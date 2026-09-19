📊 Xem thống kê chi tiết trận ADO Den Haag 1-1 Cambuur: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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ADO Den Haag1 - 1CambuurKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

ADO Den Haag tiếp đón Cambuur.

12'Thế trận giằng co trong những phút đầu

Sau hơn 10 phút thi đấu, trận đấu diễn ra với tốc độ vừa phải khi đôi bên chủ yếu thăm dò lẫn nhau. ADO Den Haag nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 53% - 47% và có 1 - 0 pha dứt điểm so với Cambuur, nhưng chưa bên nào tạo ra cú sút trúng đích nào (0 - 0).

21'Nigel Thomas nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 21, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Nigel Thomas bên phía ADO Den Haag sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Bingoal Stadion vẫn đang có tỷ số 0-0 khi cả hai đội chơi giằng co và chưa tạo ra nhiều đột biến.

24'ADO Den Haag áp đảo thế trận

Nửa đầu hiệp một chứng kiến ưu thế kiểm soát bóng vượt trội của ADO Den Haag với 61% - 39% thời lượng cầm bóng so với Cambuur. Dù nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (3 - 1), đội chủ nhà vẫn chưa thể tìm được độ chuẩn xác khi chưa có cú sút trúng đích nào (0 - 1), trong khi Cambuur chủ động lùi sâu chịu trận và chờ đợi thời cơ phản công.

28'ADO Den Haag thay người từ sớm

Phút 28, ADO Den Haag bất ngờ có sự thay đổi nhân sự sớm khi Daryl van Mieghem được tung vào sân thế chỗ Nigel Thomas. Quyết định rút người của đội chủ nhà diễn ra không lâu sau khi Thomas phải nhận thẻ vàng ở phút 21, trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0.

37'ADO Den Haag áp đảo thế trận

Tiến về cuối hiệp một, ADO Den Haag nắm hoàn toàn quyền chủ động với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 61% - 39%. Đội chủ nhà cũng vượt trội ở số lần hãm thành với 4 - 1 cú dứt điểm, song sự sắc bén vẫn là điều còn thiếu khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

44'Fabian Kvam mở tỷ số cho Cambuur

Bất ngờ xảy ra ở phút 44 khi Fabian Kvam tận dụng triệt để cơ hội để đưa Cambuur vượt lên dẫn 0-1 ngay trên sân Bingoal Stadion. Dù bị ép sân và chỉ có đúng 1 cú dứt điểm trúng đích từ đầu trận, đội khách vẫn xuất sắc trừng phạt sự thiếu tập trung của ADO Den Haag ngay trước giờ nghỉ.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'ADO Den Haag nỗ lực dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 49, ADO Den Haag chủ động gia tăng sức ép với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 61% - 39% nhằm tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị dẫn 0-1. Đội chủ nhà đã tung ra tới 9 - 4 cú dứt điểm, song Cambuur vẫn đứng vững nhờ sự thực dụng và hàng thủ tập trung.

58'Cambuur làm mới đội hình khi đang dẫn trước

Phút 58, Cambuur thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Wiebe Kooistra được tung vào sân thay thế Sami Bouhoudane. Đội khách đang tạm dẫn 0-1 ngay trên sân Bingoal Stadion và sự thay đổi này có thể nhằm duy trì sự tươi mới cho các pha phản công.

61'ADO Den Haag miệt mài gia tăng sức ép

Bước sang phút 61, ADO Den Haag đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi nắm 57% - 43% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội về số pha dứt điểm với 12 - 4. Dẫu vậy, Cambuur vẫn đứng vững để bảo toàn cách biệt mong manh 0-1 nhờ sự tập trung của hàng thủ.

69'ADO Den Haag tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 69, ADO Den Haag quyết định có sự thay đổi người khi Jesse Bal được tung vào sân thế chỗ Jalen Hawkins. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa khi vẫn bị Cambuur dẫn trước 0-1, dù áp đảo về số lần dứt điểm (14-5).

69'ADO Den Haag điều chỉnh nhân sự ở phút 69

Phút 69, ADO Den Haag quyết định làm mới đội hình khi tung Othniël Raterink vào sân thay thế cho Jonas Jensen-Abbew. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm xoay chuyển tình thế khi vẫn đang bị dẫn 0-1.

