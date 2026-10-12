Hòa Al Shamal 0-0, Tractor Sazi chưa thể bứt lên khỏi nhóm cuối

📊 Xem thống kê chi tiết trận Tractor Sazi 0-0 Al Shamal: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-tractor-sazi-0-0-al-shamal-tran-hoa-khong-ban-thang-469031.html

Tractor Sazi0 - 0Al ShamalKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Tractor Sazi tiếp đón Al Shamal.

13'Al Shamal chủ động cầm bóng kiểm soát thế trận

Trận đấu trôi qua những phút đầu với thế trận nghiêng hẳn về quyền kiểm soát cho Al Shamal khi đội khách giữ bóng tới 34% - 66% và đã có phạt góc 0 - 1. Phía bên kia, Tractor Sazi nhập cuộc khá thận trọng, buộc phải phạm lỗi 2 - 0 để ngăn chặn các đợt lên bóng của đối phương trong bối cảnh tỷ số vẫn là 0-0.

25'Al Shamal lấn lướt kiểm soát bóng

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Al Shamal đang là đội chủ động cầm trịch trận đấu với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 35% - 65%. Dẫu vậy, thế trận diễn ra khá giằng co và khan hiếm cơ hội khi tổng số pha dứt điểm giữa hai đội mới dừng lại ở 0 - 1, chưa bên nào có cú sút trúng đích nào.

37'Thế trận giằng co và khan hiếm cơ hội

Trôi về cuối hiệp một ở phút 37', trận đấu vẫn diễn ra trong thế giằng co chặt chẽ khi tỷ số tạm thời là 0-0. Dù Al Shamal nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 43% - 57%, cả hai đội đều tỏ ra bế tắc trong khâu tấn công với vỏn vẹn 2 - 2 lần dứt điểm và chưa bên nào có nổi pha bóng trúng đích (0 - 0).

44'Nassim Benaissa nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 44, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Nassim Benaissa bên phía Al Shamal sau một pha phạm lỗi. Thế trận trên sân Sultan Qaboos Sports Complex vẫn diễn ra giằng co khi tỷ số tạm thời giữ nguyên 0-0 trước giờ nghỉ.

45'Tractor Sazi điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, Tractor Sazi quyết định làm mới đội hình khi tung Mehdi Shiri vào sân thế chỗ Seyed Mehdi Hosseini. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 0-0 và cả hai đội đều chưa có cú dứt điểm trúng đích nào (0-0), sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đại diện Iran tạo thêm nét tươi mới trong khâu tấn công.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Thế trận giằng co đầu hiệp hai

Bước sang phút 50, trận đấu vẫn diễn ra trong thế giằng co chặt chẽ khi hai đội hòa 0-0. Dù Al Shamal nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 47% - 53%, Tractor Sazi lại tích cực bắn phá hơn với số pha dứt điểm 4 - 2, nhưng cả hai bên đều chưa một lần đưa bóng trúng đích (0 - 0).

62'Thế trận giằng co và khan hiếm cơ hội

Bước sang phút 62, trận đấu vẫn diễn ra trong thế giằng co khi Al Shamal nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 48% - 52%. Cả hai đội đều gặp khó trong khâu tiếp cận khung thành đối phương, thể hiện qua tổng số pha dứt điểm chỉ là 5 - 4 và số lần trúng đích khiêm tốn 0 - 1, khiến bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa thể xuất hiện.

67'Tractor Sazi làm mới hàng công

Phút 67, Tractor Sazi thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Tomislav Štrkalj được tung vào sân thế chỗ Shahriyar Moghanloo. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, đội bóng đang nỗ lực tìm kiếm đột biến để khai thông thế bế tắc.

71'Al Shamal điều chỉnh nhân sự ở phút 71

Phút 71, Al Shamal thực hiện sự thay đổi người khi Mowafak Awad được tung vào sân thế chỗ Michel Termanini. Khi tỷ số vẫn đang là 0-0 và thế trận giằng co nghẹt thở, sự xuất hiện của Awad được kỳ vọng sẽ tạo ra nét tươi mới cho đội bóng.

74'Thế trận cân bằng và bế tắc

Bước sang phút 74, trận đấu vẫn giằng co quyết liệt khi tỷ lệ kiểm soát bóng chia đều 50% - 50% cho cả hai bên. Đôi bên cùng tạo ra số pha dứt điểm ngang ngửa 6 - 6 và 3 - 3 quả phạt góc, nhưng sự thiếu sắc bén khiến bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa thể xuất hiện.

82'Al Shamal làm mới nhân sự ở những phút cuối

Phút 82, Al Shamal quyết định có sự thay đổi người khi Musab Khoder được tung vào sân thế chỗ Youssouf Sabaly. Khi tỷ số vẫn đang giằng co 0-0, sự điều chỉnh này có thể nhằm bổ sung thể lực để bảo toàn thế trận hoặc tìm kiếm cơ hội định đoạt trận đấu.

