“Hóa chất vĩnh cửu” trong chảo chống dính Tefal là gì, vì sao bị yêu cầu loại bỏ?

Theo Euronews ngày 13-10-2026, Tefal vẫn sử dụng các chất thuộc nhóm PFAS trong một số dòng nồi, chảo chống dính. Trong đó, chất được nhắc đến là PTFE (polytetrafluoroethylene), một loại polymer fluor hóa thường được biết đến qua tên thương mại Teflon.

PFAS là tên gọi chung của nhóm gồm hàng nghìn hợp chất tổng hợp có đặc tính chống nước, dầu mỡ hoặc chịu nhiệt. Nhiều chất trong nhóm này rất khó phân hủy tự nhiên, có thể tồn tại lâu dài trong môi trường nên thường được gọi là “hóa chất vĩnh cửu”.

Chảo Tefal. Ảnh minh hoạ internet

PTFE được sử dụng làm lớp phủ chống dính nhờ khả năng hạn chế thực phẩm bám vào bề mặt, giúp việc nấu nướng và vệ sinh thuận tiện hơn. Tuy nhiên, cần phân biệt PTFE với PFOA và PFOS - những hợp chất PFAS khác đã được nghiên cứu về các nguy cơ sức khỏe, trong đó có một số nguy cơ ung thư.

Theo Euronews, PTFE chưa được xác định có mối liên hệ với ung thư như những lo ngại thường được đề cập đối với PFOA. Giáo sư Hans Peter Arp - chuyên gia hóa học môi trường tại Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy - cho rằng bản thân PTFE ở dạng thành phẩm có thể được xem là trơ, nhưng quá trình sản xuất và xử lý khi hết vòng đời sử dụng có thể phát thải các chất PFAS nguy hại.

Ngày 9-10, 3 tổ chức ClientEarth, Générations Futures và Notre Affaire à Tous gửi thông báo pháp lý yêu cầu Groupe SEB cam kết chuyển đổi khỏi PFAS trong vòng 3 tháng. Nếu doanh nghiệp không đưa ra cam kết phù hợp, các tổ chức có thể khởi kiện tại tòa án Pháp.

Theo các tổ chức này, kế hoạch cảnh giác của Groupe SEB chưa đánh giá đầy đủ rủi ro liên quan đến PTFE và chưa đưa ra các biện pháp tương xứng để phòng ngừa, giảm thiểu tác động đến môi trường và sức khỏe. Họ cho rằng doanh nghiệp cần xem xét toàn bộ vòng đời hóa chất, từ sản xuất nguyên liệu, chế tạo sản phẩm đến thu gom và xử lý chất thải.

Những lo ngại không chỉ nằm ở việc sử dụng chảo tại gia đình. Trong quá trình sản xuất, các hợp chất fluor hóa có thể phát thải ra môi trường xung quanh. Khi sản phẩm bị đốt hoặc xử lý không phù hợp sau khi thải bỏ, các chất nguy hại cũng có thể được giải phóng. Ngoài ra, các tổ chức môi trường nêu quan ngại về khả năng phát sinh vi hạt từ lớp phủ khi sản phẩm bị hư hỏng hoặc trầy xước.

Phản hồi Euronews, Groupe SEB cho biết sẽ xem xét nội dung thông báo và phản hồi nếu cần thiết theo quy định pháp luật. Doanh nghiệp khẳng định hoạt động công nghiệp tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp và châu Âu, dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.