến đường, khu dân cư; thường xuyên kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, vi phạm trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường. Lưu ý công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị phải đặt trong tổng thể chung, có sự liên kết với các phường trung tâm, không phát triển cục bộ. Địa phương cần rà soát từng dự án đầu tư công, phương án giải phóng mặt bằng, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý, ưu tiên công trình thiết yếu phục vụ cho cộng đồng.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn đề nghị Hòa Cường khai thác hiệu quả không gian ven sông Hàn, phố đi bộ, các điểm văn hóa, lịch sử và hoạt động kinh tế đêm. Mỗi mô hình phát triển cần xác định rõ sản phẩm, phương thức vận hành và trách nhiệm quản lý của các đầu mối. Để hoàn thành tốt mục tiêu tăng trưởng, chính quyền phường cần tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh; hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, phối hợp xử lý vướng mắc, hạn chế chi phí không cần thiết. Trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, mục tiêu không chỉ là nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn mà giảm thiểu thủ tục, thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cũng lưu ý chính quyền quan tâm hơn nữa chất lượng giáo dục, y tế cơ sở, thực hiện đầy đủ chính sách người có công, bảo trợ xã hội và hỗ trợ các hộ khó khăn; phát huy hết công năng thiết chế văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh trong các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, gắn xây dựng phường không ma túy với quản lý địa bàn, hỗ trợ người sau cai nghiện và bảo đảm an toàn tại khu dân cư, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững chắc từ cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng mong muốn phường Hòa Cường sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, khắc phục những hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.