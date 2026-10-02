"Hòa âm Trung – Việt" - Giai điệu của tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc

Chương trình do Bộ Công an và Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam chủ trì tổ chức; Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc thực hiện.

Dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong.

Về phía Trung Quốc có ông Vương Quần, Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam; ông Vương Ninh, Chủ tịch Liên minh Nhà hát Thế giới, Giám đốc Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc.

Chương trình mở màn bằng phần trình diễn Quốc ca hai nước Việt Nam và Trung Quốc do Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội thể hiện, mở ra một không gian nghệ thuật nơi các tác phẩm Việt Nam, Trung Quốc và âm nhạc kinh điển thế giới được kết nối bằng ngôn ngữ âm nhạc.

Khán giả được thưởng thức nhiều tác phẩm nổi tiếng, từ những giai điệu mang đậm dấu ấn văn hóa của mỗi quốc gia đến những tác phẩm đã trở thành di sản chung của âm nhạc thế giới.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự chương trình

Trong số đó có Ngày hội của Đặng Hữu Phúc; Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài với phần biểu diễn của nghệ sĩ violin Thiện Minh; Cảm xúc quê hương của Xuân Khải qua tiếng đàn nguyệt của NSND Cồ Huy Hùng; Bạn và tôi – ca khúc chủ đề Thế vận hội mùa Hè Bắc Kinh 2008 do nghệ sĩ Wang Yubing trình diễn trumpet; Xin hỏi đường ở nơi nào trong phim Tây Du Ký qua phần thể hiện của nghệ sĩ Đào Mác.

Đáng chú ý, ca khúc Hà Nội, niềm tin và hy vọng của nhạc sĩ Phan Nhân được soprano Zhou Xiaolin cùng các nghệ sĩ hợp xướng thể hiện.

Bên cạnh đó là O Sole Mio do nghệ sĩ Trường Linh biểu diễn cùng các aria nổi tiếng trong các vở Hamlet và Turandot do nghệ sĩ Đào Mác, nghệ sĩ Wang Chong thể hiện.

Việc đan xen các tác phẩm Việt Nam, Trung Quốc và âm nhạc kinh điển thế giới tạo nên một hành trình nghệ thuật đa sắc màu. Mỗi tác phẩm mang theo dấu ấn văn hóa riêng, đồng thời góp phần cho thấy những điểm gặp gỡ trong đời sống âm nhạc của hai quốc gia.

Tiết mục trong chương trình

Sự kết hợp nhiều phong cách và ngôn ngữ âm nhạc vừa gợi lên những ký ức văn hóa quen thuộc, vừa tạo nên không gian để nghệ sĩ hai nước cùng thể hiện khả năng sáng tạo và đối thoại nghệ thuật.

Chương trình có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Trần Nhật Minh; hợp xướng của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân; NSND Cồ Huy Hùng, nghệ sĩ piano Vũ Ngọc Linh, nghệ sĩ trumpet Wang Yubing cùng các ca sĩ Nguyễn Trường Linh, Đào Mác, soprano Zhou Xiaolin, tenor Wang Chong.

Sự hiện diện của các nghệ sĩ hai nước không chỉ làm phong phú màu sắc của chương trình mà còn trực tiếp thể hiện tinh thần hữu nghị, hợp tác và cùng sáng tạo nghệ thuật.

Chương trình khép lại với tác phẩm Việt Nam - Trung Hoa của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, với sự tham gia của các nghệ sĩ Zhou Xiaolin, Wang Chong, Trường Linh, Đào Mác cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội và các nghệ sĩ hợp xướng.

Chương trình Hòa âm Trung - Việt có sự chỉ đạo nội dung của ông Vương Ninh, Chủ tịch Liên minh Nhà hát Thế giới, Giám đốc Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc và Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm. NSND Bùi Công Duy đảm nhiệm vai trò chỉ đạo nghệ thuật và Tổng đạo diễn.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, Hòa âm Trung - Việt đưa khán giả đến với những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam, Trung Quốc và âm nhạc kinh điển thế giới, qua đó tạo nên một không gian giao lưu nghệ thuật giàu màu sắc.

Từ những giai điệu quen thuộc đến những tác phẩm kinh điển, sự hòa quyện giữa nghệ sĩ hai nước đã góp phần đưa các giá trị của tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc đến gần hơn với công chúng, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của ngoại giao văn hóa trong kết nối và tăng cường sự hiểu biết giữa hai quốc gia.