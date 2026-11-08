Hỗ trợ xúc tiến thương mại đưa nông sản vươn xa

Nhằm đưa các mặt hàng nông sản đến với người tiêu dùng trong cả nước và hướng đến xuất khẩu, tỉnh tích cực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại với nhiều hình thức.

Ngày hội Kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2026 thu hút đông đảo người dân, doanh nghiệp tham gia.

Một trong những đơn vị tích cực trong hoạt động xúc tiến thương mại nông sản an toàn của Thái Nguyên là Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh.

Hằng năm, Chi cục phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp Việt Nam và các sở, ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu, xúc tiến, kết nối tiêu thụ nông sản thông qua các hội chợ, triển lãm; cung cấp danh sách các cơ sở có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của tỉnh, cơ sở được cấp xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn để đăng tải trên Chuyên mục “Địa chỉ xanh - Nông sản sạch” tại Website của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.

Bà Lê Thị Quỳnh Hương, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh, cho biết: Thông qua hoạt động quảng bá, xúc tiến, kết nối, các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh được tiệu thụ tốt trên thị trường trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu.

Chi cục Kinh tế, hợp tác và phát triển nông thôn tỉnh cũng đặc biệt quan tâm tới công tác xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đưa nông sản vươn xa. Điểm nhấn là sự kiện Ngày hội Kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2026, tổ chức vào trung tuần tháng 10 vừa qua.

Ông Nguyễn Thành Nam, Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn tỉnh, cho rằng: Ngày hội đã tạo môi trường để các chủ thể OCOP, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, sàn thương mại điện tử và các tổ chức xúc tiến thương mại gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác, kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại Ngày hội Kết nối cung- cầu sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên năm 2026, nhiều sản phẩm được người tiêu dùng quan tâm.

Ngoài ra, Chương trình Xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm na La Hiên và nông sản tỉnh Thái Nguyên, tổ chức vào cuối tháng 7 tại xã La Hiên, đã kết hợp các hoạt động trưng bày, livestream bán hàng trên nền tảng số và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các hệ thống, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, trong cả nước.

Anh Nguyễn Ngọc Phúc, Giám đốc điều hành Công ty CP Hải Đăng (có địa chỉ tại phường Trung Thành), chia sẻ: Các cấp, ngành chức năng của tỉnh đã có nhiều hỗ trợ tích cực trong hoạt động xúc tiến thương mại. Từ đó tạo sự kết nối giữa người sản xuất, đơn vị kinh doanh với hệ thống phân phối hiện đại và các doanh nghiệp xuất khẩu. Thông qua hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh, chúng tôi cũng đã tìm kiếm được nguồn nông sản chất lượng cung cấp cho thị trường.

Thực tế cho thấy, hoạt động xúc tiến thương mại nông sản của tỉnh không chỉ quảng bá, khẳng định thương hiệu, nâng tầm hình ảnh và lan toả các đặc sản địa phương, mà còn gắn kết với công nghệ số, đưa nông sản Thái Nguyên lên môi trường trực tuyến và cải tiến phương thức phân phối theo hướng hiện đại.