Hòa Al Khaleej Saihat 1-1, Al-Ettifaq lỡ thời cơ bứt phá lên nhóm đầu

📊 Xem thống kê chi tiết trận Al-Ettifaq 1-1 Al Khaleej Saihat: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Al-Ettifaq1 - 1Al Khaleej SaihatKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Al-Ettifaq tiếp đón Al Khaleej Saihat.

11'Thẻ vàng sớm cho Abdoulaye Kanté

Phút 11, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Abdoulaye Kanté của Al-Ettifaq sau một pha phạm lỗi. Việc cầu thủ này sớm phải nhận án phạt khiến đội chủ nhà cần thận trọng hơn trong khâu phòng ngự khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

13'Đôi công tốc độ trong những phút đầu

Sau hơn 10 phút đầu tiên, Al-Ettifaq dù nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 56% - 44% nhưng đội khách Al Khaleej Saihat mới là bên tạo ra nhiều sóng gió hơn. Tỷ số dứt điểm đang là 1 - 3 nghiêng về Al Khaleej Saihat, buộc thủ môn đội chủ nhà đã phải có 2 pha cứu thua để giữ sạch mành lưới.

14'Saleh Al Amri nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 14, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Saleh Al Amri bên phía Al Khaleej Saihat sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu diễn ra khá căng thẳng ngay từ những phút đầu khi cả hai đội đều sớm phải nhận thẻ phạt dù tỷ số vẫn đang là 0-0.

25'Thế trận giằng co nghẹt thở

Nửa đầu hiệp một trôi qua với thế trận cân bằng khi tỷ số vẫn là 0-0. Dù Al-Ettifaq nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (55% - 45%), Al Khaleej Saihat lại không hề lép vế với số lần dứt điểm 3 - 4 cùng 2 - 2 cú sút trúng đích chia đều cho đôi bên.

30'Al Khaleej Saihat buộc phải thay người sớm

Phút 30, Al Khaleej Saihat thực hiện sự thay đổi người đầu tiên khi Sultan Al-Dossari được tung vào sân để trám vị trí của Miguel Crespo da Silva. Đội khách phải có sự điều chỉnh nhân sự ngay trong hiệp một trong bối cảnh thế trận vẫn đang giằng co với tỷ số hòa 0-0.

37'Thế trận giằng co trước giờ nghỉ

Bước sang phút 37, Al-Ettifaq nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 56% - 44%, nhưng thế trận trên sân vẫn diễn ra hết sức cân bằng. Al Khaleej Saihat sẵn sàng tung ra những pha đáp trả khi vượt lên về tổng số cú dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 2), khiến tỷ số vẫn chưa thể được mở.

45'Al Khaleej Saihat điều chỉnh hàng công cuối hiệp một

Phút 45, Al Khaleej Saihat thực hiện sự thay đổi người khi Joshua King được tung vào sân thế chỗ Mateo Benegas. Đội khách hy vọng sự xuất hiện của tiền đạo này sẽ giúp cải thiện khâu dứt điểm để khai thông thế bế tắc trước Al-Ettifaq khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

45'Al Khaleej Saihat điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, Al Khaleej Saihat buộc phải thực hiện sự thay đổi người khi Marwan Al-Haidari được tung vào sân thay thế cho Anthony Moris. Quyết định điều chỉnh diễn ra ngay trước giờ nghỉ trong bối cảnh đội khách vẫn đang nỗ lực giữ tỷ số hòa 0-0 trước sức ép dứt điểm 11-6 từ phía Al-Ettifaq.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Al-Ettifaq gia tăng sức ép đầu hiệp hai

Bước sang phút 50, Al-Ettifaq tiếp tục nắm thế chủ động với thời lượng cầm bóng 58% - 42% và áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm (12 - 6). Dù đã có 4 pha dứt điểm trúng đích so với 2 của Al Khaleej Saihat, đội chủ nhà vẫn chưa thể tìm được bàn mở tỷ số khi thủ thành đối phương đã có tới 4 pha cứu thua xuất sắc.

57'Omar Mascarell nhận thẻ vàng

Phút 57, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Omar Mascarell sau một pha phạm lỗi. Đây là thẻ phạt thứ hai của Al Khaleej Saihat kể từ đầu trận trong bối cảnh họ đang phải gồng mình phòng ngự khi tỷ số vẫn là 0-0.

