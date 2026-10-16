Hoa cúc Việt chinh phục thị trường Nhật Bản, thu về gần 800 tỷ đồng

Số liệu thống kê Hải quan cho thấy, xuất khẩu hoa cúc 8 tháng đầu năm đạt kim ngạch 30,45 triệu USD tại Nhật Bản, tương đương gần 800 tỷ đồng. Đây là mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất trong nhóm 20 mặt hàng được thống kê, chiếm khoảng 17,6% tổng kim ngạch 173 triệu USD của nhóm. Năm 2025, mặt hàng này đạt 43,6 triệu USD, tăng 7,01% so với năm trước.

Hoa cúc Việt chinh phục thị trường Nhật Bản, thu gần 800 tỷ đồng. (Ảnh: ITN)

Kết quả trên tiếp tục khẳng định vai trò của Nhật Bản đối với hoạt động xuất khẩu hoa cúc Việt Nam. Trước đó, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang Nhật Bản đạt 43,6 triệu USD, tăng 7,01% so với năm 2024.

Nhật Bản là thị trường có nhu cầu tiêu thụ hoa cúc tương đối ổn định. Hoa được sử dụng thường xuyên trong đời sống, các hoạt động văn hóa và tín ngưỡng, qua đó tạo đầu ra không chỉ phụ thuộc vào những dịp lễ, Tết hoặc sự kiện đặc biệt.

Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, năm ngoái, hoa cúc đứng đầu về sản lượng trong nhóm hoa cắt cành được thống kê tại nước này. Năm 2024, nước này nhập khoảng 9.097 tấn hoa cúc từ Việt Nam, tăng 12,1% so với năm trước. Trong 11 tháng đầu năm 2025, lượng nhập từ Việt Nam đạt gần 8.700 tấn.

Trong chuỗi cung ứng này, Lâm Đồng đóng vai trò vùng sản xuất chủ lực, với các vùng trồng tập trung và ứng dụng công nghệ cao, giúp bảo đảm sản lượng, chất lượng hoa phục vụ xuất khẩu. Cùng lợi thế giá cạnh tranh, đây là cơ sở để hoa cúc Việt Nam gia tăng sức cạnh tranh tại thị trường Nhật.

Bên cạnh giá bán, doanh nghiệp xuất khẩu hoa cúc sang Nhật phải đáp ứng các quy định về kiểm dịch thực vật. Theo cơ quan kiểm dịch thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, hoa cắt cành nhập khẩu thuộc diện kiểm tra; hàng hóa phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp, trừ những trường hợp được miễn theo quy định.

Vì vậy, để duy trì thị phần và nâng cao giá trị xuất khẩu, doanh nghiệp cần chú trọng kiểm soát chất lượng từ vùng trồng đến khâu đóng gói, vận chuyển; đồng thời bảo đảm hồ sơ và điều kiện kiểm dịch theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu.