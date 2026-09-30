'Hòa âm Trung-Việt' quy tụ nghệ sỹ Việt Nam và Trung Quốc tại Nhà hát Hồ Gươm

Chương trình nghệ thuật “Hòa âm Trung-Việt” quy tụ nhiều nghệ sỹ tên tuổi của hai quốc gia. (Ảnh: BTC )

Tối 1/10, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), chương trình nghệ thuật “Hòa âm Trung-Việt” diễn ra nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949-1/10/2026).

Chương trình do Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam phối hợp với Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc tổ chức.

“Hòa âm Trung-Việt” được xây dựng trên sự kết hợp giữa các tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam, Trung Quốc và một số tác phẩm kinh điển của âm nhạc thế giới. Thông qua âm nhạc, chương trình tạo không gian giao lưu giữa nghệ sỹ hai nước, đồng thời giới thiệu những sắc màu nghệ thuật đặc trưng của mỗi quốc gia.

Tham gia chương trình có Nghệ sỹ Nhân dân Cồ Huy Hùng, nghệ sỹ piano Vũ Ngọc Linh, nghệ sỹ trumpet Wang Yubing; các ca sỹ Nguyễn Trường Linh, Đào Mác, soprano Zhou Xiaolin và tenor Wang Chong. Cùng biểu diễn còn có Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, hợp xướng của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân.

Dàn nhạc được chỉ huy bởi nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Công Duy đảm nhiệm vai trò chỉ đạo nghệ thuật và tổng đạo diễn chương trình.

Nội dung chương trình có sự chỉ đạo của ông Wang Ning, Chủ tịch Liên minh Nhà hát Thế giới, Giám đốc Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc và Thiếu tướng, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm.

“Hòa âm Trung-Việt” tiếp nối các hoạt động giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm thời gian qua. Sự tham gia của các nghệ sỹ, dàn nhạc và hợp xướng hai nước góp phần tạo nên một chương trình có sự đan xen giữa nhiều phong cách, tác phẩm và ngôn ngữ âm nhạc.

Thông qua hoạt động biểu diễn và hợp tác nghệ thuật, chương trình góp phần mở rộng giao lưu văn hóa, tăng cường sự kết nối giữa giới nghệ sỹ và công chúng Việt Nam, Trung Quốc./.