62'Al-Ettifaq gia tăng sức ép tìm bàn mở tỷ số

Bước sang phút 62, Al-Ettifaq hoàn toàn nắm giữ thế chủ động với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 61% - 39%. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương khi áp đảo về số lần dứt điểm 15 - 6 (trúng đích 5 - 2) cùng 6 - 2 quả phạt góc, song hàng thủ Al Khaleej Saihat vẫn đang kiên cường đứng vững để bảo toàn tỷ số 0-0.

65'Al Khaleej Saihat làm mới hàng công với Musa Barrow

Phút 65, Al Khaleej Saihat quyết định có sự thay đổi nhân sự khi tung Musa Barrow vào sân thế chỗ Saleh Al Amri. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 và đội khách lép vế về thế trận, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại đột biến cho mặt trận tấn công.

68'Joshua King đá phạt đền mở tỷ số trận đấu

Phút 68, Joshua King thực hiện thành công quả đá phạt đền chuẩn xác, đưa Al Khaleej Saihat vươn lên dẫn trước 0-1. Bàn thắng mở tỷ số đầy quý giá giúp đội khách vượt lên dù phải chịu sức ép lớn trước Al-Ettifaq trên sân khách.

74'Al-Ettifaq điều chỉnh hàng công ở phút 74

Phút 74, Al-Ettifaq thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Saud Haroun được tung vào sân để thế chỗ cho Moussa Dembélé. Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới tuyến đầu nhằm tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị dẫn trước 0-1.

74'Al-Ettifaq dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 74, Al-Ettifaq đang nỗ lực gia tăng sức ép với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 61% - 39% và tung ra tới 19 - 8 pha dứt điểm (trúng đích 6 - 4). Dẫu vậy, Al Khaleej Saihat vẫn thi đấu tập trung để bảo toàn cách biệt mong manh 0-1 trước áp lực liên tục từ đội chủ nhà.

75'Al-Ettifaq điều chỉnh nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 75, Al-Ettifaq quyết định rút Madallah Al-Olayan ra nghỉ và tung Meshal Al-Aeli vào sân. Đang bị Al Khaleej Saihat dẫn trước 0-1 ngay trên sân nhà, đội chủ nhà buộc phải làm mới đội hình nhằm gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ.

76'Bersant Celina tỏa sáng đưa trận đấu về vạch xuất phát

Phút 76, Bersant Celina đã lên tiếng đúng lúc để ghi bàn thắng quý giá cho Al-Ettifaq, quân bình tỷ số 1-1. Pha lập công này giúp đội chủ nhà tìm lại hy vọng sau những nỗ lực ép sân liên tục trước Al Khaleej Saihat.

78'Al-Ettifaq điều chỉnh nhân sự sau bàn gỡ hòa

Phút 78, Al-Ettifaq quyết định thay người khi Marzouq Tambakti được tung vào sân thế chỗ Radhi Al Oteibi. Ngay sau khi đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1, đội chủ nhà lập tức có sự điều chỉnh nhằm làm mới đội hình cho những phút thi đấu quyết định.

80'Al Khaleej Saihat làm mới đội hình

Phút 80, Al Khaleej Saihat thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Thamer Al-Khaibri được tung vào sân thế chỗ Nawaf Al-Sadi. Đội khách nỗ lực tìm kiếm luồng gió mới nhằm tạo đột biến sau khi tỷ số đang là 1-1.

81'Al-Ettifaq làm mới nhân sự tìm kiếm chiến thắng

Phút 81, Al-Ettifaq quyết định đưa Yasir Al-Shammari vào sân thay thế cho Khalid Al-Ghannam. Sau khi gỡ hòa 1-1, đội chủ nhà nỗ lực làm mới sức sống cho những pha lên bóng nhằm tìm kiếm trọn vẹn 3 điểm trong thời gian còn lại.

86'Al-Ettifaq gia tăng sức ép tìm bàn thắng

Bước sang phút 86, Al-Ettifaq vẫn đang miệt mài dồn ép nhằm tìm kiếm bàn thắng định đoạt trận đấu khi nắm tới 60% - 40% thời lượng cầm bóng. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn về thế trận với tỷ lệ dứt điểm 21 - 9 cùng 11 - 3 quả phạt góc, nhưng hàng thủ Al Khaleej Saihat vẫn đang kiên cường chống đỡ khi tỷ số tạm thời là 1-1.

87'VAR từ chối bàn thắng của Jordan Larsson

Phút 87, Jordan Larsson đưa được bóng vào lưới nhưng sau khi tham khảo VAR, bàn thắng của Al-Ettifaq đã không được công nhận. Đội chủ nhà lỡ cơ hội vượt lên dẫn trước đầy đáng tiếc ở những phút cuối trận.

