Hóa chất Đức Giang (DGC) sụt giảm lợi nhuận, chi phí nguyên liệu bào mòn đà tăng trưởng

Bức tranh kinh doanh phân hóa và gánh nặng chi phí đầu vào

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán DGC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2026 với những số liệu phản ánh rõ khó khăn trong chuỗi sản xuất. Doanh thu hợp nhất trong quý đạt 2.469 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm doanh thu kéo theo lợi nhuận sau thuế hợp nhất lùi về mức 506,6 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 37% so với quý 3 năm 2025.

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự đi lùi của lợi nhuận xuất phát từ sự đột biến của chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Doanh nghiệp đang phải gánh chịu mức giá cao từ các mặt hàng thiết yếu như lưu huỳnh, điện, than cốc và amoniac. Đặc biệt, việc Khai trường 25 và Khai trường 19B phải tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra đã tước đi lợi thế tự chủ nguyên liệu trên 80% của doanh nghiệp. Hóa chất Đức Giang buộc phải chuyển sang sử dụng 100% quặng apatit nhập khẩu và mua ngoài, đẩy giá vốn mặt hàng phốt pho vàng lên mức rất cao. Đơn cử như giá lưu huỳnh đã tăng tới 158% so với cùng kỳ do đứt gãy nguồn cung tại khu vực Trung Đông.

Dù so với cùng kỳ kết quả kém khả quan, hoạt động kinh doanh lại cho thấy sự phục hồi nhẹ nếu so sánh với quý 2 năm 2026. Doanh thu thuần quý 3 tăng 2% và lợi nhuận sau thuế tăng 15% so với quý liền trước. Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện lên mức 21%, tăng 2 điểm phần trăm. Theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, đà phục hồi này chủ yếu được dẫn dắt bởi sự gia tăng giá bán bình quân của mặt hàng phốt pho vàng (P4) và axit phosphoric nhiệt phân (TPA).

Cụ thể, doanh thu phốt pho vàng tăng 5% so với quý trước nhờ giá bán bình quân tăng 9%, giúp bù đắp sự suy giảm 4% về sản lượng tiêu thụ. Đối với TPA, doanh thu tăng 10% so với quý 2 và bứt phá tới 101% so với cùng kỳ. Thành tích của mảng TPA được thúc đẩy nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 48% và giá bán bình quân tăng 36% so với quý 3 năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.009 tỷ đồng, giảm 18% và lợi nhuận sau thuế đạt 1.369 tỷ đồng, giảm 46%, qua đó thực hiện được 86% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tiến độ dự án Nghi Sơn và rủi ro pháp lý chưa ngã ngũ

Một trong những biến số quan trọng định hình triển vọng kinh doanh của Hóa chất Đức Giang trong thời gian tới là dự án Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn. Dự án này được kỳ vọng sẽ mở rộng toàn diện danh mục sản phẩm, bổ sung thêm các dòng hóa chất mới bên cạnh chuỗi sản phẩm gốc phốt pho truyền thống. Cập nhật mới nhất cho thấy doanh nghiệp đã phải điều chỉnh lùi tiến độ vận hành toàn bộ dự án sang quý 1 năm 2027, chậm hơn một quý so với kế hoạch vạch ra trước đó.

Dù lùi lịch vận hành tổng thể, kế hoạch đưa một phần dự án vào khai thác trong quý 4 năm 2026 vẫn được đảm bảo. Căn cứ theo nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành ngày 15/10, công ty dự kiến hoàn tất công tác lắp đặt thiết bị và chạy thử ngay trong quý cuối năm. Các dây chuyền sản xuất xút (NaOH) và chất keo tụ PAC sẽ là những cấu phần đầu tiên chính thức đi vào vận hành thương mại. Sự góp mặt của dự án Nghi Sơn được đánh giá sẽ gia tăng mạnh mẽ năng lực sản xuất và đa dạng hóa cơ cấu doanh thu cho công ty. Việc lùi thời điểm vận hành toàn bộ cũng đồng nghĩa dòng tiền và lợi nhuận đóng góp từ đại dự án này sẽ đến chậm hơn kỳ vọng ban đầu.

Mặc dù kết quả kinh doanh quý 3 đã xuất hiện những tín hiệu hồi phục về biên lợi nhuận, giới phân tích vẫn duy trì góc nhìn thận trọng đối với cổ phiếu DGC. Quan điểm này xuất phát từ những bất ổn pháp lý đang bám sát doanh nghiệp. Các cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến hoạt động khai thác mỏ và các vấn đề pháp lý liên quan đến ban lãnh đạo cấp cao tạo ra rủi ro lớn đối với sự ổn định của hệ thống quản trị.

Tình trạng chưa rõ ràng về khả năng khôi phục hoạt động khai thác tại Khai trường 25 và Khai trường 19B ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc giá vốn của doanh nghiệp. Chừng nào Hóa chất Đức Giang vẫn phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn quặng apatit mua ngoài, rủi ro biến động chi phí nguyên liệu sẽ tiếp tục tạo áp lực nặng nề lên biên lợi nhuận, ngay cả khi giá bán đầu ra trên thị trường hóa chất duy trì ở mức thuận lợi.