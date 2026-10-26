Hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở năm 2026, từ đầu tháng 10 đến ngày 25/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị trực thuộc đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khởi công nhiều căn nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Lâm Đồng trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nam Dong.

Tại xã Nam Dong, sáng 25/10, công an xã đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hai hộ gia đình là ông Lý Văn Điệp, trú tại thôn 2 và ông Đồng Ngọc Luyến, trú tại thôn 5, xã Nam Dong.

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Lâm Đồng trao kinh phí hỗ trợ 90 triệu đồng cho mỗi hộ, với tổng số tiền 180 triệu đồng.

Trước đó, Công an xã Nam Dong đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và ban tự quản các thôn, bon rà soát, khảo sát hoàn cảnh các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà ở cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 23/10, tại thôn Ka Lúc – Dốc Đá, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với chính quyền xã Phan Sơn tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình đồng chí Phạm Hửu Tính, Tổ trưởng Tổ An ninh, trật tự ở cơ sở của thôn, thuộc diện hộ cận nghèo.

Gia đình đồng chí Tính có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhà ở xuống cấp, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt nên phải thuê nhà bên ngoài.

Dù còn nhiều khó khăn, đồng chí vẫn tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Trước hoàn cảnh này, Công an xã Phan Sơn đã rà soát, hoàn thiện hồ sơ, đề xuất Công an tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình.

Ngày 22/10, Công an xã Đam Rông 4 phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình bà Cơ Liêng K' Luyên, trú tại thôn 3, xã Đam Rông 4.

Những căn nhà mới góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hộ được lựa chọn tổ chức khởi công đại diện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ trong đợt này.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo là hoạt động thiết thực, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn.

Chương trình nhằm giúp các gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất và tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cũng trong tháng 10, tại xã Phúc Thọ Lâm Hà, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Công ty Cổ phần Nova Group tổ chức khởi công hai căn nhà tình nghĩa cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Các gia đình được hỗ trợ thuộc diện hộ nghèo, hộ chính sách, nhiều năm phải sống trong nhà tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng, một số căn nằm ở khu vực đồi dốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

Thượng tá Phan Chí Cường (bên phải), Phó trưởng phòng Công tác chính trị cùng đại diện chính quyền địa phương trao tặng kinh phí xây dựng nhà.

Thông qua nguồn lực xã hội hóa, chương trình hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mới; lực lượng Công an cơ sở, chính quyền, đoàn thể và người dân địa phương cũng tham gia đóng góp ngày công, hỗ trợ vận chuyển vật liệu, dọn dẹp mặt bằng.

Đại tá Trần Quang Trung - Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là các gia đình khó khăn, là trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân. Hoạt động góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Ngoài ra, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp đồng hành tổ chức khởi công xây dựng “Nhà nhân ái” tặng gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Cược tại xã Lương Sơn.

Kinh phí xây dựng do Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Công ty NovaGroup hỗ trợ.

Hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà ở góp phần giúp các hộ khó khăn ổn định cuộc sống.

Hoạt động thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp, hy sinh của người có công với cách mạng, đồng thời góp phần giúp gia đình sớm ổn định nơi ở.

Tại buổi lễ, đại diện Công an tỉnh khẳng định, công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công luôn được lực lượng chú trọng, gắn với truyền thống uống nước nhớ nguồn.

Thông qua chương trình hỗ trợ nhà ở, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức và nhà tài trợ huy động nguồn lực chăm lo đời sống người dân.

Bên cạnh hỗ trợ kinh phí, lực lượng công an cơ sở còn tham gia đóng góp ngày công, theo dõi tiến độ thi công, góp phần bảo đảm chất lượng công trình và giúp các gia đình sớm có nơi ở ổn định.