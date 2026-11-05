Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 156 nhà Đại đoàn kết tại xã Pà Cò

Trong đó, hỗ trợ xây dựng mới 130 ngôi nhà với mức 60 triệu đồng/hộ, hỗ trợ sửa chữa 26 ngôi nhà với mức 30 triệu đồng/hộ. Tổng kinh phí hỗ trợ là 8,580 tỷ đồng, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo tỉnh Phú Thọ. Đây là nguồn lực thiết thực, giúp các gia đình từng bước cải thiện điều kiện nhà ở và ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo xã Pà Cò trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ dân.

Đến trao hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà tại các gia đình, lãnh đạo xã Pà Cò mong muốn nguồn kinh phí góp phần giúp các hộ ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất. Đồng thời, đề nghị bí thư chi bộ, trưởng các xóm tiếp tục phối hợp giám sát, hướng dẫn các hộ sử dụng kinh phí đúng mục đích, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Đại diện các hộ được hỗ trợ bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm. Nguồn kinh phí hỗ trợ không chỉ góp phần giúp các gia đình an cư mà còn là động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết tại xã Pà Cò thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.