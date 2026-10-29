Hóa chất Đức Giang (DGC) báo lãi giảm 37%, khai trường quặng tạm dừng hoạt động do điều tra

Chi phí đầu vào vọt tăng và ảnh hưởng từ việc dừng khai thác quặng

Báo cáo tài chính quý III/2026 của Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu đạt 2.469,45 tỷ đồng, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Điểm trừ lớn nhất là biên lợi nhuận gộp sụt giảm mạnh từ 31,1% lùi về mức 20,5%. Theo đó, lợi nhuận gộp của công ty chỉ đạt 506,35 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 42,2%. Khấu trừ các chi phí, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 506,68 tỷ đồng trong quý III, giảm 37% so với cùng kỳ.

Về các hoạt động tài chính trong quý, doanh thu tài chính tăng 9,1% lên mức 209,64 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 32,3% lên mức 24,89 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận sự tiết giảm 13,3%, lùi về mức 125,14 tỷ đồng. Các hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp biến động không đáng kể.

Lý giải về nguyên nhân lợi nhuận lao dốc, ban lãnh đạo Hóa chất Đức Giang cho biết doanh thu giảm một phần do áp lực từ chi phí nguyên vật liệu đầu vào như lưu huỳnh, điện, than cốc và amoniac tăng mạnh. Đáng chú ý, trong quý III/2026, khai trường 25 của công ty đã phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Hệ quả là doanh nghiệp phải sử dụng toàn bộ quặng nhập khẩu và mua ngoài, dẫn tới giá vốn mặt hàng phốt pho vàng cao hơn hẳn so với mức tự khai thác nội bộ trước đây.

Quặng apatit là một trong những đầu vào quan trọng nhất để sản xuất phốt pho vàng, sản phẩm chủ lực của Hóa chất Đức Giang. Theo báo cáo từ Chứng khoán Vietcap, khai trường 25 hoạt động từ năm 2022 với trữ lượng khoảng 2 triệu tấn và khai trường 19B hoạt động từ năm 2023 với trữ lượng 1,6 triệu tấn là lợi thế vô cùng lớn giúp doanh nghiệp tự chủ nguồn cung giá rẻ. Dù mất đi lợi thế này trong quý III, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Hóa chất Đức Giang vẫn ghi nhận doanh thu 7.009,46 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.369,4 tỷ đồng. Con số này giảm 45,9% so với cùng kỳ nhưng đã giúp doanh nghiệp hoàn thành 85,6% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm 2026.

Quy mô tiền mặt sụt giảm và ý kiến ngoại trừ từ đơn vị kiểm toán

Đến cuối quý III/2026, quy mô bảng cân đối kế toán của Hóa chất Đức Giang có sự thu hẹp rõ rệt. Tính tới ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 16.513,9 tỷ đồng, giảm 15,5% so với thời điểm đầu năm. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ khoản mục tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn khi chỉ tiêu này giảm 27,4%, lùi về mức 9.761,19 tỷ đồng. Dù vậy, lượng tiền mặt và tiền gửi này vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 59,1% tổng tài sản. Giá trị hàng tồn kho và tài sản cố định chiếm lần lượt 12,63% và 10,98% tổng quy mô tài sản.

Về cơ cấu sở hữu tại thời điểm 30/9/2026, Hóa chất Đức Giang tiếp tục ghi nhận ba cổ đông lớn nắm quyền chi phối. Ông Đào Hữu Huyền đang sở hữu 18,38% vốn điều lệ, bà Ngô Thị Ngọc Lan sở hữu 6,64% và ông Đào Hữu Kha nắm giữ 5,97% vốn điều lệ. Tỷ lệ 69,01% vốn điều lệ còn lại được phân bổ cho các cổ đông khác trên thị trường.

Bên cạnh bức tranh tài chính, Hóa chất Đức Giang cũng đang đối mặt với những vấn đề pháp lý liên quan đến nhân sự cấp cao. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn UHY đã đưa ra ý kiến ngoại trừ khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2026 của doanh nghiệp. Đơn vị kiểm toán lưu ý về các thông tin được công bố vào ngày 17/3/2026 và ngày 23/7/2026 liên quan đến việc một số thành viên ban lãnh đạo chủ chốt bị khởi tố. Các cá nhân này hiện đang trong quá trình phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng về những sai phạm trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, môi trường và kế toán.