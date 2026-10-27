Hóa chất Cơ bản Miền Nam (CSV) báo lãi quý 3 tăng 48%, hưởng lợi từ đà tăng giá axit và phốt pho vàng

Lợi nhuận bứt phá nhờ giá bán hóa chất tăng cao

Báo cáo tài chính quý 3/2026 của Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 814 tỷ đồng, tăng mạnh 60% so với cùng kỳ năm trước. Cùng chiều với doanh thu, giá vốn hàng bán cũng tăng 66% lên mức 626 tỷ đồng. Tuy tốc độ tăng của giá vốn nhanh hơn khiến biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 26% về 23%, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 188 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 42%.

Giải trình về kết quả kinh doanh, ban lãnh đạo công ty cho biết động lực tăng trưởng doanh thu trực tiếp đến từ sức tiêu thụ các sản phẩm cốt lõi. Tại công ty mẹ, doanh thu tiêu thụ tăng thêm gần 189 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 42% so với cùng kỳ. Đóng góp lớn nhất vào con số này là giá bán bình quân các sản phẩm axit tăng phi mã, cụ thể H2SO4 tăng 289% và HCl tăng 72%. Tại công ty con, doanh thu tiêu thụ cũng ghi nhận mức tăng vọt gần 84%, nhờ sản lượng tiêu thụ phốt pho vàng tăng 56% kết hợp với giá bán bình quân tăng 22%.

Hoạt động tài chính của doanh nghiệp cũng ghi nhận biến động khi doanh thu mảng này tăng lên gần 12 tỷ đồng nhờ khoản lãi tiền gửi. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng lên mức 5,6 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần cùng kỳ do sự gia tăng của chi phí lãi vay. Các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 15% và 6%. Sau khi khấu trừ các khoản thuế phí, Hóa chất Cơ bản Miền Nam báo lãi ròng quý 3/2026 đạt hơn 85 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ. Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty mang về gần 2.130 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 40%, qua đó lợi nhuận ròng đạt 258 tỷ đồng, tăng gần 50% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Sở hữu lượng tiền mặt dồi dào và tiếp tục rót vốn vào dự án Nhơn Trạch

Về bức tranh tài chính, tính đến cuối quý 3/2026, tổng tài sản của Hóa chất Cơ bản Miền Nam đạt gần 2.470 tỷ đồng, tăng 20% so với thời điểm đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 2.050 tỷ đồng, tương đương mức tăng 22%. Đáng chú ý, doanh nghiệp đang duy trì một nền tảng thanh khoản rất dồi dào khi tổng lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt hơn 785 tỷ đồng, tăng 6% và chiếm tới gần 32% tổng quy mô tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận sự gia tăng mạnh 67%, vươn lên mức 676 tỷ đồng. Sự gia tăng này chủ yếu nằm ở khoản mục trả trước cho người bán ngắn hạn với giá trị 242 tỷ đồng, cao gấp 8,3 lần so với đầu năm. Bên cạnh đó, giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 529 tỷ đồng, tăng 9%.

Một chỉ tiêu quan trọng khác trên bảng cân đối kế toán là chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận mức 77,5 tỷ đồng, cao gấp 4,2 lần đầu năm. Biến động này xuất phát từ việc công ty đã rót thêm hơn 46 tỷ đồng vào việc triển khai Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch. Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả hiện ở mức 601 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn. Toàn bộ nợ vay tài chính của công ty đều là nợ ngắn hạn với giá trị 260 tỷ đồng. Dù khoản vay này tăng gần 65% so với đầu kỳ, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp vẫn duy trì ở ngưỡng rất an toàn, chỉ khoảng 14%.