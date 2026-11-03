Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVC): Phát hành gần 79 triệu cổ phiếu tăng vốn, nợ ngắn hạn vượt 1.600 tỷ đồng

Chào bán cổ phiếu tỷ lệ gần 1:1, mục tiêu huy động 788 tỷ đồng

Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (mã chứng khoán PVC, PVChem) vừa chính thức công bố nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích tăng vốn điều lệ. Căn cứ theo phương án được phê duyệt, doanh nghiệp dự kiến sẽ chào bán 78,8 triệu cổ phiếu mới. Khối lượng phát hành này tương ứng với tỷ lệ 97,050953% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường của công ty.

Về phương thức phân phối, tỷ lệ thực hiện quyền được Hội đồng quản trị ấn định ở mức 100 chia 97,050953. Quy định này đồng nghĩa với việc cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 100 quyền mua và cứ 100 quyền này sẽ được quyền mua thêm 97,050953 cổ phiếu phát hành mới. Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi hoàn tất phân phối. Lịch trình chào bán dự kiến sẽ được triển khai thực hiện trong giai đoạn từ quý IV năm 2026 đến năm 2027, sau khi tổ chức phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chính thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Với mức giá chào bán được xác định là 10.000 đồng cho mỗi đơn vị cổ phiếu, PVChem dự kiến sẽ huy động được tổng số tiền 788 tỷ đồng, chưa bao gồm việc khấu trừ các khoản chi phí liên quan đến đợt chào bán. Số tiền huy động được từ đợt phát hành sẽ được phân bổ cho các mục tiêu kinh doanh và đầu tư chiến lược của tổng công ty trong thời gian tới. Nếu đợt phát hành được thực hiện thành công toàn bộ, quy mô vốn điều lệ của PVChem sẽ ghi nhận mức tăng vọt từ gần 822 tỷ đồng hiện tại lên ngưỡng xấp xỉ 1.600 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý III sụt giảm 15%, nợ vay ngắn hạn phình to

Cùng với kế hoạch tăng vốn quy mô lớn, bức tranh tài chính quý III năm 2026 của doanh nghiệp cũng ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý. Theo Báo cáo tài chính hợp nhất, PVChem ghi nhận doanh thu thuần trong quý III đạt gần 2.430,4 tỷ đồng, thể hiện mức tăng trưởng rất mạnh 60,8% so với cùng kỳ năm trước. Đi cùng với sự phình to của doanh thu, lợi nhuận gộp trong kỳ cũng tăng trưởng 38,7%, đạt gần 119,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh cốt lõi không đủ bù đắp các chi phí gia tăng trong kỳ, dẫn đến kết quả lợi nhuận ròng sau khi khấu trừ thuế của PVChem trong quý III chỉ đạt gần 13,8 tỷ đồng, sụt giảm 15,3% so với thành quả đạt được của quý III năm 2025.

Bất chấp sự sụt giảm trong quý III, nhờ kết quả tích cực từ các quý trước đó, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 của PVChem vẫn duy trì được đà tăng trưởng. Doanh thu thuần 9 tháng đạt gần 5.573,6 tỷ đồng, tăng 55,8% so với cùng kỳ năm 2025. Tương ứng, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lũy kế ghi nhận mức gần 34,6 tỷ đồng, nhích nhẹ 8,8% so với 9 tháng đầu năm trước.

Phân tích cấu trúc bảng cân đối kế toán tại thời điểm 30/9/2026 cho thấy quy mô tổng tài sản của PVChem đạt hơn 3.684,5 tỷ đồng, tăng mạnh 30,4% so với số liệu hồi đầu năm. Điểm đáng lưu ý trong cơ cấu tài sản là sự tập trung cao độ vào nhóm khoản phải thu ngắn hạn với giá trị ghi nhận hơn 2.595,4 tỷ đồng, chiếm tới 70,4% tổng tài sản. Việc để ứ đọng nguồn vốn lớn vào khoản phải thu tiềm ẩn nguy cơ rủi ro thanh khoản nếu dòng tiền từ các đối tác thương mại bị đình trệ.

Ở phía nguồn vốn, áp lực tài chính đối với doanh nghiệp đang có dấu hiệu gia tăng rõ rệt. Tổng nợ phải trả của PVChem tính đến cuối tháng 9 ở mức gần 2.591,9 tỷ đồng, tăng 47,6% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, cấu phần rủi ro nhất là dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã phình to lên mức gần 1.609,9 tỷ đồng, chiếm tới 62,1% tổng nợ phải trả. Khối nợ vay ngắn hạn này đang tạo ra áp lực thanh toán và chi phí lãi vay không nhỏ đối với dòng tiền hoạt động của doanh nghiệp trong ngắn hạn.