88'Al-Khateeb nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 88, Abdullah Al-Khateeb bên phía Al-Ettifaq phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài do lỗi phản ứng. Tình huống diễn ra ngay sau pha can thiệp của VAR, trong bối cảnh đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm chiến thắng khi tỷ số vẫn là 1-1.

89'Saud Haroun dính thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 89, Saud Haroun của Al-Ettifaq phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trận đấu đang trôi về những phút cuối với không khí vô cùng căng thẳng khi liên tiếp các án phạt được rút ra.

89'Miguel Crespo da Silva nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 89, Miguel Crespo da Silva bên phía Al Khaleej Saihat phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Không khí trên sân Al Ettifaq Club Stadium trở nên vô cùng căng thẳng vào những phút cuối trận khi cầu thủ đôi bên liên tục có những va chạm và tranh cãi gay gắt.

90+1'Majed Omar Kanabah nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+1', Majed Omar Kanabah bên phía Al Khaleej Saihat phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trôi về những phút bù giờ đầy căng thẳng khi tỷ số vẫn đang là 1-1 và hai đội liên tục có các pha vào bóng quyết liệt.

KTKết thúc: Al-Ettifaq 1-1 Al Khaleej Saihat

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 23:54 10/10/2026

Cuộc chạm trán giữa Al-Ettifaq và Al Khaleej Saihat diễn ra vào lúc 21h55 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Al Ettifaq Club Stadium mang ý nghĩa giải tỏa áp lực rất lớn. Cả hai đội bóng bước vào màn so tài này đều chung một mục tiêu duy nhất: giành trọn vẹn điểm số để chặn đứng chuỗi ngày thi đấu sa sút thời gian qua.

Khát khao chặn đứng chuỗi phong độ đi xuống

Đội chủ nhà Al-Ettifaq đang trải qua giai đoạn thi đấu không đạt được kỳ vọng. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này chỉ có 1 chiến thắng, để hòa 2 trận và phải nhận 2 thất bại liên tiếp ở những lượt đấu mới đây. Sự chững lại về mặt kết quả khiến Al-Ettifaq hiện dậm chân ở vị trí thứ 8 với 11 điểm. Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc của Al Ettifaq Club Stadium là điểm tựa then chốt để họ xốc lại tinh thần thi đấu.

Ở bên kia chiến tuyến, tình cảnh của Al Khaleej Saihat thậm chí còn đáng lo ngại hơn. Đội khách chưa nếm mùi chiến thắng trong 5 trận gần nhất, khi chỉ thu về 3 trận hòa xen kẽ 2 trận thua. Việc liên tiếp đánh rơi điểm số khiến Al Khaleej Saihat tụt xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 5 điểm. Một kết quả khả quan trên sân khách là điều tối quan trọng để họ chấm dứt chuỗi phong độ ảm đạm.

Ưu thế đối đầu ủng hộ đội chủ nhà

Bên cạnh lợi thế sân bãi, lịch sử chạm trán gần đây cũng đang nghiêng rõ rệt về phía Al-Ettifaq. Thống kê qua 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên ghi nhận Al-Ettifaq giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua đúng 1 trận trước Al Khaleej Saihat, không có bất kỳ trận hòa nào xuất hiện. Điểm tựa tâm lý từ những lần đối đầu trước sẽ mang lại sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ chủ nhà trong việc làm chủ thế trận.

Tuy nhiên, Al Khaleej Saihat chắc chắn không dễ dàng chấp nhận lép vế khi bước đường cùng buộc họ phải chơi thận trọng và quyết tâm hơn. Thế trận dự kiến sẽ giằng co khi cả hai câu lạc bộ đều ưu tiên sự an toàn nơi hậu phương nhằm tránh việc nhận bàn thua sớm, trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng định đoạt trận đấu.

Nhận định xu hướng thế trận

Với khoảng cách 6 điểm trên bảng thứ bậc cùng ưu thế đối đầu vượt trội, Al-Ettifaq được đánh giá nắm giữ nhiều cơ hội chủ động hơn. Nếu khắc phục được sự thiếu tập trung ở khâu dứt điểm và củng cố hệ thống phòng ngự, đội chủ sân Al Ettifaq Club Stadium hoàn toàn có thể hiện thực hóa mục tiêu giành lấy một kết quả khả quan để cải thiện tình hình điểm số.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)