Hoa - Á hậu vướng nghi vấn lập nhóm chat 'nấu xói', ban tổ chức MUV lên tiếng

Từ tối 11/10, đông đảo cộng đồng mạng, đặc biệt là những người hâm mộ sắc đẹp bất ngờ truyền tay nhau những hình ảnh chụp màn hình ghi lại đoạn tin nhắn trong nhóm trò chuyện được cho là có sự tham gia của Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh - Miss Universe Vietnam 2026, Á hậu Trịnh Mỹ Anh và một số thành viên trong ê-kíp.

Điều khiến dư luận xôn xao là các tin nhắn mang hàm ý "nấu xói" các nhân vật như: Hoa hậu Kỳ Duyên, MC Thanh Thanh Huyền, Á hậu Hồng Đăng cùng giám khảo cuộc thi là người mẫu Lâm Ngân.

Một tài khoản hiển thị tên "Quynh" (được cho là của Hoa hậu Quỳnh Anh) bị phát hiện sử dụng những bình luận thiếu tinh tế khi nói về khoảnh khắc được Hoa hậu Kỳ Duyên ôm chúc mừng lúc đăng quang Miss Universe Vietnam 2026. Ngoài ra, tài khoản này còn chê bai giám khảo Lâm Ngân thiếu năng lực chuyên môn.

Khoảnh khắc tương tác thân thiết của Kỳ Duyên và Quỳnh Anh lúc trao vương miện.

Dù thông tin về chủ sở hữu các tài khoản trong nhóm chat chưa được xác thực và người trong cuộc chưa lên tiếng giải thích, vụ ồn ào này vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Một số nhân vật được nhắc tên bất ngờ có động thái "úp mở".

Giám khảo Lâm Ngân chia sẻ trạng thái trên trang cá nhân tối 11/10 với dòng cảm thán: "Cũng đủ wow rồi á". Cô cũng hé lộ đoạn tin nhắn được Hoa hậu Hương Giang (đồng giám khảo Miss Universe Vietnam 2026) hỏi thăm và cho rằng cô "ngồi không cũng hot".

Sáng 12/10, Á hậu Hồng Đăng cũng đăng dòng trạng thái "Thất vọng" trên trang cá nhân và nhận được sự tương tác từ Á hậu Nguyễn Diệu Huyền (Pháo), dù không chỉ rõ nguồn cơn sự việc.

Đến tối 12/10, Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 đăng thông cáo chính thức lên tiếng về vụ việc. Phía Ban Tổ chức cho biết đã ghi nhận thông tin về những đoạn tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội có nội dung liên quan đến các thí sinh tham gia cuộc thi năm nay. Trong thông báo, BTC khẳng định: "Trên tinh thần cầu thị và trách nhiệm, Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam và các bên liên quan đã tiếp nhận những phản hồi và đang tiến hành rà soát, xác minh thông tin nhằm có cơ sở xem xét, xử lý phù hợp".

BTC Miss Universe Vietnam 2026 cho biết đang tiến hành xác minh những tin nhắn có liên quan đến các thí sinh tham gia cuộc thi năm nay.

Phía BTC cũng cam kết sẽ tiếp tục ghi nhận những ý kiến đóng góp của khán giả với tinh thần trách nhiệm và thiện chí. Trước đó, đêm Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra vào tối 2/10 đã trao vương miện cho thí sinh Nguyễn Quỳnh Anh. Các vị trí Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về Trịnh Mỹ Anh, Emma Lê, Nguyễn Diệu Huyền (Pháo) và Trịnh Thị Hồng Đăng.