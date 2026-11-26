Thanh Nưa là địa bàn tập trung trồng hoa, cây cảnh phục vụ thị trường Tết. Hiện nay, trên những thửa vườn, người dân tranh thủ làm đất, xuống giống, chăm sóc cây non, kiểm tra hệ thống tưới nước và chủ động phòng trừ sâu bệnh. Với người trồng hoa, cây cảnh, thời điểm này có ý nghĩa quan trọng bởi chất lượng cây, hoa và khả năng nở đúng dịp tết phụ thuộc rất lớn vào quá trình chăm sóc.

Chị Lê Thị Hoa xuống giống hoa lay ơn phục vụ thị trường dịp tết.

Chị Lê Thị Hoa, bản Lé, xã Thanh Nưa trồng hoa lay ơn, hoa cúc, đồng tiền, hoa hồng... Để bảo đảm nguồn cung phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, chị chủ động trồng hoa theo hình thức gối vụ, chia thành nhiều đợt xuống giống, bảo đảm hoa sinh trưởng và nở vào thời điểm khác nhau. Cách làm này giúp gia đình duy trì nguồn hàng liên tục, đáp ứng nhu cầu mua hoa tăng cao trong dịp Tết.

Theo chị Hoa, mỗi loại hoa có thời gian sinh trưởng và chăm sóc khác nhau nên phải tính toán kỹ thời điểm xuống giống, chế độ tưới nước, bón phân và phòng trừ sâu bệnh. Đặc biệt, thời tiết những tháng cuối năm thường có những diễn biến khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng, phát triển và thời điểm nở hoa. Vì vậy, chị thường xuyên kiểm tra, theo dõi để kịp thời điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc, phấn đấu có những lứa hoa đẹp, chất lượng, nở đúng dịp, phục vụ tốt nhu cầu của người tiêu dùng.

Chị Hà Thị Hường phun thuốc phòng trừ bệnh cho đào cảnh.

Không chỉ hoa tươi, cây cảnh và các loại cây truyền thống phục vụ ngày Tết cũng được người dân quan tâm chuẩn bị. Những gốc đào được cắt tỉa cành, tạo tán; chậu quất được vun đất, bổ sung dinh dưỡng, tạo dáng và theo dõi quá trình đậu quả.

Chị Hà Thị Hường, thôn Việt An, xã Thanh Nưa có gần 300 gốc đào. Thời điểm này, gia đình chị tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, cắt tỉa cành và theo dõi quá trình sinh trưởng của cây. Đối với những gốc đào trồng năm thứ nhất, chị chú trọng chăm sóc bộ rễ, bổ sung dinh dưỡng, tạo tán và định hình dáng cây ngay từ đầu. Những gốc đào năm thứ hai, thứ ba đã có bộ khung tương đối ổn định, cắt tỉa, điều chỉnh cành và theo dõi quá trình phân hóa mầm hoa. Từ nay đến giữa tháng 11 âm lịch, gia đình sẽ căn cứ vào diễn biến thời tiết để lựa chọn thời điểm tuốt lá phù hợp, kết hợp các biện pháp kỹ thuật kích thích cây ra nụ, bảo đảm hoa nở đúng dịp Tết.

Người dân bản Lé, xã Thanh Nưa chăm sóc hoa cúc.

Chị Hường cho biết, chăm sóc đào đòi hỏi kinh nghiệm và sự tỉ mỉ bởi mỗi cây có đặc điểm sinh trưởng khác nhau, khả năng thích ứng với thời tiết không giống nhau. Nếu tuốt lá quá sớm hoặc quá muộn, đào có thể nở trước hoặc sau Tết, ảnh hưởng đến giá trị. Vì vậy, ngoài việc chăm sóc, người trồng phải theo dõi sát thời tiết, tình trạng phát triển của cây để điều chỉnh kỹ thuật kịp thời. Gia đình chị kỳ vọng những gốc đào được chăm sóc tốt sẽ có dáng đẹp, nhiều nụ, hoa nở đều, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Xã Thanh Nưa hiện có khoảng 15ha trồng hoa, cây cảnh, chủ yếu trên địa bàn các thôn, bản: An Bình, Việt Thanh, Hưng Thịnh, Thanh Đông… Theo ông Chu Văn Bách, Chủ tịch UBND xã Thanh Nưa, những năm gần đây, người dân từng bước mở rộng diện tích, đa dạng chủng loại hoa, cây cảnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của thị trường. Không chỉ trồng hoa theo mùa vụ, nhiều hộ còn đầu tư phát triển đào, quất và các loại cây cảnh có giá trị, tạo nguồn thu từ hoạt động bán và cho thuê cây dịp Tết.

Người dân chăm sóc cây quất phục vụ thị trường tết.

Cùng với Thanh Nưa, tại các xã Thanh An, Thanh Yên, Sam Mứn, nhiều hộ dân tích cực chăm sóc hoa, cây cảnh phục vụ thị trường cuối năm. Qua tìm hiểu tại các nhà vườn, đối với phân khúc hoa, cây cảnh có giá trị cao, nhiều sản phẩm đã được thương lái tìm đến khảo sát, đặt mua. Việc tiêu thụ sớm giúp người trồng chủ động hơn trong đầu ra, giảm áp lực bán hàng vào những ngày cao điểm. Trong khi đó, các loại hoa tươi, cây cảnh phổ thông chủ yếu phục vụ nhu cầu mua sắm trực tiếp của người dân dịp cuối năm. Sự đa dạng về chủng loại, kích thước và giá bán tạo điều kiện để người tiêu dùng có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu, khả năng chi tiêu. Đây là động lực để các nhà vườn tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, hướng tới một vụ hoa Tết hiệu quả.

Sản xuất hoa, cây cảnh phục vụ Tết tiềm ẩn không ít rủi ro do thời gian tiêu thụ tập trung trong một khoảng ngắn, trong khi chi phí giống, phân bón, vật tư và công chăm sóc ngày càng tăng. Vì vậy, bên cạnh kinh nghiệm sản xuất, người dân cần chủ động nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, lựa chọn chủng loại và quy mô trồng phù hợp; tránh tình trạng sản xuất ồ ạt, nguồn cung vượt quá sức mua của thị trường. Việc đa dạng hình thức tiêu thụ, kết hợp bán hoa, cây cảnh tại vườn với cung ứng cho các cửa hàng, điểm kinh doanh góp phần mở rộng đầu ra cho sản phẩm.

Một số chủ vườn trưng biển bán, cho thuê đào Tết.

Từ những luống hoa đang sinh trưởng đến những gốc đào, chậu quất được chăm chút từng ngày, người trồng hoa, cây cảnh ở Điện Biên đặt nhiều kỳ vọng vào vụ sản xuất cuối năm. Sự chủ động trong tổ chức sản xuất, chăm sóc đúng kỹ thuật và bám sát nhu cầu thị trường không chỉ quyết định hiệu quả kinh tế của mỗi gia đình mà còn góp phần duy trì, phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh tại địa phương. Khi những sắc hoa, dáng cây được đưa đến từng nếp nhà, cũng là lúc thành quả lao động của người dân góp thêm sắc màu, không khí tươi vui cho mùa xuân trên mảnh đất Điện Biên.