Hồ Văn mở không gian giới thiệu làng nghề Việt

Nằm trong quần thể Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, không gian văn hóa Hồ Văn trở thành điểm hẹn dành cho những người yêu thích văn hóa và nghệ thuật thủ công truyền thống. Với 36 gian hàng, nơi đây giới thiệu nhiều sản phẩm gắn với các nghề thủ công lâu đời, mang đậm dấu ấn văn hóa của từng vùng miền.

Bản đồ tham quan các gian hàng. Ảnh: BTC

Trong số đó, có thể kể đến gian hàng nón làng Chuông của nghệ nhân Tạ Thu Hương; sản phẩm từ làng nghề cói Kim Sơn (Ninh Bình) do nghệ nhân Đỗ Văn Tấn giới thiệu. Bên cạnh đó là các sản phẩm vải ghép Nghệ tâm, lụa Tơ Vàng và những sản phẩm từ nghề dệt lanh truyền thống của người H’Mông.

Đáng chú ý, nghệ thuật rối Tế Tiêu cũng được giới thiệu tại đây qua không gian của nghệ nhân Phạm Công Bằng, mang đến góc nhìn về một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống.

Sản phẩm được trưng bày tại gian hàng của các nghệ nhân

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, các gian hàng còn mở ra cơ hội để du khách tìm hiểu về chất liệu, kỹ thuật chế tác, trò chuyện với nghệ nhân và trực tiếp trải nghiệm một số hoạt động thủ công.

Qua đó, mỗi sản phẩm trở thành cầu nối đưa câu chuyện về làng nghề và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ đến gần hơn với công chúng.

Không gian văn hóa Hồ Văn mở cửa tự do phục vụ du khách tham quan, góp phần tạo thêm điểm đến trải nghiệm văn hóa trong quần thể di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.