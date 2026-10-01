Hòa âm Trung - Việt: Cuộc hội ngộ của những giai điệu hữu nghị

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Phía đại biểu Trung Quốc có ông Vương Quần, Đại biện lâm thời Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam; ông Vương Ninh, Chủ tịch Liên minh Nhà hát Thế giới, Giám đốc Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc.

Chương trình nghệ thuật “Hòa âm Trung - Việt” có sự chỉ đạo nội dung của ông Vương Ninh, Chủ tịch Liên minh Nhà hát Thế giới, Giám đốc Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc và Thiếu tướng, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm. Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Công Duy đảm nhiệm vai trò chỉ đạo nghệ thuật và Tổng đạo diễn.

Chương trình nghệ thuật “Hòa âm Trung - Việt” nhân Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2026). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Trần Nhật Minh; hợp xướng của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân; Nghệ sĩ Nhân dân Cồ Huy Hùng, nghệ sĩ piano Vũ Ngọc Linh, nghệ sĩ trumpet Wang Yubing; các ca sĩ: Nguyễn Trường Linh, Đào Mác, soprano Zhou Xiaolin, tenor Wang Chong.

Quốc ca hai nước Việt Nam và Trung Quốc do Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội thể hiện đã mở màn cho phần trình diễn. Tiếp đó là các tác phẩm như “Ngày hội” của Đặng Hữu Phúc, “Cảm xúc quê hương” của Xuân Khải do Nghệ sĩ Nhân dân Cồ Huy Hùng biểu diễn đàn nguyệt; “Bạn và tôi” (bài hát chủ đề Thế vận hội mùa Hè Bắc Kinh 2008) do nghệ sĩ Wang Yubing trình diễn trumpet; “Xin hỏi đường ở nơi nào” trong phim Tây Du Ký qua phần thể hiện của nghệ sĩ Đào Mác...

Đáng chú ý, khán giả được thưởng thức ca khúc “Hà Nội, niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân, qua giọng soprano Zhou Xiaolin cùng các nghệ sĩ hợp xướng; “O Sole Mio” do nghệ sĩ Trường Linh biểu diễn; các aria nổi tiếng trong vở “Hamlet” và “Turandot” do nghệ sĩ Đào Mác, nghệ sĩ Wang Chong thể hiện... Chương trình khép lại với tác phẩm “Việt Nam - Trung Hoa” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận với sự tham gia của các nghệ sĩ Zhou Xiaolin, Wang Chong, Trường Linh, Đào Mác cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội và các nghệ sĩ hợp xướng.

Một tiết mục tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, chương trình nghệ thuật “Hòa âm Trung - Việt” đưa khán giả đến với những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam, Trung Quốc và âm nhạc kinh điển thế giới. Các tiết mục được sắp xếp đan xen, tạo nên hành trình nghệ thuật đa sắc màu, từ những giai điệu mang đậm dấu ấn văn hóa mỗi quốc gia đến những tác phẩm đã trở thành di sản chung của âm nhạc thế giới.

Chia sẻ cảm xúc khi tham gia chương trình, nghệ sĩ Trường Linh cho biết, anh rất vinh dự khi được góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hòa âm Trung - Việt”, được đứng trên sân khấu cùng các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc. Theo nghệ sĩ Trường Linh, đây là một sự kiện văn hóa, chính trị có ý nghĩa, với sự tham gia của nghệ sĩ hai quốc gia, giới thiệu những tác phẩm đặc trưng, giàu giá trị truyền thống của Việt Nam, đồng thời mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm tiêu biểu của Trung Quốc và thế giới.

Chương trình nghệ thuật “Hòa âm Trung - Việt” nhân Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2026). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Nghệ sĩ Trường Linh chia sẻ, thông qua chương trình, anh cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu và giới thiệu với bạn bè Trung Quốc những nét văn hóa đặc trưng, những giá trị tốt đẹp và tinh thần của dân tộc Việt Nam, đồng thời tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa, con người Trung Quốc…

Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc trên cùng sân khấu không chỉ tạo nên sự phong phú về ngôn ngữ âm nhạc, còn mở ra cơ hội để nghệ sĩ hai nước giao lưu, học hỏi và cùng sáng tạo. Từ những giai điệu mang dấu ấn riêng của mỗi dân tộc đến những tác phẩm kinh điển của thế giới, âm nhạc trở thành cầu nối giúp công chúng cảm nhận rõ hơn những điểm tương đồng trong đời sống văn hóa, nghệ thuật của hai nước.