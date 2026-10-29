Hòa Cường cần tạo đột phá từ lợi thế đô thị trung tâm

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Cường cho biết, từ đầu năm đến nay, địa phương tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ và phát triển đảng viên được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Cải cách hành chính tiếp tục là điểm sáng. Từ đầu năm đến ngày 15/10/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận 14.766 hồ sơ, giải quyết 14.524 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,59%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,27%.

Trên lĩnh vực kinh tế, phường triển khai kế hoạch tăng trưởng 2 con số và phát triển kinh tế ban đêm giai đoạn 2025 - 2030, định hướng lấy khu vực ven sông Hàn làm trung tâm.

Địa phương từng bước hình thành 3 không gian đặc trưng, gồm dịch vụ ăn uống, mua sắm, tản bộ ven sông Hàn; vui chơi, giải trí tại khu vực chân cầu Trần Thị Lý và Danang Downtown; văn hóa, nghệ thuật, mua sắm, ẩm thực gắn với đình Nại Nam, các trung tâm thương mại, chợ đêm và rạp phim.

Lãnh đạo phường Hòa Cường báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đến ngày 23/10/2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 10.483 tỷ đồng, bằng 210,9% dự toán; giải ngân vốn đầu tư đạt 62,167/80,467 tỷ đồng, bằng 77,26% kế hoạch.

Đảng ủy phường kiến nghị thành phố phân cấp, tạo điều kiện chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng, phát triển đảng viên phù hợp nguồn thực tế; xem xét cơ chế phân bổ ngân sách tương xứng với quy mô thu để đầu tư hạ tầng và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, xây dựng mới Trạm Y tế; cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc, bố trí trụ sở riêng cho Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; nghiên cứu xây dựng trụ sở hành chính tập trung, mở rộng Công viên Thanh niên...

Nâng cao năng lực lãnh đạo, tạo chuyển biến từ cơ sở

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường Hòa Cường trong triển khai nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính và chăm lo đời sống nhân dân.

Nhấn mạnh Hòa Cường có vị trí quan trọng trong không gian đô thị trung tâm, với lợi thế về thương mại, dịch vụ, văn hóa, du lịch và không gian sinh hoạt cộng đồng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị địa phương phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm, quyết định đúng việc, kiểm tra đến cùng.

Trước mắt, xác định những chỉ tiêu, nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2026 có nguy cơ không hoàn thành để tập trung tháo gỡ; chủ động xây dựng nhiệm vụ năm 2027, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương và chương trình, kế hoạch của Thành ủy sát với tình hình thực tế.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng trẻ, doanh nghiệp và công nhân, bảo đảm chất lượng, không chạy theo số lượng. Việc hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và sản phẩm đầu ra; ưu tiên bố trí cán bộ cho những bộ phận trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Công tác kiểm tra, giám sát cần tăng cường ở các lĩnh vực đất đai, đầu tư công, tài sản công; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và các đoàn thể, kịp thời nắm bắt, giải quyết kiến nghị ngay từ cơ sở.

Đại biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đối với quản lý đô thị, phân công trách nhiệm cụ thể theo từng tuyến đường, khu dân cư; thường xuyên kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, vi phạm trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường.

Công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị phải đặt trong tổng thể chung, có sự liên kết với các phường trung tâm, không phát triển cục bộ theo ranh giới hành chính.

Địa phương cần rà soát từng dự án đầu tư công, phương án giải phóng mặt bằng, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý, ưu tiên công trình thiết yếu.

Các chung cư, nhà tập thể có nguy cơ mất an toàn phải được kiểm tra, đánh giá để kiến nghị phương án xử lý kịp thời; rà soát quỹ đất công, đề xuất bố trí phù hợp cho giáo dục, y tế, văn hóa, bãi đỗ xe và công viên cây xanh.

Lấy chất lượng phục vụ người dân làm thước đo

Về phát triển kinh tế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Hòa Cường khai thác hiệu quả không gian ven sông Hàn, phố đi bộ, các điểm văn hóa, lịch sử và hoạt động kinh tế đêm. Mỗi mô hình phát triển cần xác định rõ sản phẩm, phương thức vận hành và trách nhiệm quản lý.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Chính quyền phường cần tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh; hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, phối hợp xử lý vướng mắc, hạn chế chi phí không cần thiết. Công tác quản lý thu, chống thất thu phải đi đôi với hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với cải cách hành chính và chuyển đổi số, yêu cầu đặt ra không chỉ là nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn mà phải giảm số lần đi lại, giấy tờ, thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Phường cần chủ động phối hợp xử lý vướng mắc trong kết nối phần mềm, chia sẻ dữ liệu; không để người dân phải tự kết nối các khâu trong nội bộ cơ quan nhà nước. Việc số hóa phải gắn với chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và duy trì hỗ trợ người cao tuổi, người chưa thành thạo công nghệ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý quan tâm chất lượng giáo dục, y tế cơ sở, thực hiện đầy đủ chính sách người có công, bảo trợ xã hội và hỗ trợ các hộ khó khăn; phát huy thiết chế văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

Công tác quốc phòng, an ninh cần chủ động từ cơ sở, tăng cường phòng, chống ma túy, lừa đảo và tội phạm công nghệ cao; gắn xây dựng phường không ma túy với quản lý địa bàn, hỗ trợ người sau cai nghiện và bảo đảm an toàn tại khu dân cư.

Đối với các kiến nghị của địa phương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, hướng dẫn, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch và khả năng cân đối nguồn lực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra một số trụ sở dôi dư tại phường Hòa Cường. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn phường Hòa Cường sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, khắc phục những hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng.

Trước đó cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra thực tế một số trụ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính tại địa bàn phường Hòa Cường.