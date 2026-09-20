📊 Xem thống kê chi tiết trận Santa Clara 0-0 SC Braga: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Santa Clara0 - 0SC BragaKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Santa Clara tiếp đón SC Braga.

12'SC Braga kiểm soát bóng áp đảo

Sau hơn 10 phút bóng lăn, SC Braga nhanh chóng áp đặt thế trận khi nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội 61% - 39% trước Santa Clara. Dù vậy, nhịp độ tấn công vẫn chưa thực sự bùng nổ khi đội khách mới chỉ có 0 - 1 pha dứt điểm và đôi bên vẫn chưa lần nào đưa bóng đi trúng đích.

24'SC Braga kiểm soát bóng áp đảo

Nửa đầu hiệp một chứng kiến quyền kiểm soát bóng vượt trội của SC Braga với thời lượng lên tới 63%, đẩy Santa Clara (37%) phải lùi sâu phòng ngự. Dẫu vậy, các pha lên bóng của đội khách vẫn thiếu tính đột biến khi số cú dứt điểm 1 - 3 giữa hai bên vẫn chưa một lần đi trúng đích, khiến tỷ số tiếp tục giằng co ở mốc 0-0.

29'Tiago Ribeiro nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 29, tiền vệ Tiago Ribeiro bên phía Santa Clara phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Thế trận trên sân Estádio de São Miguel vẫn đang diễn ra giằng co với tỷ số 0-0 khi hai đội chưa có nổi một pha dứt điểm trúng đích.

36'Adrian Bajrami nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 36, trọng tài quyết định rút thẻ vàng phạt Adrian Bajrami bên phía SC Braga sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Estádio de São Miguel đang diễn ra khá giằng co với tỷ số hòa 0-0 và đôi bên đều chưa thể tạo ra cú dứt điểm trúng đích nào.

36'SC Braga nhỉnh hơn về thế trận

Trôi qua phút 36, SC Braga là đội kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 55% so với 45% của Santa Clara. Đội khách cũng vượt trội về nỗ lực hãm thành với số pha dứt điểm 1-4, dù vậy cả hai bên vẫn chưa có pha bóng trúng đích nào (0-0) và tỷ số vẫn giữ ở mức 0-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Thế trận giằng co đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, trận đấu vẫn diễn ra rất chặt chẽ với tỷ số hòa 0-0 khi cả hai bên đều chưa tạo ra được cơ hội thực sự rõ nét. Dù SC Braga nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 47% - 53%, nhưng thông số dứt điểm vẫn đang giữ mức cân bằng 4 - 4 và trúng đích là 0 - 0, phản ánh sự thận trọng cùng số pha phạm lỗi khá nhiều (6 - 9).

55'SC Braga làm mới hàng công ở phút 55

Phút 55, SC Braga quyết định có sự điều chỉnh nhân sự trên sân. Cầu thủ Gabriel Silva được tung vào sân để thế chỗ cho Gabriel Martínez Aguilera nhằm tìm kiếm nét tươi mới cho các pha lên bóng.

55'SC Braga điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 55, ban huấn luyện SC Braga quyết định làm mới thế trận khi rút Jovan Milosevic ra nghỉ và tung Denis Huseinbasic vào sân nhằm tìm kiếm sự đột biến trên hàng tấn công.

56'João Moutinho nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 56, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo tiền vệ João Moutinho của SC Braga sau một pha vào bóng phạm lỗi. Trận đấu trên sân Estádio de São Miguel vẫn đang diễn ra vô cùng giằng co với tỷ số hòa 0-0 khi cả Santa Clara lẫn SC Braga đều chưa thể tạo ra bước ngoặt.

61'Thế trận giằng co nghẹt thở

Bước qua phút 60, trận đấu vẫn diễn ra rất chặt chẽ với tỷ số 0-0. Thế trận khá cân bằng khi Santa Clara nhỉnh hơn đôi chút về kiểm soát bóng với 52% - 48%, đồng thời đôi bên cùng có số lần dứt điểm ngang ngửa 5 - 5 nhưng độ chuẩn xác còn rất hạn chế khi tỷ lệ trúng đích mới là 1 - 0.

63'Santa Clara tăng cường nhân sự tuyến giữa

Phút 63, Santa Clara quyết định làm mới đội hình khi tung Dani Borges vào sân thay cho Tiago Ribeiro, cầu thủ trước đó đã phải nhận một thẻ vàng. Trong bối cảnh trận đấu vẫn giằng co với tỷ số 0-0, sự thay đổi này có thể nhằm mang lại nét tươi mới cho lối chơi của đội chủ nhà.

65'SC Braga điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ

Phút 65, SC Braga tiến hành sự thay đổi nhân sự khi Sergio Barcia được tung vào sân để thế chỗ Adrian Barisic. Trong bối cảnh thế trận vẫn giằng co với tỷ số hòa 0-0, đội khách cần sự tươi mới nhằm đảm bảo độ an toàn cho tuyến phòng ngự.

65'SC Braga rút João Moutinho khỏi sân

Phút 65, SC Braga thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Demir Ege Tıknaz được tung vào sân để thay thế João Moutinho. Đội khách làm mới tuyến giữa trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 và Moutinho trước đó cũng đã phải nhận một thẻ vàng.

69'Lucas Soares nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 69, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Lucas Soares của Santa Clara sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Estádio de São Miguel vẫn đang diễn ra vô cùng giằng co với tỷ số 0-0 khi hai đội tiếp tục chơi chặt chẽ.