69'ADO Den Haag làm mới hàng công

Phút 69, ADO Den Haag quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Donat Barany được tung vào sân thế chỗ cho Matěj Šín. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1 ngay trên sân nhà Bingoal Stadion, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới để tìm kiếm bàn gỡ.

71'Thẻ vàng cho Mathieu Maertens

Phút 71, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Mathieu Maertens sau pha phạm lỗi nhằm làm giảm nhịp ép sân của đối phương. Cambuur vẫn đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn 0-1 trước sức ép lớn từ đội chủ nhà ADO Den Haag.

73'Cambuur làm mới đội hình ở phút 73

Phút 73, Cambuur quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Iwan Henstra được tung vào sân để thay thế Ilyes Hamache. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1 ngay trên sân của ADO Den Haag trong những phút căng thẳng còn lại của trận đấu.

73'Cambuur làm mới hàng công với Skye Vink

Phút 73, Cambuur thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Skye Vink được tung vào sân để thế chỗ Fabian Kvam. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1 ngay trên sân Bingoal Stadion.

73'Cambuur rút Mathieu Maertens ra nghỉ

Phút 73, Cambuur quyết định làm mới đội hình khi tung Jamal Amofa vào sân thay thế Mathieu Maertens. Sự điều chỉnh này diễn ra chỉ ít phút sau khi Maertens phải nhận thẻ vàng, nhằm giúp đội khách bảo toàn tỷ số 0-1 mong manh trên sân Bingoal Stadion.

73'ADO Den Haag miệt mài gia tăng sức ép

Bước sang phút 73, ADO Den Haag đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi kiểm soát bóng tới 57% - 43%. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm với tỷ lệ 14 - 5 (trúng đích 5 - 3), song sự xuất sắc của hàng thủ Cambuur vẫn giúp họ đứng vững với tỷ số 0-1.

74'Donat Barany gỡ hòa 1-1 cho ADO Den Haag

Phút 74, những nỗ lực hãm thành của đội chủ nhà cuối cùng đã được đền đáp khi Donat Barany lập công, san bằng cách biệt 1-1 cho ADO Den Haag. Bàn thắng quý giá này giúp giải tỏa áp lực tâm lý cực lớn tại sân Bingoal Stadion, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

81'ADO Den Haag làm mới nhân sự ở cuối trận

Phút 81, ADO Den Haag thực hiện sự điều chỉnh khi rút Milan Hokke ra nghỉ để trao cơ hội cho Sekou Sylla. Trong thế trận đang hòa 1-1 và áp đảo về số lần dứt điểm (18-5), đội chủ nhà kỳ vọng sự thay đổi này sẽ giúp họ tìm kiếm bàn thắng định đoạt trận đấu.

83'Matteo Waem nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 83, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Matteo Waem của ADO Den Haag sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang trôi về những phút cuối đầy căng thẳng khi hai đội vẫn giằng co với tỷ số 1-1 trên sân Bingoal Stadion.

83'Cambuur làm mới đội hình ở những phút cuối

Phút 83, Cambuur quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi đưa Ethan Apkakou vào sân thế chỗ cho Devid Eugene Bouah. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 và chịu sức ép lớn từ phía chủ nhà, đội khách cần thêm sự tươi mới để nỗ lực giữ vững kết quả này.

85'ADO Den Haag gia tăng sức ép cuối trận

Bước sang phút 85, ADO Den Haag đang dồn toàn lực tìm kiếm bàn thắng quyết định khi nắm 57% - 43% thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm với 18 - 5 (trúng đích 6 - 3), song sự xuất sắc của thủ môn Cambuur với 5 lần cứu thua vẫn khiến tỷ số giữ nguyên ở mức 1-1.

90'Kooistra nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 90, Wiebe Kooistra của Cambuur phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Tỷ số lúc này vẫn đang là 1-1 và nếu giữ tỷ số này, bảng đấu vẫn chưa đá xong nên đôi bên đều chưa chốt suất đi tiếp.

