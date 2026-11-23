Cắt băng ra mắt sản phẩm du lịch mới tại Hóa Châu.

Theo đó, sản phẩm du lịch mới kết nối ba điểm đến thành một hành trình, giúp du khách tìm hiểu lịch sử, khám phá các giá trị văn hóa và trực tiếp trải nghiệm hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương.

Hành trình bắt đầu tại Nhà trưng bày Hóa Châu, nơi giới thiệu lịch sử vùng đất, những hiện vật khảo cổ mang dấu ấn văn hóa Chăm Pa, tư liệu về quá trình giao thoa văn hóa Chăm - Việt và truyền thống đấu tranh cách mạng của địa phương. Tiếp đó, du khách tham quan chùa Thành Trung, tìm hiểu lịch sử hình thành, kiến trúc và những giá trị văn hóa, tín ngưỡng gắn với đời sống tinh thần của người dân.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm nông nghiệp tại Hợp tác xã Kim Thành. Tại đây, các em học sinh được tìm hiểu những nông cụ truyền thống, các loại rau đặc trưng và quy trình canh tác. Dưới sự hướng dẫn của người dân, các em được chia thành bốn nhóm, trực tiếp thực hành các công đoạn làm đất, gieo trồng, thu hoạch, sơ chế và đóng gói rau. Hoạt động giúp học sinh hiểu thêm về công việc đồng áng, quá trình tạo ra sản phẩm nông nghiệp và giá trị lao động của người nông dân.

Học sinh trải nghiệm làm đất, trồng rau tại HTX Kim Thành.

Để đưa sản phẩm du lịch vào khai thác, phường Hóa Châu giao Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công làm đầu mối kết nối ba điểm đến, phối hợp tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm. Trong đó, chú trọng các chương trình học tập thực tế dành cho học sinh, đồng thời mở rộng phục vụ du khách có nhu cầu tìm hiểu lịch sử, văn hóa và đời sống làng quê.

Thông qua việc kết nối các địa điểm lịch sử, văn hóa với hoạt động sản xuất nông nghiệp, phường Hóa Châu hướng đến đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo thêm không gian học tập, trải nghiệm thực tế cho học sinh và du khách. Đây cũng là bước khởi đầu để địa phương khai thác hiệu quả các giá trị sẵn có, khuyến khích người dân tham gia cung cấp dịch vụ, từng bước gắn phát triển du lịch với tạo sinh kế cho cộng đồng.