71'Santa Clara tăng cường hàng công với Welinton Torrão

Phút 71, Santa Clara thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Welinton Torrão được tung vào sân thế chỗ Brenner Lucas Goncalves Santos. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang giằng co 0-0, đội chủ nhà kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại luồng gió mới để tìm kiếm bàn thắng khai thông bế tắc.

71'Santa Clara tăng cường hàng công tìm bàn thắng

Phút 71, Santa Clara quyết định làm mới hàng công khi rút Gonçalo Paciência ra nghỉ để nhường chỗ cho Luis Fernando Santos Oliveira. Trong thế trận giằng co với tỷ số hòa 0-0, đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm đột biến nhằm hướng tới trọn vẹn 3 điểm trên sân Estádio de São Miguel.

73'Lucas França nhận thẻ vàng vì câu giờ

Phút 73, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo thủ thành Lucas França của Santa Clara vì lỗi câu giờ. Trận đấu vẫn đang bế tắc với tỷ số 0-0 khi cả hai bên chỉ mới có vỏn vẹn 1 cú dứt điểm trúng đích mỗi đội.

73'Thế trận giằng co nghẹt thở

Bước sang phút 73, đôi bên vẫn giằng co quyết liệt với tỷ số hòa 0-0. SC Braga nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (54% so với 46%) và số pha dứt điểm (7-6), nhưng độ sắc bén lại tương đương khi mỗi bên mới chỉ có 1-1 lần sút trúng đích.

77'Dani Borges nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 77, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Dani Borges bên phía Santa Clara sau một pha phạm lỗi. Thế trận trên sân Estádio de São Miguel vẫn đang diễn ra vô cùng giằng co với tỷ số 0-0 khi hai đội tiếp tục chơi quyết liệt trong những phút cuối.

81'Jean-Baptiste Gorby nhận thẻ vàng ở phút 81

Phút 81, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Jean-Baptiste Gorby bên phía SC Braga sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Estádio de São Miguel đang trôi về những phút cuối với sự căng thẳng gia tăng khi tỷ số vẫn là 0-0.

85'SC Braga tăng cường hàng công ở những phút cuối

Phút 85, SC Braga thực hiện quyền thay đổi người khi Tommy Marqués được tung vào sân thế chỗ Ricardo Horta. Đội khách nỗ lực tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

85'Thế trận giằng co nghẹt thở ở những phút cuối

Bước sang phút 85, trận đấu vẫn duy trì thế cân bằng căng thẳng khi tỷ số vẫn là 0-0. Dù SC Braga nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 48% - 52% và dứt điểm 6 - 8, nhưng độ chuẩn xác của hai bên đều rất hạn chế với số pha trúng đích dừng ở mức 1 - 1.

90+2'Santa Clara thay người ở phút bù giờ

Ở phút 90+2', Santa Clara quyết định đưa Joao Vasconcelos vào sân để thế chỗ Vinicius lopes. Đội chủ nhà dường như muốn làm mới đội hình nhằm bảo toàn thế trận chặt chẽ khi tỷ số vẫn đang là 0-0 trước SC Braga.

KTKết thúc: Santa Clara 0-0 SC Braga

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 01:54 21/09/2026

Vào lúc 00:00 ngày 21/09/2026, sân vận động Estádio de São Miguel sẽ chứng kiến màn đọ sức đáng chú ý giữa Santa Clara và SC Braga. Điểm nhấn lớn nhất trước giờ bóng lăn chính là việc cả hai đội bóng đều đang duy trì điểm rơi phong độ rất cao, tạo nên sức hút lớn cho cuộc chạm trán này.

Santa Clara duy trì chuỗi trận thăng hoa

Đội chủ nhà Santa Clara đang trải qua giai đoạn thi đấu vô cùng ấn tượng. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ hòa 1 trận, thể hiện sự ổn định tuyệt đối trong lối chơi. Phong độ thuyết phục này giúp Santa Clara vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 14 điểm.

Lợi thế sân nhà Estádio de São Miguel cùng sự tự tin cao độ từ chuỗi trận bất bại là điểm tựa lớn cho Santa Clara. Đội bóng đang cho thấy khả năng duy trì nhịp độ ổn định và tận dụng tối đa cơ hội để giành trọn vẹn điểm số trong từng vòng đấu.

SC Braga bám đuổi với phong độ tích cực

Bên kia chiến tuyến, SC Braga cũng không hề kém cạnh khi thể hiện phong độ thi đấu hết sức thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội khách đã giành được 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại. Hiện tại, SC Braga đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng với 10 điểm.

Khoảng cách về điểm số không làm giảm đi sự nguy hiểm của SC Braga. Lối chơi chủ động cùng tinh thần thi đấu kiên cường giúp đội khách luôn là đối thủ khó chịu đối với bất kỳ câu lạc bộ nào.

Lịch sử đối đầu và cục diện trận đấu

Xét về thành tích chạm trán trong 5 lần gần nhất, SC Braga chiếm ưu thế rõ rệt khi giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và Santa Clara chỉ có 1 lần giành trọn vẹn niềm vui. Thành tích quá khứ này mang lại sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ khách trong chuyến làm khách lần này.

Dẫu vậy, với việc cả hai câu lạc bộ đều đang đạt phong độ rất cao ở thời điểm hiện tại, 90 phút sắp tới trên sân Estádio de São Miguel hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ và hấp dẫn, nơi bản lĩnh của từng đội bóng sẽ định đoạt kết quả trận đấu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)