Hoà Bình cần tập trung phát triển tôm, cua theo chuỗi liên kết

Đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm, Đảng uỷ xã Hoà Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 22 chỉ tiêu chủ yếu, đến nay cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Trong đó, có 3 chỉ tiêu vượt, 13 chỉ tiêu đạt, còn 6 chỉ tiêu đang tiếp tục thực hiện, đánh giá vào cuối năm.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Kinh tế - xã hội xã Hoà Bình tiếp tục có chuyển biến tích cực; các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt tiến độ, nhiều chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ. Cụ thể, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 102%; tỷ lệ người dân giao dịch không dùng tiền mặt đạt 171% so với kế hoạch; số hợp tác xã thành lập mới đạt 100% chỉ tiêu.

Đồng chí Đỗ Ái Lam, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hoà Bình, trình bày báo cáo sơ kết 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2026.

Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn, hoạt động ngày càng ổn định, hiệu lực, hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò tập hợp, vận động Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của xã.

Lãnh đạo UBND xã Hoà Bình tham quan quy trình chuẩn bị đóng gói muối thành phẩm của Công ty Muối Bạc Liêu.

Tại hội nghị, địa phương cũng nhìn nhận một số hạn chế, tồn tại cần tập trung khắc phục như: thu nhập và hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn thấp, thiếu ổn định; doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và hợp tác xã quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh, liên kết sản xuất - tiêu thụ còn hạn chế. Ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số có chuyển biến, nhưng hạ tầng, trang thiết bị có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Đồng chí Hồ Văn Linh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hòa Bình, nhìn nhận những mặt khó khăn và định hướng một số nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị xã Hoà Bình đặt trọng tâm phát triển kinh tế với 2 sản phẩm chủ lực là tôm, cua; hướng nông dân phát triển theo chuỗi liên kết, phát triển mạnh mô hình hợp tác xã; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đang hoạt động và doanh nghiệp thành lập mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công, thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án theo tiến độ, nhất là quan tâm các dự án đầu tư trên địa bàn.

Đối với lĩnh vực văn hoá - xã hội, cần quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, nhất là tập trung nguồn lực chăm lo cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm. Trước mắt, cần tập trung các điều kiện chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2027, hoàn thành chỉ tiêu giao quân được giao.