KTKết thúc: ADO Den Haag 1-1 Cambuur

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 23:28 19/09/2026

Cuộc chạm trán giữa ADO Den Haag và Cambuur diễn ra lúc 21:30 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Bingoal Stadion đang thu hút sự chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều rơi vào hoàn cảnh đầy trắc trở. Bước vào màn so tài này, cả chủ nhà lẫn đội khách đều đang khát khao một kết quả tích cực nhằm chặn đứng đà sa sút sau chuỗi trận không như ý vừa qua.

Tình cảnh khó khăn của ADO Den Haag

Đội chủ nhà ADO Den Haag đang trải qua giai đoạn vô cùng ảm đạm. Thống kê phong độ phản ánh rõ nét sự chật vật của họ khi trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này chỉ giành được đúng 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại. Gần nhất, chuỗi trận của họ khép lại bằng hai trận thua liên tiếp, phơi bày nhiều hạn chế trong khâu vận hành lối chơi lẫn khả năng duy trì sự tập trung ở những thời khắc then chốt.

Hệ quả nhãn tiền là ADO Den Haag hiện đứng ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm sau những vòng đấu đã qua. Khoảng cách về điểm số cùng áp lực tâm lý đè nặng buộc thầy trò đội chủ sân Bingoal Stadion phải tìm kiếm bước ngoặt ngay lập tức. Lợi thế sân nhà sẽ là điểm tựa tinh thần duy nhất để ADO Den Haag nỗ lực cải thiện thế trận và nuôi hy vọng ngắt mạch trận nghèo nàn.

Cambuur và bài toán giải tỏa áp lực

Ở bên kia chiến tuyến, tình hình của Cambuur cũng chẳng mấy sáng sủa hơn. Dù khởi đầu giai đoạn gần đây bằng một chiến thắng, nhưng ngay sau đó họ đã tụt dốc khi liên tiếp hòa 1 trận và nhận liền 3 thất bại trong 3 lần ra sân gần nhất. Việc để thua liên tiếp khiến sự tự tin của các cầu thủ Cambuur bị suy giảm rõ rệt, đẩy câu lạc bộ vào thế phải gồng mình vượt khó.

Hiện tại, Cambuur đang xếp ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với 4 điểm tích lũy được. Dù xếp trên đối thủ và có nhiều hơn 3 điểm, phong độ chững lại gần đây cho thấy đoàn quân áo vàng xanh chưa thể duy trì được tính ổn định cần thiết. Chuyến làm khách tại Bingoal Stadion được xem là thời cơ để Cambuur chặn đứng chuỗi ngày ảm đạm, nhưng họ cần phải nhanh chóng xốc lại tinh thần thi đấu.

Điểm tựa từ thành tích đối đầu vượt trội

Nếu phong độ hiện tại chưa mang lại sự an tâm, thì lịch sử chạm trán lại đem đến lợi thế tâm lý to lớn cho Cambuur. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Cambuur nắm giữ thành tích áp đảo hoàn toàn khi toàn thắng cả 5 trận, trong khi ADO Den Haag không giành được bất kỳ điểm số nào với 0 trận thắng và 0 trận hòa.

Sự kỵ dơ trong quá khứ là yếu tố củng cố niềm tin cho đội khách, nhưng với một tập thể đang để thua 3 trận liên tiếp, Cambuur không thể chủ quan. Về phía ADO Den Haag, việc bị đối phương lấn lướt trong quá khứ là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc, song đó cũng là động lực để họ quyết tâm thay đổi cục diện khi được thi đấu trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Nhận định xu hướng thế trận

Với vị thế hiện tại trên bảng xếp hạng, không đội bóng nào muốn tiếp tục nhận thêm một kết quả thất vọng. ADO Den Haag với vỏn vẹn 1 điểm buộc phải chủ động hơn nhằm tìm kiếm bàn thắng và điểm số, nhưng sự thiếu hụt tự tin sau 4 thất bại ở 5 trận gần nhất có thể khiến họ nhập cuộc thận trọng.

Trong khi đó, Cambuur sở hữu thành tích đối đầu tuyệt đối trước ADO Den Haag nhưng cũng đang chịu gánh nặng từ chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Nhiều khả năng cuộc đọ sức tại Bingoal Stadion sẽ diễn ra chặt chẽ và giằng co, nơi đội bóng nào tận dụng tốt hơn sai lầm của đối phương sẽ có cơ hội lớn để giành lấy kết quả thuận lợi.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)