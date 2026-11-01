Hòa Cường: Chi bộ 25 Hòa Thuận phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi sinh hoạt. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn dự theo Quy định số 993-QĐ/TU ngày 16/6/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong việc theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ; dự sinh hoạt chi bộ tại các đảng bộ trực thuộc Thành ủy và dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư nơi cư trú.

Chi bộ 25 Hòa Thuận hiện có 157 đảng viên đang sinh hoạt, 180 đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ theo Quy định số 221-QĐ/TW ngày 5/10/2026 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Trong tháng 10/2026, chi bộ phối hợp Ban điều hành tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, xã hội; hoàn thành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm khách quan, đúng đối tượng; tuyên truyền, vận động thanh niên chấp hành lệnh khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, nhất là tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Nổi bật, 100% đảng viên thực hiện nộp đảng phí qua ứng dụng điện tử. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Đại biểu và đảng viên dự buổi sinh hoạt chi bộ. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tháng 11/2026, chi bộ xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: chuẩn bị và tổ chức tốt bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ mới; hoàn thành bình xét danh hiệu "Gia đình văn hóa" năm 2026; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11); tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đảng viên; tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự; duy trì phong trào "Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp", lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Chi bộ đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện các nhiệm vụ tại khu dân cư.

Phát biểu tại sinh hoạt chi bộ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Chi ủy và toàn thể đảng viên Chi bộ 25 Hòa Thuận.

Đảng viên phát biểu ý kiến. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đặc biệt, ghi nhận chi bộ dẫn đầu trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin với việc 100% đảng viên thực hiện nộp đảng phí qua ứng dụng di động và triển khai điểm danh, nghiên cứu tài liệu trên Sổ tay đảng viên điện tử.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thông tin đến đảng viên Chi bộ 25 Hòa Thuận những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng 9 tháng đầu năm, cũng như nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2026.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Chi ủy và toàn thể đảng viên Chi bộ 25 Hòa Thuận tập trung lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ mới; trong đó, tập trung lãnh đạo sâu sát, chuẩn bị kỹ lưỡng nhân sự theo đúng tiêu chuẩn, quy trình; bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Chi bộ tổ chức tốt Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên tinh thần ấm cúng, tiết kiệm, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (bên trái) tặng quà cho Chi bộ 25 Hòa Thuận. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên; duy trì nề nếp sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề; phân công đảng viên chính thức theo dõi, hướng dẫn giúp đỡ các quần chúng ưu tú sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Chủ động rà soát, chuẩn bị các bước phục vụ công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2026 đảm bảo thực chất, đúng quy định.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị chi bộ tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh trật tự; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định an toàn giao thông, giải quyết dứt điểm việc đỗ xe sai quy định, đảm bảo thông thoáng lòng lề đường và kiệt hẻm.

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp” cần được duy trì và nâng cao hiệu quả hơn nữa. Lực lượng an ninh cơ sở và tổ dân phố tăng cường tuần tra đêm, nắm chắc địa bàn, giữ vững an toàn xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (thứ 2, phải sang) kiểm tra tại đường Trần Tấn Mới. Ảnh: KHẮC HOÀNG

Đặc biệt tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên và quản lý tốt đảng viên giữ mối liên hệ. Với số lượng 157 đảng viên sinh hoạt chính thức và 180 đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ, chi bộ cần phát huy tối đa sức mạnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong vận động gia đình và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Chi ủy cùng toàn thể đảng viên, Chi bộ 25 Hòa Thuận sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong tháng 11 cũng như cả năm 2026, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cùng ngày, sau khi tiếp nhận phản ánh của đảng viên tại buổi sinh hoạt chi bộ về tình trạng đậu đỗ xe, gây cản trở các phương tiện cứu thương, phòng cháy chữa cháy khi vào khu dân cư, đồng thời mở rộng tuyến đường Trần Tấn Mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn đã kiểm tra thực tế.

Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị chính quyền địa phương phối hợp xử lý, kịp thời báo cáo Thường trực Thành ủy theo quy định.