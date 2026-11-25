Đội tuyển U17 Việt Nam (áo đỏ) đã giành được điểm số lịch sử ở sân chơi World Cup sau trận hòa kịch tính với tỷ số 3-3 trước U17 New Zealand. (Ảnh: VFF)

Đại diện của Châu Đại Dương sớm vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Jack Clegg (số 14). (Ảnh: VFF)

Lê Sỹ Bách xâm nhập vòng cấm nhưng pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 20 bị hậu vệ bên phía U17 New Zealand truy cản. (Ảnh: VFF)

Lê Trọng Đại Nhân đối mặt khung thành trống nhưng lại đưa bóng đi lên trời. (Ảnh: VFF)

Đầu hiệp hai, Chu Ngọc Nguyễn Lực (số 10) tỏa sáng với pha đá phạt thành bàn từ góc hẹp, gỡ hòa 1-1 cho U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

U17 New Zealand nâng tỷ số lên 2-1 với bàn thắng của cầu thủ mang áo số 20, John Woldegiorgis (phải). (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam một lần nữa gỡ hòa với pha dứt điểm của Lê Trọng Đại Nhân (số 9). (Ảnh: VFF)

Bàn thắng thứ 3 của U17 New Zealand ở phút thứ 66 buộc các cầu thủ áo đỏ phải dồn lên tấn công ở khoảng thời gian cuối trận. (Ảnh: VFF)

'Quả ngọt' đến với U17 Việt Nam khi Trương Nguyễn Duy Khang đánh đầu cận thành, gỡ hòa 3-3 ở phút bù giờ. (Ảnh: VFF)

Với 1 điểm giành được, U17 Việt Nam tạm xếp thứ 7 trong nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.(Ảnh: VFF)

Ở lượt trận cuối, U17 Việt Nam cần hướng đến một chiến thắng trước U17 Mali để nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vào vòng knock-out. (Ảnh: VFF)