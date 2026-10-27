Hòa An sản lượng lương thực vụ mùa ước đạt hơn 4.385 tấn

Nông dân xã Hòa An thu hoạch lúa vụ mùa.

Trong đó, xã gieo trồng 846,2 ha lúa vụ mùa, đạt 100% KH, năng suất đạt 43,3 tạ/ha, sản lượng đạt 3.666,03 tấn; 178 ha ngô, đạt 142,4% KH, năng suất đạt 40,4 tạ/ha, sản lượng đạt 719,12 tấn.

Theo đánh giá, vụ mùa tình hình dịch bệnh trên cây trồng diễn biến phức tạp; các đối tượng gây hại chủ yếu gồm: rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân… xuất hiện trên cây lúa gây thiệt hại trên 10,38 ha lúa vụ mùa, ngô hè thu do hạn hán kéo dài làm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng.

Hiện nay, bà con tập trung thu hoạch lúa vụ mùa, chăm sóc các cây trồng vụ hè thu và làm đất sản xuất vụ đông đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.