Hòa âm Trung - Việt: Nhịp cầu kết nối tình hữu nghị
Nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, vào tối 1/10, chương trình nghệ thuật “Hòa âm Trung–Việt” đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm. Sự kiện do Bộ Công an (Việt Nam) và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị nghệ thuật hai nước tổ chức, đã mang đến một không gian âm nhạc hàn lâm sâu sắc, góp phần thắt chặt tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoa-am-trung-viet-nhip-cau-ket-noi-tinh-huu-nghi-420356.htm