82'Tractor Sazi làm mới đội hình ở phút 82

Phút 82, Tractor Sazi có sự thay đổi nhân sự khi Saeid Karimazar được tung vào sân thế chỗ Milad Zakipour. Khi tỷ số vẫn đang là 0-0, ban huấn luyện đại diện Iran kỳ vọng làn gió mới này có thể giúp đội nhà tạo nên đột biến ở những phút cuối trận.

86'Thế trận giằng co những phút cuối

Bước sang phút 86, trận đấu vẫn diễn ra rất chặt chẽ với tỷ lệ cầm bóng cân bằng 49% - 51%. Tractor Sazi nhỉnh hơn đôi chút về số cơ hội với 10 - 7 pha dứt điểm (trúng đích 2 - 1), nhưng sự thiếu sắc bén khiến tỷ số vẫn chưa thể được khai thông.

88'Tractor Sazi làm mới đội hình ở phút 88

Phút 88, Tractor Sazi thực hiện quyền thay người khi Sadegh Moharrami được tung vào sân thế chỗ Danial Esmaeilifar. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, sự điều chỉnh này có thể nhằm tiếp thêm năng lượng cho đội bóng ở những phút thi đấu cuối cùng.

88'Tractor Sazi làm mới đội hình ở những phút cuối

Phút 88, Tractor Sazi thực hiện quyền thay đổi người khi Morteza Fazeli được tung vào sân thế chỗ Tibor Halilović. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 và thế trận giằng co, đội bóng kỳ vọng sự điều chỉnh nhân sự muộn này có thể tạo nên bước ngoặt ở những phút thi đấu ít ỏi còn lại.

KTKết thúc: Tractor Sazi 0-0 Al Shamal

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 00:57 13/10/2026

Tractor Sazi đang tìm cách bám sát nhóm trên, và khoảng cách với Al Shamal trên bảng xếp hạng chỉ là 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 12/10/2026 tại Sultan Qaboos Sports Complex. Với đội khách, đây là cơ hội để thu hẹp khoảng cách với đối thủ đang đứng trên mình sáu bậc.

Khoảng cách nhỏ, sức nặng lớn

Al Shamal hiện đứng hạng 8 với 1 điểm. Tractor Sazi xếp hạng 14 và chưa có điểm nào. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là một điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi thứ tự trên bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, vị trí của hai đội đang rất gần nhau về điểm số. Bất kỳ đội nào giành chiến thắng cũng sẽ có lợi thế tinh thần rõ rệt trước những vòng đấu kế tiếp.

Phong độ: Tractor Sazi chắc chắn hơn ở những trận gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, Tractor Sazi thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau hai trận thua liên tiếp trước đó. Chuỗi kết quả này cho thấy đội đang cố gắng ổn định lại sau giai đoạn khó khăn.

Ngược lại, Al Shamal thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, trận gần đây nhất của họ lại là một thất bại, sau hai chiến thắng liên tiếp. Phong độ của đội chủ nhà vì thế có phần chững lại ở thời điểm quan trọng.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Về tổng thể, Al Shamal có chuỗi kết quả tốt hơn trong 5 trận gần nhất, với số trận thắng nhiều hơn. Tuy vậy, cú trượt chân ở trận vừa qua có thể khiến họ thận trọng hơn khi bước vào cuộc đấu này.

Tractor Sazi cần giữ sự kiên định để tránh thêm một trận thua. Hai trận hòa trong chuỗi 5 trận gần nhất cho thấy đội có khả năng giữ nhịp độ trận đấu, và đây có thể là hướng đi phù hợp khi làm khách. Nếu giữ được sự chắc chắn và tận dụng cơ hội, họ hoàn toàn có thể tạo bất ngờ.

Với Al Shamal, yêu cầu là phản ứng nhanh sau thất bại gần nhất và tận dụng lợi thế về thứ hạng. Một kết quả tích cực sẽ giúp họ củng cố vị trí và nới rộng khoảng cách với nhóm phía dưới.

Nhận định

Hai đội đang ở rất gần nhau về điểm số, trong khi phong độ gần đây của mỗi bên đều có điểm sáng và điểm yếu riêng. Al Shamal nhỉnh hơn về thứ hạng và số trận thắng, còn Tractor Sazi có động lực lớn để thu hẹp khoảng cách.

Nhìn chung, đây là trận đấu cân bằng, nơi sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội sẽ quyết định kết quả. Cuộc đua tốp đầu vẫn còn dài, nhưng mỗi điểm số ở giai đoạn này đều có giá trị.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)