Hóa chất Đức Giang báo lãi 9 tháng giảm gần một nửa

Ảnh minh họa: DGC

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.469,5 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Trong khi doanh thu giảm, giá vốn hàng bán tăng lên mức 1.963 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 42%, còn 506 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ 31% trong quý 3/2025 xuống còn 20,5%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 9% YoY, lên 210 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 32%, lên 25 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là 15 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 23% xuống 76 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 8%, lên gần 49 tỷ đồng.

Trừ đi các khoản chi phí và thuế, Hóa chất Đức Giang báo lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3 đạt 507 tỷ đồng, giảm 37% so với mức 804 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo văn bản giải trình ngày 28/10/2026, Hóa chất Đức Giang cho biết lợi nhuận giảm một phần do doanh thu sụt giảm, một phần do chi phí nguyên vật liệu đầu vào như lưu huỳnh, điện, than cốc, amoniac tăng mạnh.

Bên cạnh đó, trong quý 3/2026, Khai trường 25 của công ty tại Lào Cai phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Doanh nghiệp phải sử dụng toàn bộ quặng nhập khẩu và mua ngoài, dẫn đến giá vốn mặt hàng phốt pho vàng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.009,5 tỷ đồng, giảm 17,7% YoY. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.369 tỷ đồng, giảm 46% so với mức 2.532 tỷ đồng cùng kỳ.

Năm 2026, Hóa chất Đức Giang đặt kế hoạch doanh thu 10.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 69% mục tiêu doanh thu và 86% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Thu gần 2 tỷ mỗi ngày nhờ tiền gửi ngân hàng

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong 9 tháng đầu năm 2026, Hóa chất Đức Giang ghi nhận 527 tỷ đồng lãi tiền gửi và tiền cho vay, tăng 18% so với mức 447 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Như vậy, trung bình mỗi ngày doanh nghiệp thu về 1,9 tỷ đồng nhờ gửi tiền ngân hàng.

Khoản thu này chiếm phần lớn doanh thu hoạt động tài chính 9 tháng của doanh nghiệp, ở mức 576 tỷ đồng, tăng 6% YoY.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang đạt 16.514 tỷ đồng, giảm 15,5% so với mức 19.538 tỷ đồng đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 230 tỷ đồng, giảm 78% so với đầu năm. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, toàn bộ là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, đạt gần 9.531 tỷ đồng, giảm 23%.

Tổng cộng, tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Hóa chất Đức Giang đạt khoảng 9.761 tỷ đồng tại cuối tháng 9, giảm gần 3.676 tỷ đồng so với đầu năm nhưng vẫn chiếm khoảng 59% tổng tài sản.

Ở chiều ngược lại, hàng tồn kho tăng 24% so với đầu năm, lên 2.086 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng 80,5%, từ 805 tỷ đồng lên 1.453 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí xây dựng dở dang tại dự án Nhà máy hóa chất Nghi Sơn là 1.409 tỷ đồng, tăng 690 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm gần 97% tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Dự án nằm tại Khu công nghiệp số 15, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 3.039 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 1.391 tỷ đồng, giảm 10%. Vốn chủ sở hữu đạt 13.475 tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 6.253 tỷ đồng

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DGC kết phiên sáng 29/10 ở mức 33.300 đồng/cp, giảm 15,5% so với mức 39.400 đồng/cp hồi đầu tháng 8/2026.