Hòa âm Trung - Việt: Nhịp cầu kết nối tình hữu nghị

Từng là loại rau dại mọc ở hàng rào, ven suối, rau lỗ bình giờ đây được nhiều người biết đến như một đặc sản lạ miệng. Từ cây mọc tự nhiên, một số nơi đã đưa giống rau này về trồng để cung cấp cho thị trường, khoảng 3 tháng bắt đầu cho thu hoạch, giá bán có thể lên tới 100.000 đồng/kg.