'Họ' Vin đồng loạt tăng mạnh kéo chỉ số, VN-Index đảo chiều ngoạn mục

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối tuần (25/9) với màn đảo chiều đáng chú ý. Sau những rung lắc mạnh trong phiên sáng, lực cầu gia tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã thuộc hệ sinh thái Vingroup, giúp VN-Index chuyển từ trạng thái giằng co sang tăng điểm trong phiên chiều.

Diễn biến này diễn ra sau hai phiên thị trường giảm sâu liên tiếp, khiến tâm lý nhà đầu tư vẫn tương đối thận trọng. Dòng tiền chưa cho thấy sự lan tỏa trên diện rộng mà chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn và những mã có diễn biến riêng.

VN-Index tăng mạnh, nhưng phần lớn cổ phiếu trên HoSE vẫn chìm trong sắc đỏ.

Kết phiên, VN-Index tăng 10,02 điểm lên 1.785,11 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản trên HoSE tiếp tục suy giảm khi tổng giá trị giao dịch đạt gần 15.200 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 1.400 tỷ đồng so với phiên trước.

Tâm điểm của phiên giao dịch là nhóm cổ phiếu “họ” Vin khi nhiều mã đồng loạt tăng giá: VHM tăng 5,66%, VPL tăng 2,18%, VRE tăng 1,45%, trong khi VIC tăng 0,87%.

Với lợi thế về vốn hóa, nhóm cổ phiếu này đóng góp đáng kể vào mức tăng của VN-Index và trở thành động lực quan trọng giúp chỉ số đảo chiều trong phiên chiều. Đáng chú ý, VIC vẫn duy trì sắc xanh dù chịu áp lực bán ròng khá lớn từ nhà đầu tư nước ngoài.

Không chỉ nhóm Vingroup, một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng giao dịch tích cực: VPB tăng 4,07%, GEE tăng 4,23%, NAB tăng 3,33% và BSR tăng 1,33%, góp thêm lực đỡ cho chỉ số chung.

Ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, dòng tiền tìm đến một số cổ phiếu có mức tăng nổi bật: PVP tăng 6,77%, PET tăng 6,67%, HAH tăng 4,76%, PVT tăng 3,59% và TAL tăng 3,14%.

Tuy nhiên, đà tăng của VN-Index chưa đi kèm sự đồng thuận trên toàn thị trường. HoSE ghi nhận 188 mã giảm giá, trong đó có 3 mã giảm sàn, trong khi số cổ phiếu tăng giá là 149 mã, gồm 8 mã tăng trần.

Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn chịu áp lực bán và phần nào hạn chế mức tăng của chỉ số. NVL giảm 2,87%, DGW giảm 2,84%, SSB giảm 2,75%, PDR giảm 1,74%, BCM giảm 1,83% và NLG giảm 1,64%.

Một số cổ phiếu thuộc nhóm tiêu dùng và năng lượng cũng điều chỉnh, với VNM giảm 1,32% và GAS giảm 1,83%. Điều này cho thấy diễn biến tích cực của VN-Index chủ yếu được hỗ trợ bởi một số cổ phiếu trụ, trong khi mặt bằng chung vẫn phân hóa.

Thanh khoản tiếp tục là điểm đáng chú ý khi giá trị giao dịch giảm so với phiên trước. Việc dòng tiền chưa cải thiện rõ rệt cho thấy nhà đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng dù chỉ số đã phục hồi sau hai phiên giảm mạnh.

Giao dịch của khối ngoại cũng chưa tạo thêm động lực cho thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 200 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó nhóm ngân hàng chịu áp lực đáng kể.

TCB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị 114,92 tỷ đồng, tiếp đến là MSB với 98,17 tỷ đồng và CTG với 61,79 tỷ đồng. Các mã ngân hàng khác cũng nằm trong nhóm bị bán ròng mạnh gồm VPB với 46,38 tỷ đồng, ACB với 41,67 tỷ đồng và BID với 40,57 tỷ đồng.

Ngoài nhóm ngân hàng, HPG bị khối ngoại bán ròng 78,6 tỷ đồng, còn VIC bị bán ròng 77,65 tỷ đồng. Dù vậy, VIC vẫn tăng 0,87% khi kết thúc phiên, cho thấy lực cầu trong nước phần nào hấp thụ lượng cung từ nhà đầu tư nước ngoài.

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại tập trung vào một số cổ phiếu thuộc nhóm hàng tiêu dùng, dầu khí và phân bón. SBT dẫn đầu danh sách mua ròng với 246,82 tỷ đồng, tiếp đến là BSR với 108,22 tỷ đồng.

MSR được mua ròng 47,47 tỷ đồng, trong khi DCM đạt 45,25 tỷ đồng. Đáng chú ý, VHM cũng được khối ngoại mua ròng 41,45 tỷ đồng, cùng với lực cầu trong nước hỗ trợ cổ phiếu này tăng 5,66% trong phiên.